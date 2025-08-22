La hermana de Miley Cyrus habla por primera vez sobre los rumores de tensión en la familia: “Emocionalmente es agotador”

a cantante explicó que prefiere mantenerse al margen del “drama”(Composición fotográfica)

Noah Cyrus, la hermana menor de Miley Cyrus, decidió hablar públicamente sobre las especulaciones que circulan desde hace años acerca de un supuesto distanciamiento en la familia Cyrus.

En una reciente entrevista, la joven cantante de 25 años aseguró que los rumores resultan agotadores, aunque no influyen en el vínculo real que mantiene con sus padres y hermanos.

Desde que Tish y Billy Ray Cyrus pusieron fin a su matrimonio en 2022, los seguidores de la famosa familia han estado atentos a cada movimiento de sus integrantes, interpretando ausencias y gestos en redes sociales como signos de tensiones internas.

A raíz de ello, la atención mediática se concentró también en Noah, a quien se llegó a vincular con un presunto alejamiento de su hermana Miley.

La ausencia de Noah y Braison en la boda de su madre reavivó las conjeturas sobre un supuesto conflicto. (Instagram)

La artista, sin embargo, negó que los problemas familiares definan su vida cotidiana. “Me mantengo bastante separada de cualquier interés o ‘drama’ con la familia. La única cosa que nos conecta con el mundo entero es la música, y eso es lo más importante para nosotros”, declaró Noah a People.

“Sí, emocionalmente es agotador, pero no nos hiere ni nos toca. Es algo que realmente aprendes a mantener separado y muy lejos de ti mismo”, agregó la joven.

La historia de los rumores comenzó en abril de 2022, cuando Tish y Billy Ray, después de 30 años de matrimonio, oficializaron su divorcio.

En los meses siguientes, la atención pública se centró en la nueva vida sentimental de ambos: Tish rehizo su vida con el actor Dominic Purcell, conocido por Prison Break, con quien se casó en agosto de 2023. Por su parte, Billy Ray inició una relación con la modelo y actriz Elizabeth Hurley.

La boda de Tish con Purcell alimentó todavía más las especulaciones. Miley ejerció de dama de honor, y sus hermanos mayores, Brandi y Trace, también estuvieron presentes. En contraste, Noah y Braison no asistieron al enlace, lo que dio pie a múltiples conjeturas sobre su postura personal sobre el romance de su madre.

Miley defendió la relación con su madre, a quien describió como su “mejor amiga”, restando importancia a las habladurías (REUTERS/Lucy Nicholson)

A esto se sumó la ola de comentarios en redes sociales cuando varios miembros de la familia dejaron de seguirse en Instagram. La combinación de ambos factores reforzó la idea de que algo no marchaba bien.

Lejos de guardar silencio, Miley Cyrus también quiso cerrar el capítulo de las especulaciones. En mayo de este año, la estrella de 32 años utilizó sus redes sociales para desmentir los supuestos conflictos y mostrar su cercanía con su madre.

La intérprete de “We Can’t Stop” calificó a Tish como su “mejor amiga” y restó importancia a los rumores digitales. Sobre el hecho de haber dejado de seguir a algunos de sus familiares en redes, explicó que se trató de un error: un detalle “simple” y “poco interesante”.

Miley también habló de su relación con Billy Ray, reconociendo que hubo dificultades en el pasado.

Sobre su vínculo con Billy Ray, Miley admitió que tuvieron desafíos, pero ahora siente que han construido puentes (Captura de video)

“Mi papá y yo hemos tenido nuestros problemas a lo largo de los años. Ahora, en mis 30, la familia es mi prioridad por encima de todo. Estoy en paz sabiendo que se han construido puentes y que el tiempo ha hecho mucho por sanar”.

En medio de todo, Noah Cyrus eligió la música como el mejor espacio para reconectar con sus seres queridos.

En su nuevo álbum I Want My Loved Ones to Go With Me, lanzado en junio de 2025, incorporó composiciones de varios miembros de su familia. Uno de los temas, “With You”, corresponde a la primera canción que escribió su padre, Billy Ray. Otro corte, “Don’t Put It All on Me”, fue compuesto por su hermano Braison.