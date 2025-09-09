Entretenimiento

La historia de Melissa Lim, la chica que inspiró uno de los temas más emblemáticos de Oasis

Tras un concierto desastroso en 1994, Noel encontró refugio en Melissa Lim, quien evitó la primera ruptura de la banda.

Virginia García

Hace más de 30 años, Melisa Lim inspiró a Noel Gallagher para escribir "Talk Tonight". (Créditos: Shutterstock. Instagram)

En el vasto catálogo de Oasis, lleno de himnos generacionales como “Wonderwall” o “Don’t Look Back in Anger”, hay una joya discreta que suele aparecer en los conciertos acústicos de Noel Gallagher: “Talk Tonight”.

Aunque para muchos se trata de una canción infravalorada, lo cierto es que su trasfondo encierra una de las anécdotas más decisivas en la historia de la banda británica.

El tema vio la luz en 1995 como lado B del sencillo “Some Might Say”, y más tarde fue incluido en la reedición de lujo de What’s the Story (Morning Glory).

Sin embargo, su origen se remonta a un episodio turbulento ocurrido en 1994, cuando Oasis se encontraba en plena conquista de Estados Unidos.

La canción se escribió mientras Noel y Liam Gallagher se pelearon en su gira de 1994. (Zak Hussein/Europa Press)

El 29 de septiembre de 1994, la banda se presentó en el Whisky A Go Go de Los Ángeles, un show que terminó en desastre. Liam Gallagher, en un desplante de los que marcarían su carrera, insultó al público y saboteó varias canciones.

Su hermano Noel, incapaz de soportar el caos, abandonó el grupo temporalmente. Durante varios días estuvo desaparecido, generando rumores de una separación prematura, mucho antes de la ruptura oficial de 2009.

Lo que pocos sabían es que Noel no se escondió en hoteles lujosos ni se refugió en su soledad. Viajó a San Francisco para pasar tiempo con una amiga llamada Melissa Lim, quien resultó ser clave para que Oasis no se desintegrara en ese momento.

Melissa Lim, la inspiración de la canción

En 2016, el San Francisco Chronicle logró localizar a Melissa y reconstruir la historia. Según su testimonio, tras el desastroso concierto ella invitó a Noel a su departamento para tranquilizarlo.

Melisa Lim aseguró que convenció a Noel Gallagher de no dejar Oasis. (Instagram)

“Le pedí que pasara, lo alimenté y traté de calmarlo. Él quería dejar la banda. Así que fuimos al parque Huntington para despejar su mente, escuchamos música y visitamos una tienda de discos”, recordó.

Melissa supo encontrar las palabras adecuadas para convencer al mayor de los Gallagher de no abandonar a la agrupación.

“Le dije: ‘no puedes dejar la banda, estás en el borde de algo grande’. San Francisco tiene la reputación de ser un lugar donde las bandas vienen a morir… no iba a dejar que eso pasara en mi guardia”, recordó.

Esa noche de conversaciones, paseos y confidencias inspiró a Noel Gallagher a escribir “Talk Tonight”. En la letra, la voz narrativa agradece a una mujer anónima por escuchar y dar compañía en un momento crítico.

Noel Gallagher se inspiró en las conversaciones que tuvo con Melisa Lim para escribir "Talk Tonight" (EFE)

Con los años, Melissa Lim siempre mantuvo un perfil bajo. Reconoció sentirse orgullosa de haber sido parte, aunque fuera indirectamente, de un capítulo importante en la historia de Oasis.

Fui parte de algo que marcó a mucha gente. Eso es lo suficientemente bueno”, declaró.

Incluso ha bromeado con la memoria selectiva de Noel: “Si Keith Richards puede recordar el nombre del lechero que visitaba su casa cuando tenía 8 años, tal vez el ‘man potato’ pueda hacer un pequeño esfuerzo”, ironizó.

El reencuentro en la gira de Oasis

Tres décadas después de aquel episodio, la historia volvió a cobrar fuerza durante la actual gira de reunión de Oasis.

Melisa Lim asistió a uno de los conciertos de Oasis luego de más de 30 años. (Instagram/Melisa Lim)

El pasado 6 de septiembre, la banda se presentó en el Rose Bowl de Los Ángeles ante miles de fanáticos. Entre los asistentes se encontraban celebridades como Billie Eilish, James Hetfield, Leonardo DiCaprio, Salma Hayek y Paul McCartney.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando se supo que Melissa Lim también estaba en el público. Ella misma confirmó su presencia a través de publicaciones en Instagram, donde compartió la emoción de escuchar en vivo la canción que inspiró hace más de 30 años.

