Los secretos de ‘Mi bella genio’: el matrimonio que la protagonista quiso evitar, un embarazo oculto y más

La serie se convirtió en un clásico, a pesar de que no lideraba índices de audiencia en su emisión original (Capturas: NBC)

Durante cinco temporadas, Mi bella genio (en inglés I Dream of Jeannie) encantó a millones de espectadores con su mezcla de comedia, romance y fantasía, mientras narraba las aventuras de una genio de 2.000 años y el astronauta que la liberó accidentalmente de su botella.

La ficción protagonizada por Barbara Eden y Larry Hagman llegó a la pantalla el 18 de septiembre de 1965 por NBC. Luego fue vendida a mercados internacionales y se convirtió en un fenómeno cultural que aún persiste gracias a su eterna emisión en reposiciones. Es, al final del día, un ícono televisivo atemporal.

Pero detrás de su atmósfera encantadora y sus efectos especiales de humo rosado se esconden historias menos conocidas: un embarazo oculto ante las cámaras, tensiones detrás de escena y un desenlace forzado por la cadena que incluso su protagonista intentó evitar.

Magia en la era espacial

La premisa de Mi bella genio surgió del guionista y productor Sidney Sheldon, quien combinó el estilo de los cuentos de Las mil y una noches con la modernidad de la carrera espacial.

La serie abordó, con humor, temas tabúes de los años 60, como la convivencia entre un hombre y una mujer sin estar casados (Capturas: NBC)

En el episodio piloto, el capitán Tony Nelson (Larry Hagman), astronauta de la Fuerza Aérea estadounidense, aterriza de emergencia en una isla desierta del Pacífico. Allí encuentra una botella misteriosa que, al destaparla, libera una nube de humo de la que emerge una deslumbrante mujer que sólo habla persa: Jeannie (Barbara Eden).

Con un beso sorpresivo y varios malentendidos lingüísticos, Jeannie rápidamente demuestra sus poderes mágicos y su amor incondicional por su nuevo “amo”.

Aunque Tony inicialmente intenta deshacerse de ella, Jeannie se las ingenia para acompañarlo de vuelta a casa, escondida en su botella dentro del bolso del astronauta.

A lo largo de los 139 episodios, los encantos de Jeannie y sus intentos de ayudar a Tony con sus poderes provocan situaciones cómicas, malentendidos y enredos con sus superiores de la NASA, especialmente el Dr. Alfred Bellows (Hayden Rorke), psiquiatra del programa espacial, quien se obsesiona con descubrir qué oculta el mayor Nelson.

La tensión romántica entre los protagonistas —alimentada por la devoción de Jeannie y la reticencia de Tony a involucrarse— se convirtió en el motor de la serie.

La química entre Jeannie y Tony se mantenía contenida; si la tensión subía, Jeannie desaparecía con humo rosa (Capturas: NBC)

Un embarazo en secreto

Detrás del vestuario icónico de Jeannie —un conjunto de pantalones sueltos, top, chaqueta corta y velo— se escondía un secreto que pocos conocieron en su momento: Barbara Eden estaba embarazada durante la primera temporada.

La actriz lo recordó en junio de 2025 en el pódcast I Choose Me junto a Jennie Garth: “El primer año de Jeannie, estaba embarazada”, contó. Por ello, intentó rechazar el personaje que le habían ofrecido.

Ella y su esposo, el actor Michael Ansara, “habían intentado tener un bebé durante tanto tiempo”, y cuando finalmente lo lograron, Eden se vio obligada a llamar al creador Sidney Sheldon para explicarle que no podría hacer el papel.

“Me senté allí con una gran sonrisa en la cara y le dije: ‘Sabes, estoy embarazada y no puedo hacer tu programa’”, narró.

La censura televisiva de los años 60 impidió que se mostrara el ombligo de Jeannie, a pesar de su revelador vestuario. (Photo by Silver Screen Collection)

Lejos de alarmarse, Sheldon le pidió esperar un par de días para intentar resolverlo. Finalmente, acordaron seguir adelante con Eden en el papel, ocultando su embarazo con telas adicionales y trucos de cámara.

