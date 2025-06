Salma Hayek reveló su sencillo truco para cubrir las canas sin tinte. Créditos: YouTube/Vogue

Salma Hayek, una de las actrices más admiradas de Hollywood por su belleza natural y elegancia atemporal, compartió uno de sus secretos belleza que cualquier mujer podría seguir.

La famosa aseguró que tiene un tip muy simple para cubrir las canas. De acuerdo con ella, en lugar de recurrir a tintes permanentes o costosos tratamientos, la artista mexicana apuesta por un producto que la mayoría ya tiene en su neceser: la máscara de pestañas.

Durante un reciente video de la serie Secretos de Belleza de Vogue, la estrella de Son como niños mostró su rutina personal de maquillaje y sorprendió a los espectadores al confesar cómo combate las raíces plateadas sin necesidad de teñirse el cabello.

Mientras aplicaba su máscara de pestañas, Salma Hayek reveló con toda naturalidad: “No me tiño el pelo. Si decides no teñirte el pelo y tienes canas como yo... uso rímel”, comentó.

Salma Hayek afirmó que utiliza máscara de pestañas para cubrir sus canas. (YouTube/Vogue)

El truco, que podría parecer inusual a primera vista, ha generado interés inmediato por su simplicidad y eficacia. Salma aplicó el producto directamente sobre las raíces canosas, demostrando cómo un cosmético destinado a las pestañas puede tener una doble función y convertirse en un aliado práctico para el cabello.

Por si fuera poco, el video donde la actriz muestra su rutina diaria de maquillaje ya cuenta con 287 mil reproducciones en YouTube y dejó una oleada de comentarios positivos para la famosa.

“Es tan carismática que no dejaba de escuchar cada palabra que decía. No solo sabe maquillarse bien, sino que también cautiva y entretiene”, escribió un usuario. Mientras que otro comentó: “Es muy divertida, nos recuerda que aceptar el lujo de envejecer es oro. Salma es la madre que todos necesitamos”.

Los fans de Salma Hayek elogiaron sus tips de maquillaje. (YouTube/Vogue)

Salma Hayek debuta en traje de baño para Sports Illustrated a sus 58 años

En una entrevista en el programa Today, la actriz de Eternals confesó que estuvo a punto de cancelar la sesión de fotos para la codiciada portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit Edition, debido a un fuerte episodio de síndrome del impostor.

“Dije que sí y luego, cuando era la hora de hacerlo, traté de echarme para atrás. Yo no me sentía segura de mi misma y estaba muy nerviosa”, admitió.

La sesión se llevó a cabo en México, pero un contratiempo inesperado la puso aún más nerviosa: su maleta con los trajes de baño previamente seleccionados —y sus preciadas cremas de belleza— se perdió.

Salma Hayek aseguró que en un principio rechazó la idea de posar en bikini para Sports Illustrated Swimsuit (Instagra/Sports Illustrated Swimsuit)

A pesar de los obstáculos, la artista confesó que una vez en el set, sintió que estaba mandando un mensaje de resiliencia para todas las mujeres que se acomplejan por su edad.

“Esto es mágico. Esta es mi tierra, tengo 58, estoy haciendo esto. Mi generación, sobre todo las mujeres mexicanas, pensamos que íbamos a ser descartadas a los 35. Y me emocioné tanto, me sentí libre”, expresó.

Incluso, Salma Hayek recordó que, en su juventud, solía hojear la revista para descubrir a “la nueva modelo despampanante, la nueva chica del momento”. Así que nunca imaginó verse allí algún día, ya que consideró que su “cuerpo no es necesariamente el tipo de una modelo”.

Salma Hayek aseveró que esta sesión es un recordatorio para las mujeres de que su edad no es un límite. (Instagram/ Salma Hayek)

“Si alguien me hubiera dicho que saldría a los 58, lo habría mandado al manicomio, pero el mundo ha cambiado, y eso es emocionante. Nunca pensé que eso sería una posibilidad. ¿Y que pase cuando yo tengo 58? Es realmente impactante”, dijo.