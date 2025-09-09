Entretenimiento

La insana dieta que Sydney Sweeney tuvo que seguir para subir 13 kilos e interpretar a Christy Martin

Con tres entrenamientos diarios y comida chatarra, la estrella de “Euphoria” logró la fuerza y resistencia necesarias para encarnar a la pionera del boxeo femenino.

Virginia García

Por Virginia García

Sydney Sweeney reflexionó sobre su
Sydney Sweeney reflexionó sobre su transformación física para protagonizar "Christy". (REUTERS/Steve Marcus)

Para encarnar a la campeona de boxeo Christy Martin en el biopic Christy, Sydney Sweeney llevó su cuerpo al límite. La actriz de 27 años, estrella de Euphoria y The White Lotus, no solo pasó tres meses entrenando tres veces al día, también adoptó una dieta que sorprendió a todos.

La artista confesó entre risas en el estreno del filme en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que comía mucha comida alta en calorías como pollo frito de Chick-fil-A y hamburguesas de Smucker’s, además de “muchas malteadas y muchas proteínas”.

Tras la intensa dieta, Sydney Sweeney ganó alrededor de 13 kilos para interpretar a la boxeadora pionera.

Bajo la supervisión de nutriólogos, entrenadores de boxeo y preparadores físicos, la actriz diseñó un plan de alimentación centrado en el alto consumo calórico y de proteínas.

Sydney Sweeney tuvo que comer
Sydney Sweeney tuvo que comer comida alta en calorías para subir 13 kilos. (Instagram/Sydney Sweeney)

Lejos de los menús gourmet de Hollywood, la dieta de la famosa incluyó cadenas de comida rápida, batidos y productos empaquetados que aportaban calorías.

“Aumentamos mi ingesta de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas, suplementos y a comer de todo. Comía mucho Smucker’s, muchos sándwiches de mantequilla de maní y jalea, malteadas… siempre estaba comiendo porque era tan activa que lo quemaba todo”, explicó la actriz en una entrevista con Vanity Fair.

Además, los entrenamientos de alta intensidad hacían necesario reponer energía constantemente.

Su rutina consistió en ejercicios con pesas durante una hora por la mañana, dos horas de kickboxing al mediodía y una segunda sesión de pesas por la noche.

Sydney Sweeney entrenó tres veces
Sydney Sweeney entrenó tres veces al día para conseguir el físico adecuado. (Instagram/Sydney Sweeney)

La idea era aumentar masa muscular y resistencia para recrear la fuerza y la energía que caracterizaron a Martin en su carrera profesional.

Esto llevó a Sydney a tener cambios físicos notorios en cuestión de pocos meses. “No entraba en ninguna de mis prendas. Normalmente soy talla 23 en jeans y llegué a usar una 27. Mis pechos crecieron. Y mi trasero se hizo enorme. Fue increíble, me sentía tan poderosa, con una fuerza descomunal”, dijo

Christy Martin elogió el trabajo de Sydney Sweeney

En el estreno, Sydney Sweeney compartió escenario con la propia Christy Martin, hoy de 57 años. La boxeadora se mostró impresionada por la entrega de la actriz.

Christy Martin elogió el trabajo
Christy Martin elogió el trabajo de Sydney Sweeney interpretándola en "Christy". (REUTERS/Mark Blinch)

“Se tomó muy en serio el boxeo, y al momento de retratar la violencia doméstica, quería asegurarse de que todo fuera lo más real posible”, dijo.

La campeona describió a Sweeney como “una perfeccionista” que no dudó en abrazar tanto el rigor del gimnasio como las particularidades de una dieta poco convencional.

Por su parte, la artista aseguró que “fue increíble poder encarnar completamente a una mujer tan poderosa”. “Me sentí más fuerte y fue realmente inspirador”, aseguró tras recibir una ovación de pie en Toronto.

La actriz se emocionó hasta las lágrimas al ver la respuesta del público a un papel que le exigió una entrega física pocas veces vista en su trayectoria.

Sydney Sweeney recibió una ovación
Sydney Sweeney recibió una ovación de pie en el Festival de Cine Internacional de Toronto por su protagónico en "Christy". (REUTERS/Mark Blinch)

El estreno de Christy llega en un momento de alta exposición mediática para Sydney Sweeney, marcada por su reciente participación en un anuncio de American Eagle que generó controversia.

Sin embargo, en Toronto dejó claro que su prioridad era hablar de la película y de la transformación que vivió: “Estoy aquí para apoyar mi película y a la gente que trabajó en ella. El filme es sobre Christy, y de eso hablaré”.

