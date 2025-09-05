Charlie Sheen desea reconciliarse con Jon Cryer, y admite los estragos de sus adicciones en “Dos hombres y medio”

Charlie Sheen busca reconciliarse con Jon Cryer tras años de distancia (Warner Bros Tv)

A sus 60 años, y tras ocho de sobriedad, el actor Charlie Sheen repasa en nuevos proyectos autobiográficos los momentos más oscuros de su carrera y cómo estos afectaron a las personas más cercanas a él en la industria.

Entre ellas, su excompañero de Dos hombres y medio, Jon Cryer, con quien no mantiene relación desde hace años pero a quien le dedica palabras de gratitud y una invitación a retomar el contacto.

El 9 de septiembre saldrá a la venta su libro de memorias, The Book of Sheen, y al día siguiente se estrenará en Netflix Nombre artístico: Charlie Sheen.

Dicho documental en dos partes repasa desde su ascenso en Hollywood hasta la caída provocada por sus adicciones en 2011, cuando fue despedido de la exitosa sitcom que compartía con Cryer y que era una de las más vistas de la televisión estadounidense.

La amistad entre ambos actores se quebró con el colapso de Sheen en 2011.(Warner Bros Tv)

El actor reconoce que sus problemas con las drogas y el alcohol no solo destruyeron su reputación, sino que también arrastraron a sus colegas.

Durante ocho años, entre 2003 y 2011, Sheen y Cryer fueron el rostro de Dos hombres y medio, hasta que la producción se detuvo por el comportamiento errático de Sheen y, finalmente, la cadena CBS decidió despedirlo. Fue reemplazado por Ashton Kutcher, y así la serie logró extenderse tres temporadas más.

Aunque ya pasaron varios años y las aguas se calmaron, Jon Cryer reconoció recientemente que no mantiene contacto con Sheen. “Ya no tenemos una relación”, confesó en enero en el pódcast Club Random de Bill Maher.

Por ello, fue una sorpresa conocer que brindó su testimonio en el documental de Netflix. Ahí, Cryer describió todo el caos que provocó la vida desordenada de su excoestrella.

En el documental, Cryer describió cómo las adicciones de Sheen lo dejaron “en la línea de fuego” en medio del caos (REUTERS/Mike Blake)

Al ser consultado por PEOPLE sobre las palabras de Jon, Charlie Sheen admitió:

“Él estuvo en la línea de fuego con toda esa estúpida m*** que estaba pasando, y eso lo estaba afectando a él, a su familia, a su carrera y a todo lo demás. No puedo contradecir nada de lo que dijo”.

En el docmental, el comendiante que dio vida a Alan Harper en la sitcom también ofreció una reflexión psicológica sobre las posibles causas de la adicción de Charlie.

Según dijo, el actor nunca creyó que merecía su éxito ni que había trabajado lo suficiente para lograrlo. Para Sheen, escuchar ese análisis fue revelador.

“De pronto, sentí que estaba en el diván del consultorio de Jon y él tenía toda la razón”, reconoció a People.

Esa inseguridad lo había acompañado en su carrera, pues nunca terminó la escuela secundaria y sentía que avanzaba sin preparación formal. “Siempre estuvo esa voz de duda diciéndome que era solo cuestión de tiempo para que todo desapareciera, así que debía disfrutarlo tanto como pudiera”, reflexionó.

Sheen reconoce que Cryer cargó con consecuencias que él nunca debió enfrentar.(AP)

Quiere reconciliarse con Jon Cryer

Aunque Cryer participó en el documental, Sheen confesó que nunca lo llamó directamente para invitarlo, porque no tenía su número de teléfono. Fue el director quien gestionó la participación.

Tras escuchar sus palabras en el metraje, Sheen intentó escribirle, pero asegura que no obtuvo respuesta.

“Creo que escribí al número equivocado. No es propio de Jon no responder. Él es muy responsable en esas cosas. Así que, si estás leyendo esto, Jon, mándame un mensaje con tu nuevo número”, le dijo a PEOPLE como una invitación pública a conversar.

La situación con Cryer contrasta con lo ocurrido con Chuck Lorre, creador de Dos hombres y medio.

La reconciliación que logró con Chuck Lorre, creador de la serie, le da esperanzas de reparar también su relación con Cryer (REUTERS/Danny Moloshok)

Tras una enemistad pública en 2011 —cuando Sheen lo llamó “estúpido” y “pequeño gusano”—, ambos pasaron más de una década sin hablarse. Sin embargo, en 2024 volvieron a colaborar en la serie Bookie para Max

“No quiero ponerme demasiado sentimental, pero eso sanó algo. Estaba nervioso, pero casi en cuanto comenzamos a hablar recordé que una vez fuimos amigos. Y esa amistad de pronto pareció estar allí de nuevo”, relató el propio Lorre a PEOPLE ese año.

Sheen, por su parte, ha dicho en varias ocasiones que se arrepiente de sus insultos y del modo en que manejó su salida del show.