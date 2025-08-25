Noah Cyrus reveló las lecciones que aprendió de su hermana Miley y por qué es un “gran modelo a seguir”

Noah Cyrus reflexionó sobre su hermandad con Miley Cyrus (Créditos: REUTERS/Allison Dinner. Instagram/MilleyCyrus)

Noah Cyrus creció bajo la mirada del mundo, pero no como protagonista, sino como testigo. Antes de lanzar su propia carrera musical, fue la hermana pequeña de Miley Cyrus, la estrella de Hannah Montana y posterior fenómeno del pop.

Sin embargo, ese rol de observadora silenciosa le permitió adquirir una perspectiva única del mundo del entretenimiento.

“Realmente vi [su carrera temprana] desde la perspectiva de una hermana y de una niña. Para cuando terminó con Hannah Montana, yo ni siquiera conducía un auto todavía. Ni siquiera manejaba cuando ella hacía Bangerz, así que eso lo pone en perspectiva”, contó en una entrevista con la revista PEOPLE.

Aunque nunca pidió consejos directamente, Noah, quien fue nominada a Mejor Artista Nueva en los Premios Grammy 2021, admitió que aprendió mucho solo con observar.

Noah Cyrus admitió que aprendió de la industria musical observando a Miley Cyrus. (Instagram/Noah Cyrus)

“Por supuesto, hay situaciones que experimentas y piensas: ‘Está bien, voy a tener esto en cuenta para el futuro y por si me pasa a mí, cómo lo manejaría’. Así que tuve un gran modelo para entender cómo funciona todo esto”, expresó.

La artista firmó su primer contrato discográfico a los 15 años, y un año después lanzó su sencillo debut “Make Me (Cry)” junto al productor y cantante Labrinth. A medida que fue encontrando su voz, también comenzó a comprender mejor las complejidades del negocio musical, muchas de las cuales ya había visto de cerca en la trayectoria de su hermana.

“No miraba lo que ella hacía como algo de lo que estaba aprendiendo. Pero a medida que fui creciendo, y cuando tenía 16 y ya hacía lo mío, empecé a vivir cosas que, desde su perspectiva, probablemente fueron momentos difíciles, períodos de crecimiento o cambios que fueron buenos ejemplos de qué hacer, qué no hacer, qué permitir que alguien haga o qué significa que te estén aprovechando”, explicó.

Noah Cyrus firmó su primer contrato discográfico cuando tenía 15 años. (Chelsea Lauren/Variety/REX/Shutterstock)

Cabe destacar que las hermanas Cyrus no solo comparten una historia familiar, sino también artística. En 2020, Noah y Miley unieron sus voces en una versión en vivo del tema “I Got So High That I Saw Jesus”.

Dos años más tarde, interpretaron juntas el clásico Jolene de Dolly Parton —amiga cercana de la familia— durante el especial de Año Nuevo de Miley.

Ahora, Noah Cyrus se prepara para lanzar su nuevo álbum I Want My Loved Ones to Go with Me, una obra profundamente personal que celebra su historia familiar y que incluirá una gira a partir del 12 de septiembre.

El proyecto es un verdadero homenaje a los Cyrus, con la participación de cuatro generaciones. “Fue realmente hermoso tener esa sangre corriendo a través del disco”, dijo.

Noah Cyrus se inspiró en sus lazos de sangre para su próximo álbum. (Instagram/Tish Cyrus)

El tema “Apple Tree” incluye una muestra de un himno escrito por su bisabuelo e interpretado por su abuelo. “With You” fue la primera canción escrita por su padre, Billy Ray Cyrus. Además, “Don’t Put It All on Me”, un dueto con Fleet Foxes, fue escrito por su hermano Braison inspirado en ella.

Una línea de esa canción, en particular, refleja la dinámica entre hermanos que ha vivido en carne propia: “Las palabras que se dijeron / no significan nada para mí”.

“Creo que eso resume una relación con un hermano. Hay muchas veces, especialmente en mi relación con mis hermanos mientras crecíamos, que peleas y dices cosas… pero es tu familia, y siempre va a estar ahí para ti. Y tengo la suerte de poder decir que ese ha sido mi caso con mis hermanos y con mi familia”, reflexionó.

Noah Cyrus reflexionó sobre las relaciones con sus hermanos. (Instagram]/Miley Cyrus)

Con un estilo propio, una sensibilidad artística marcada y una conexión profunda con sus raíces, Noah Cyrus está consolidando su lugar en la música sin dejar de honrar el camino que la trajo hasta aquí.