En una ocasión, cuando le ofrecieron un bikini en el set, Eden se negó. El director Gene Nelson le preguntó qué iba mal y ahí le contó que estaba embarazada y con el bañador sería muy notorio.

Como solución, le pusieron un flotador a la altura del vientre y la cubrieron con toallas.

La actriz dio a luz a su hijo Matthew en agosto de 1965, justo antes del estreno oficial de la serie.

Un matrimonio forzado y criticado

A pesar del éxito del dúo protagónico, Mi bella genio nunca lideró los ratings en tiempo real. Pero su encanto era tal que NBC la mantuvo al aire durante cinco años.

Algo pasó en la quinta y última temporada, una decisión ejecutiva cambió la dinámica de la serie para siempre: Jeannie y Tony se casaron en pantalla.

El episodio del matrimonio se emitió el 3 de diciembre de 1969 y fue el número 124 de los 139 producidos. Para entonces, tanto Barbara Eden como el creador Sidney Sheldon se oponían a la idea. “Estaba muy molesta por eso —pero no es que alguien me escuchara”, dijo Eden en una entrevista reciente con Forbes.

Sidney Sheldon, creador de la serie, afirmó que el matrimonio arruinó la tensión romántica que sostenía la trama (Captura de video:NBC)

La actriz, que hoy tiene 95 años de vida, admitió que no demandó explícitamente que cambiaran el guion del episodio, pero sí expresó que no le gustaba: “Dije, ‘Esto es ridículo. Ella no puede casarse contigo. Es ridículo’, pero estuvo bien. Todavía era gracioso. La gente podía identificarse, de una manera u otra”.

Sheldon coincidía. Según recordó en una entrevista con la Television Academy, el presidente del canal ordenó que los personajes se casaran.

Él argumentó que la tensión sexual entre Jeannie y Tony era la clave de la serie, pero no logró convencer a la cadena. “Eso fue lo que nos mató”, afirmó.

Entre humo rosado y botellas recicladas

Además de su historia y personajes, Mi bella genio dejó una huella con sus detalles de producción y anécdotas fuera de cámara. Algunos de los más sorprendentes fueron recopilados a partir de la autobiografía de Barbara Eden (Jeannie Out of the Bottle).

En sus recuerdos, Eden afirma que estaba “más feliz por su embarazo que por el estreno del programa” (Capturas: NBC)

Por ejemplo, la emblemática botella donde vivía Jeannie no fue diseñada especialmente para el programa: era un decantador de bourbon Jim Beam, edición navideña de 1964.

Aunque originalmente era de color verde ahumado, fue pintada de púrpura y decorada con pan de oro por el equipo de utilería.

Otra curiosidad es que la famosa melena rubia de Jeannie era falsa. Eden tenía un corte pixie de apenas cuatro pulgadas y usaba postizos que tardaban horas en colocarse. Los productores querían teñirla de morena para diferenciarla de Hechizada (Bewitched), pero Eden se negó.

Y aunque la química entre los protagonistas era evidente en pantalla, no todo era armonía.

Aunque trabajaban juntos en pantalla, Eden reveló que Hagman tenía problemas con el alcohol que complicaban el ambiente (Captura de video:NBC)

Eden reveló que Larry Hagman tuvo serios problemas de alcoholismo durante el rodaje. “Frecuentemente, llegaba al set ebrio, incapaz de concentrarse en sus líneas”, escribió en su libro. Incluso, el cantante Sammy Davis Jr. casi llega a los golpes con Hagman por comentarios ofensivos del actor cuando estaban grabando un episodio.

Asimismo, Hagman se enteró de la cancelación de la serie de la forma menos profesional posible: un guardia del estudio se lo informó cuando el actor volvió de unas vacaciones en Sudamérica y pasó a buscar algo en su camerino.