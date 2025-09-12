Liam Hemsworth anunció su compromiso con Gabriella Brooks tras divorciarse de Miley Cyrus hace 5 años

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks se comprometieron. (Créditos: REUTERS/Maja Smiejkowska. Instagram/Gabriella Brooks)

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks están comprometidos. La modelo australiana de 29 años confirmó el paso en su relación con el actor de 35 este viernes 12 de septiembre a través de una dulce y elegante publicación en Instagram, donde mostró su impresionante anillo de compromiso.

La imagen principal del carrusel compartido en la red social muestra a Brooks abrazando a Hemsworth mientras posa con una gran sonrisa, con un anillo de diamantes claramente visible en su mano izquierda.

La romántica instantánea en blanco y negro fue acompañada por un simple emoji de corazón blanco, dejando que las imágenes hablaran por sí solas.

Asimismo, la segunda foto mostraba una serena escena del océano con el sol brillando sobre el agua, y la tercera imagen enfocaba únicamente la mano de Brooks sobre una sábana blanca, resaltando el deslumbrante anillo que ha captado la atención de los seguidores de la pareja.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anunciaron su compromiso tras meses de especulaciones. (Instagram)

La noticia del compromiso no sorprendió del todo, ya que los rumores comenzaron a circular el mes pasado cuando Gabriella fue vista usando un anillo de diamantes en “ese” dedo mientras paseaba por un muelle en Ibiza, España.

En ese momento, las cámaras captaron a la modelo compartiendo sonrisas y mostrando el anillo a quienes la acompañaban, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el compromiso hasta ahora.

Cabe destacar que Liam Hemsworth y Gabriella Brooks, ambos originarios de Australia, han mantenido su relación mayormente fuera del foco mediático.

Fueron vistos por primera vez juntos en diciembre de 2019 durante un brunch familiar con los padres del actor, Craig y Leonie Hemsworth, en Byron Bay, Nueva Gales del Sur. Desde entonces, su romance ha evolucionado de manera discreta pero constante.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks fueron vistos juntos por primera vez en 2019. (Instagram/Gabriella Brooks)

No fue hasta junio de 2021 que la pareja hizo oficial su relación en redes sociales, cuando Liam compartió una fotografía grupal en la que aparecía junto a Gabriella, su hermano Chris Hemsworth, la esposa de Chris, Elsa Pataky durante la Cena de Oro 2021 en Sídney.

Tras la foto, los famosos han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo alfombras rojas y escapadas románticas. En julio de 2025, asistieron juntos al estreno británico de Limitless: Live Better Now, y recientemente posaron para fotos durante el estreno londinense de Furiosa: A Mad Max Saga.

Amigos cercanos a la pareja, como la presentadora Michele Merkin, quien el mes pasado le deseó un feliz cumpleaños a la modelo con un post de Instagram donde Liam también aparece.

Por su parte, Brooks ha mantenido su vida personal con bajo perfil, aunque ha compartido ocasionalmente tiernos momentos con Hemsworth en redes sociales, como cuando publicó una foto del actor sin camisa en su cumpleaños número 32.

Gabriella Brooks le deseó feliz cumpleaños a Liam Hemsworth en sus historias de Instagram. (Instagram/Gabriella Brooks )

Incluso en una ocasión, Hemsworth fue captado arruinando una foto grupal con un gesto divertido, lo que provocó risas y comentarios tiernos por parte de los seguidores de Brooks.

Cabe recordar que esta será la segunda vez que Liam Hemsworth pase por el altar. El actor estuvo previamente casado con la cantante Miley Cyrus, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2018. La pareja se separó poco después y finalizó su divorcio en febrero de 2020.