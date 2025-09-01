Entretenimiento

Chris Columbus reveló la razón por la que el elenco original de “Harry Potter” no se reunirá otra vez

El cineasta aclaró que no es posible hacer una nueva película con los actores originales de la franquicia

Por Marco Antonio González Aguilera

El director dijo que lleva
El director dijo que lleva una buena relación con los actores. (Sthanlee B. Mirador/Sipa USA, Reuters)

Chris Columbus, director recordado por hacer las dos primeras películas de Harry Potter, confesó que no es posible una reunión con el elenco original, debido a la polémica postura en contra de la comunidad transexual de J.K. Rowling, creadora del universo Harry Potter.

Anteriormente, Columbus manifestó su interés en llevar a la pantalla grande la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, con Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, pero explicó que descartó la idea porque se volvió demasiado “complicado” realizar el proyecto.

“Nunca va a suceder, todo se está complicando con el panorama político. Cada miembro del elenco tiene su propia opinión, que es distinta a la de ella (Rowling), lo que lo hace imposible”, apuntó el director en una entrevista con The Times U.K.

JK Rowling desató una la
JK Rowling desató una la polémica por celebrar la decisión de la corte con una publicación en su cuenta de X. (X: @jk_rowling)

Cabe recordar que J.K. Rowling se vio involucrada en una polémica por sus declaraciones en redes sociales y apoyo a las políticas contra las personas trans.

A inicios de este año la autora celebró el fallo histórico del Tribunal Supremo de Reino Unido que determinó que las mujeres trans no deben ser reconocidas legalmente como mujeres y que el término “sexo” es exclusivamente para referirse al sexo biológico.

Incluso, la autora celebró diciendo que estaba orgullosa de conocer a las mujeres que hicieron posible ese logro.

“Bastaron tres extraordinarias y tenaces mujeres escocesas con un ejército detrás para conseguir que el Tribunal Supremo viera este caso. Al ganar se han defendido los derechos de las mujeres y niñas de todo Reino Unido”, dijo.

Rowling se ha caracterizado por
Rowling se ha caracterizado por su lucha para liberar los espacios exclusivos de las mujeres de la presencia de transexuales (Foto: X/J.K. Rowling)

En diciembre del año pasado, J.k. Rowling también cuestionó el origen de la transexualidad, pues negó que existieran niños trans. “Ningún niño nace en el cuerpo equivocado”, comentó y denunció que los adultos están sometiendo a los menores a tratamientos de afirmación de género que comparó con “lobotomías”.

Por expresar su opinión, Rowling se ganó un séquito de enemigos, incluidos los protagonistas de las películas de Harry Potter, quienes lamentaron las declaraciones de la creadora de la franquicia

Asimismo, Chris Columbus aclaró su postura: “no he hablado con la señora Rowling en más de diez años, así que no tengo idea de qué pasa con ella”.

Chris Columbus confesó que desde
Chris Columbus confesó que desde hace años no habla con Rowling. (Instagram/Chris Columbus. Reuters)

Además, el cineasta agregó que sí se mantiene en contacto con los protagonistas de la saga cinematográfica.

“Tengo mucho contacto con Daniel Radcliffe y hablé con él hace apenas unos días. Sigo teniendo una gran relación con todos los chicos del reparto”, afirmó.

Rowling, en cambio, muestra una postura opuesta. La escritora comentó que no perdonará a quienes apoyen la atención médica para personas trans, entre ellos Radcliffe, Watson y Grint.

Otro que expuso su postura fue Daniel Radcliffe, quien señaló que la ruptura con la escritora fue “muy triste”.

Daniel Radcliffe dijo que se
Daniel Radcliffe dijo que se siente triste por la ruptura con J.K. Rowling pero que no va a cambiar su forma de pensar (REUTERS/Eduardo Munoz)

A pesar del papel que ella desempeñó como creadora de Harry Potter, el actor aseguró que “no significa que tenga que cambiar las cosas en las que realmente piensa durante toda su vida”.

