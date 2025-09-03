La reveladora fotografía de Salma Hayek para celebrar sus 59 años: “Sigo bailando”

La propia estrella de cine comentó en su interacción con medios y seguidores que este tipo de imágenes forman parte de un proceso de aceptación corporal y celebración del paso del tiempo.

El pasado 2 de septiembre, Salma Hayek festejó su cumpleaños número 59 mostrando una fotografía en bikini a través de sus redes sociales.

La actriz mexicana se dejó ver en su cuenta de Instagram con un bikini rojo, sentada sobre una banca a bordo de una embarcación en alta mar.

En la imagen sostiene una bebida del mismo color que su atuendo y alza el brazo en gesto de celebración, mientras el atardecer resalta el conjunto.

La publicación fue acompañada por el mensaje: “59 vueltas al sol y sigo bailando. Brindo por todos ustedes y gracias por el cariño”.

En la foto de su cumpleaños, la actriz mexicana posó sonriente en un bikini rojo (Instagram/@salmahayek)

La elección de vestimenta, el gesto alegre y el tono del mensaje provocaron una notable respuesta entre seguidores y colegas de la industria del entretenimiento.

Entre las muestras públicas de afecto destacaron los mensajes de figuras como Anthony Hopkins, quien escribió: “Feliz cumpleaños. Te queremos”.

La presentadora Chelsea Handler saludó a la actriz diciendo “feliz cumpleaños, querida. Nos veremos pronto”.

Por su parte, la modelo Linda Evangelista comentó una serie de corazones y globos. Las distintas reacciones reflejaron la estima hacia la figura de Salma Hayek en el ámbito internacional.

Salma Hayek Pinault impactó en Instagram con una imagen celebrando 59 años (REUTERS/@salmahayek)

La propia estrella de cine comentó en su interacción con medios y seguidores que este tipo de imágenes forman parte de un proceso de aceptación corporal y celebración del paso del tiempo.

Meses atrás, apareció en la portada de Sports Illustrated Mexico Swimsuit 2025, generando comentarios acerca de los estándares de belleza en la industria.

“Recuerdo cuando era joven y atractiva, solía mirar esta revista y quería ver quién era la nueva modelo, la nueva chica del momento. Nunca se me ocurrió que yo podría estar en esa portada porque no se veían como yo”, reconoció para Today.

En la misma entrevista amplió: “Mi cuerpo no es necesariamente el de una modelo y nunca pensé que eso era posible. ¿Y que sucediera cuando tengo 58? Es realmente impactante”.

En su aniversario, Hayek agradeció a sus seguidores desde el mar y desató una ola de felicitaciones en redes sociales (Instagram/@salmahayek)

A lo largo de 2024, Hayek mantuvo una presencia activa en redes sociales y medios, sumando mensajes sobre percepción corporal positiva.

El post en bikini publicado en su cumpleaños integra una serie de gestos relacionados con el bienestar y la autoaceptación, una línea que ya había sido visible durante el lanzamiento de la edición especial de Sports Illustrated en México.

La artista vivió un momento de incertidumbre previo a la sesión fotográfica para la portada, ya que, según relató, estuvo a punto de cancelar la toma debido a inseguridades personales y la pérdida del equipaje con sus trajes de baño y cremas de belleza seleccionadas.

“Dije que sí y luego, cuando era la hora de hacerlo, traté de echarme para atrás. Yo no me sentía segura de mí misma y estaba muy nerviosa”, admitió. Finalmente, la sesión se concretó en territorio mexicano.

" Yo no me sentía segura de mí misma y estaba muy nerviosa”, admitió la estrella de cine tras revelar que casi cancela su sesión de fotos en bikini (Instagram/@salmahayek)

Un truco inesperado para cubrir las canas

Salma Hayek, señalada repetidas veces por su apariencia natural, divulgó recientemente un consejo sobre el cuidado personal en la serie Secretos de Belleza de Vogue.

La protagonista de Frida reveló que no utiliza tintes permanentes para cubrirse las canas, prefiriendo en su lugar un producto cotidiano.

Mientras explicaba su rutina de maquillaje, la nominada al Oscar precisó: “No me tiño el pelo. Si decides no teñirte el pelo y tienes canas como yo... uso rímel”.

Asimismo, demostró el método aplicando la máscara de pestañas directo en las raíces. Este sencillo truco logró captar la atención de la audiencia al tratarse de una alternativa práctica para ocultar las raíces plateadas, usando un producto de bajo costo y fácil acceso.

El truco de belleza de Salma Hayek Pinault para cubrir canas sin tinte generó interés por su practicidad y sencillez (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los últimos meses, el canal de YouTube de Vogue reportó un incremento considerable en las visualizaciones del video en el que Salma Hayek expone su rutina y el método para cubrir las canas sin tintura.