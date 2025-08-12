Entretenimiento

“Alien: Earth”: Fecha y hora de estreno de la primera temporada

La nueva serie de Noah Hawley expande el universo de Alien con una historia ambientada dos años antes de la pesadilla de Ellen Ripley

Este 17 de julio de 2025 se ha lanzado de manera oficial el último tráiler de la serie de televisión 'Alien: Earth', la cual llegará a Hulu el canal FX.

Los fanáticos del terror espacial y la ciencia ficción tienen una cita ineludible el martes 12 de agosto con el estreno de Alien: Earth, la esperada serie creada por Noah Hawley.

La producción, que expande el universo iniciado por Ridley Scott en 1979, se ubica dos años antes de la pesadilla que vivió Ellen Ripley a bordo del Nostromo. Esta vez, el horror desciende a la Tierra.

La historia sigue a Wendy (interpretada por Sydney Chandler) y a un grupo variado de investigadores que se ven envueltos en un incidente inquietante: el aterrizaje forzoso de una nave espacial en nuestro planeta.

Lo que encuentran en su interior no solo desafía las leyes de la biología, sino que amenaza la supervivencia de la humanidad entera.

Sydney Chandler protagonizará la serie
Aunque el infame xenomorfo es la figura más reconocible para los seguidores de la saga, la sinopsis adelanta que no es la única criatura que acecha.

Dentro de la nave hay otras formas de vida tan letales como desconocidas, y el peligro no solo viene de los monstruos: grandes corporaciones con intereses ocultos están dispuestas a todo —incluyendo traiciones y sabotajes— para asegurarse el control de la tecnología alienígena.

Horarios del estreno de “<i>Alien: Earth</i>” en Latinoamérica

El lanzamiento de Alien: Earth se realizará de forma simultánea a través de FX, Hulu y Disney Plus, el 12 de agosto a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos.

Estos son los horarios en América Latina:

  • México, Costa Rica, Guatemala: 7:00 p. m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.
  • Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 9:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay: 10:00 p. m.

Cabe destacar que la temporada inicial consta de ocho episodios, con un formato de lanzamiento semanal después de un arranque de doble capítulo. El 12 de agosto se estrenarán “Neverland” y “El Sr. Octubre”, seguidos de seis episodios más hasta el 23 de septiembre.

La primera temporada de "Alien:
Calendario completo de estrenos:

  1. Neverland – 12 de agosto
  2. El Sr. Octubre – 12 de agosto
  3. Metamorfosis – 19 de agosto
  4. Observación – 26 de agosto
  5. Emergencia – 2 de septiembre
  6. La Mosca – 9 de septiembre
  7. En el espacio, nadie – 16 de septiembre
  8. Los verdaderos monstruos – 23 de septiembre

¿Habrá una segunda temporada de “Alien: Earth“?

En una entrevista con Variety en 2024, el presidente de FX, John Landgraf, se mostró confiado en el éxito de la producción y reveló que ya han discutido con Hawley la posibilidad de desarrollar al menos dos temporadas antes de que el director retome una eventual sexta entrega de Fargo.

El propio Hawley considera esta primera entrega como “una prueba de concepto”. Según explicó, si la respuesta del público es positiva, la segunda temporada será el modelo sobre el cual se puedan construir nuevas historias.

“Está diseñada para ser una serie recurrente… no sé cuántas temporadas serían. Creo que los finales son los que le dan sentido a una historia, así que tengo una idea de hacia dónde voy con ella”, afirmó.

"Alien: Earth" podría tener más
Un universo que sigue expandiéndose Alien: Earth llega en un momento de revitalización para las franquicias derivadas del universo creado por Ridley Scott.

Por un lado, la secuela de Alien: Romulus ya está en desarrollo; por el otro, Predator: Badlands se prepara para su lanzamiento este mismo año, consolidando una tendencia de historias que mezclan acción, terror y ciencia ficción con una base de seguidores fieles en todo el mundo.

