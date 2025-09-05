Entretenimiento

Charlie Sheen confesó haber tenido encuentros sexuales con otros hombres: “No voy a huir de mi pasado”

El polémico actor aseguró que ya no tiene miedo al juicio ajeno y que hablar de estos temas es “liberador”

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Charlie Sheen eligió contar su
Charlie Sheen eligió contar su verdad sin filtros en sus memorias y en su documental de Netflix (AP 163)

El actor Charlie Sheen, estrella de la comedia Dos hombres y medio, reflexionó sin filtros sobre una de las etapas más intensas y polémicas de su vida.

A pocos días del lanzamiento de sus memorias The Book of Sheen (9 de septiembre) y de su documental en Netflix Nombre artístico: Charlie Sheen (10 de septiembre), el intérprete reveló por primera vez sus experiencias sexuales con hombres, un tema del que nunca había hablado públicamente.

En entrevista con People, Sheen explicó que estas confesiones forman parte de su intención de ser completamente honesto en sus nuevos proyectos. “No voy a huir de mi pasado, o dejar que me domine”, dijo en una entrevista.

El actor alegó que era “liberador” haber sacado a flote temas y experiencias que vivió varios años atrás.

El actor dijo que no
El actor dijo que no quiere ser una víctima, sino dueño de sus decisiones pasadas.(Créditos: Gallery Books)

Sheen confesó que sus primeros encuentros con hombres ocurrieron en medio de su consumo de crack, una de las adicciones que más marcaron su vida.

“Eso fue lo que lo inició”, admitió este viernes en una entrevista con el programa de televisión Good Morning America.

“Eso fue donde nació, o se encendió. Y en los periodos en los que dejaba la pipa, intentaba entenderlo —‘¿De dónde vino?... ¿Por qué pasó?’— y finalmente pensar como: ‘¿Y qué con eso? ¿Y qué? Algunas de esas experiencias fueron raras. Muchas fueron jodidamente divertidas, y la vida sigue’”.

El contagio con el VIH y el costo del silencio

Su rutina de excesos no solo estuvo marcada por las drogas y las fiestas. También recibió un diagnóstico que cambió su vida. Durante ese periodo de desenfreno, Sheen contrajo el virus del VIH. En un inicio intentó mantenerlo en secreto, pero pronto se vio acorralado.

La prensa lo calificó durante
La prensa lo calificó durante años como el “niño rebelde de Hollywood” por sus constantes escándalos (Instagram)

El propio actor contó que algunas personas con las que se relacionaba llegaron a descubrir sus medicamentos, tomarle fotos y luego exigirle dinero a cambio de no exponerlo.

Durante un tiempo accedió, pero finalmente decidió hacer pública su situación en 2015 en el programa Today de NBC. “Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo. Desde hoy me libero de esta cárcel”, sostuvo en ese entonces.

Ahora, el actor le aseguró a la revista que ha sido responsable con su salud y con la de los demás. “Sé con certeza que nunca lo transmití”, insistió.

Un complejo proceso para dejar atrás los escándalos

La vida de Charlie Sheen ha estado marcada por episodios de escándalo y acusaciones de violencia doméstica.

En 1998 sufrió una sobredosis que lo llevó a ingresar a rehabilitación, y en 2010 fue condenado a otro programa de tratamiento tras agredir a su entonces esposa Brooke Mueller.

Luego, en 2011, fue despedido de Two and a Half Men tras insultar públicamente a Chuck Lorre, creador de la serie.

Tras su salida de Two
Tras su salida de Two and a Half Men, su imagen pública se volvió sinónimo de polémica (Warner Bros Tv)

Hoy, con 60 años, el actor reconoce que cometió errores, pero afirma que ha dedicado los últimos ocho a mantenerse sobrio y a pedir disculpas a quienes dañó.

Lejos del frenesí de sus años pasados, Sheen alega que ahora tiene una vida mucho más calmada, enfocada en sus hijos. El actor es padre de cinco: Cassandra, de una relación anterior; Sami y Lola, fruto de su matrimonio con Denise Richards; y los gemelos Bob y Max, a quienes tuvo con Brooke Mueller.

