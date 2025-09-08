Entretenimiento

Gwyneth Paltrow reveló lo que realmente siente por su hijastra Izzy

La actriz compartió en sus redes sociales una cariñosa felicitación de cumpleaños para la hija de su esposo Brad Falchuk

Virginia García

Gwyneth Paltrow le envió un mensaje a su hijastra. (Creditos: AP. Instagram)

En una inusual y emotiva muestra de apertura, Gwyneth Paltrow compartió recientemente un mensaje cargado de afecto sobre su papel como madrastra.

La ocasión fue el cumpleaños número 21 de Isabella “Izzy” Falchuk, hija de su esposo Brad Falchuk.

A través de sus redes sociales, la actriz expresó: “Me has enseñado tanto sobre el amor. Soy afortunada de ser tu madrastra”.

El mensaje, publicado en una historia de Instagram junto a una imagen de Izzy sonriendo, llamó la atención no solo por el tono íntimo, sino por lo poco común que resulta ver a la actriz hablar públicamente sobre su familia ensamblada.

Gwyneth Paltrow felicitó cariñosamente a su hijastra. ( Instagram/ Gwyneth Paltrow)

Bajo el apodo cariñoso “mi snizzle”, Gwyneth Paltrow dejó ver la cercanía que ha logrado construir con la hija de su esposo, en una relación que no siempre fue sencilla.Un proceso de construcción familiar.

Desde que se casó con Brad Falchuk en 2018, la estrella de Hollywood ha formado una familia mixta que incluye a sus propios hijos, Apple y Moses, fruto de su relación con el músico Chris Martin, y a los hijos de Falchuk, Isabella y Brody, de su matrimonio anterior con Suzanne Bukinik.

En distintas entrevistas, la actriz ha reconocido que el proceso de integración familiar no estuvo exento de desafíos.Durante un episodio de su podcast The Goop Podcast, la famosa habló abiertamente sobre las tensiones iniciales.

“Izzy me ponía a prueba constantemente. Estaba evaluando si podía confiar en mí, si la rechazaría o si simplemente desaparecería”, recordó.

Gwyneth Paltrow recordó que su hijastra la puso.a prueba para ganarse su confianza. (Instagram/Gwyneth Paltrow)

En ese momento, la estrella de Iron Man optó por la paciencia y la constancia, sin imponerse, pero dejando claro que estaba allí para quedarse. Además, la artista admitió también que al principio se sentía insegura al establecer límites.

“Me daba miedo decir algo que pudiera herir sus sentimientos. Pensaba: ‘No soy su madre, ¿quién soy yo para intervenir?’”, señaló.

Sin embargo, con el tiempo entendió que habría sido mejor tratarlos como a sus propios hijos desde el principio. “Ahora veo que debería haber sido más clara y segura. Lo hice lo mejor que pude, pero aprendí sobre la marcha”, reconoció.

De los estereotipos a la realidad emocional Paltrow ha dudado en señalar que su experiencia como madrastra le permitió crecer como persona.

Gwyneth Paltrow aseveró que su faceta como madrastra la ha hecho crecer como persona.(Instagram/@gwynethpaltrow)

En una charla durante el Visionary Women’s International Women’s Day Summit, Gwyneth confesó: “Fue uno de mis mayores aprendizajes como ser humano”.

Y agregó que el rol la obligó a cultivar una generosidad emocional diferente: “Tuve que aprender a dar sin esperar nada a cambio. A no llevar la cuenta. A encarnar el espíritu del sol: salir cada día, iluminar, calentar, sin que te lo pidan”.

Lejos del retrato negativo que muchas veces ofrecen los cuentos de hadas sobre las madrastras, Gwyneth Paltrow ha tratado de construir una narrativa basada en el respeto, la empatía y la presencia constante.

En sus palabras, la clave estuvo en la intención: mostrarse como alguien estable, confiable y amorosa, sin forzar el vínculo ni esperar que se construyera de inmediato.Una familia ensamblada con armonía.

Gwyneth Paltrow aseguró que se ganó la confianza de su hijastra siendo ella misma. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

A lo largo del último año, la famosa ha compartido algunos momentos familiares en sus redes sociales, mostrando a sus cuatro hijos conviviendo, disfrutando de viajes, celebraciones y momentos cotidianos con naturalidad.

Para ella, el tiempo ha sido un aliado. “Un día me di cuenta de que ya no estaba pensando en quién era hijo de quién. Simplemente éramos una familia”, contó en su podcast.

