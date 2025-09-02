Michelle Williams reflexiona sobre su papel en ‘Baywatch’ a los 12 años: “Solo recuerdo el bikini colgado en mi caravana”

Michelle Williams comenzó en la televisión siendo una niña y hoy es una de las actrices más respetadas de su generación (Captura NBC/Reuters)

La actriz Michelle Williams, hoy considerada una de las intérpretes más respetadas de Hollywood y con cinco nominaciones al Óscar en su haber, sorprendió recientemente al recordar uno de los capítulos más insólitos de su carrera: su paso por Baywatch.

En conversación con el pódcast The Awardist de Entertainment Weekly, la artista revivió su fugaz participación en la popular serie de los años noventa, cuando apenas tenía 12 años.

Williams debutó en televisión en 1993 en el capítulo “Race Against Time, Part I”, el estreno de la cuarta temporada de Baywatch. Allí interpretó a Bridget Bowers, una joven que está enamorada del personaje de Hobie, encarnado por Jeremy Jackson.

Algunos meses más tarde volvió a aparecer en la producción, aunque en los créditos la mencionaron simplemente como “Hobie’s Groupie”.

El paso fugaz por Baywatch se convirtió en una curiosa anécdota dentro de su sólida carrera. (Captura NBC)

El detalle podría haber provocado cierta confusión: ¿se trataba del mismo personaje o de dos distintos? Consultada al respecto, la actriz trató de hacer memoria sobre esa época. “Wow... quiero decir... no sé quién está preparado para responder esa pregunta. Yo no. Eso quizá sea material para el chat”, declaró entre risas al podcast.

La estrella de Dawson’s Creek confesó que guarda memorias difusas de aquella experiencia.

“No recuerdo mucho. Solo recuerdo el bikini colgado en mi caravana”, contó. Y al ser consultada si tener cerca un “bikini de Baywatch” le resultó intimidante por el ícono cultural que esa pieza era en ese momento, respondió: “No creo... creo que tenía 12 años. No sabía qué pensamientos tener. Fue todo experiencia y muy poco detenerme a procesar”.

Aunque hoy resulte sorprendente saber su paso por aquella producción, Williams no es la única estrella que caminó brevemente por las playas californianas de la ficción: Bryan Cranston, Mila Kunis, Carrie-Ann Moss e incluso el cantante Shaggy también tuvieron apariciones.

Baywatch fue la puerta de entrada televisiva para muchas futuras estrellas de Hollywood (IMBD/NBC)

Más de tres décadas después, la actriz se encuentra en un momento profesional muy distinto. Actualmente compite por su segundo premio Emmy, gracias a su papel protagónico en la serie limitada Dying for Sex, disponible en Disney+.

La producción, basada en el pódcast homónimo, relata la historia real de Molly Kochan, una mujer diagnosticada con cáncer terminal que decide explorar sus deseos más íntimos en el tiempo que le queda de vida. Williams interpreta a Molly, mientras que Jenny Slate encarna a su mejor amiga Nikki.

“Me conmovió. Cuando escuché el pódcast, mi corazón se unió inmediatamente a la historia y a estas personas. Supe de forma instantánea e instintiva que quería hacer esta serie”, dijo en conversación con On The Red Carpet de ABC7.

La producción obtuvo nueve nominaciones al Emmy, incluyendo Mejor Serie Limitada. Está disponible en Disney+ (Créditos: FX/vía Disney+)

La serie recibió nueve nominaciones al Emmy, incluyendo la de Mejor Serie Limitada y Mejor Actriz Protagónica para Williams.

A pesar del ruido mediático, ella asegura que prefiere mantener los pies en la tierra.

“Nunca puedes anticipar realmente cómo responderá la gente o no a un trabajo que haces... tienes que sacar eso de tu mente y simplemente fijar tus propios objetivos y encontrar satisfacción en el momento, porque no tienes control una vez que sale al mundo”, afirmó.

“Significa mucho para mí porque en realidad lo que estamos celebrando es a Molly y Nikki. Estamos honrando la manera en que vivieron y la manera en que amaron, y esa es la respuesta”, agregó.

Al mismo tiempo que vive uno de los mayores éxitos televisivos de su carrera, Williams también atraviesa un periodo muy activo en lo personal. En abril de este año dio la bienvenida a su cuarto hijo mediante gestación subrogada, según confirmó en entrevista con Jimmy Kimmel Live! el 18 de agosto.

En su vida personal, Michelle Williams acaba de dar la bienvenida a su cuarto hijo (REUTERS/Caitlin Ochs)

La actriz agradeció públicamente a la mujer que hizo posible el nacimiento. “Este último bebé no salió de mi cuerpo. El milagro de nuestra pequeña niña es gracias a Christine. ¡Gracias, Christine!”, expresó durante el programa.

Con 44 años, la protagonista de Blue Valentine y Los Fabelman equilibra su carrera con la crianza de tres hijos pequeños junto a su esposo, el director Thomas Kail, además de su hija mayor, Matilda, fruto de su relación con el fallecido Heath Ledger.