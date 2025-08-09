Entretenimiento

El director de ‘¿Y dónde está el policía?’ habló sobre la conexión especial entre Liam Neeson y Pamela Anderson durante el rodaje de la película

En su gira de prensa, Akiva Schaffer comentó las interacciones de los protagonistas del filme

Los actores que protagonizan la cinta, también mantienen un romance fuera de la pantalla Créditos: Instagram/ The Naked Gun

La nueva entrega de The Naked Gun —conocida en Latinoamérica como ¿Y dónde está el policía?— trajo de regreso a una de las sagas de comedia más populares de los años 80 y 90. Además, ha dado pie a una de las historias románticas más comentadas de Hollywood en estos días: el incipiente vínculo entre sus protagonistas, Liam Neeson y Pamela Anderson.

Akiva Schaffer, director del reboot estrenado el pasado fin de semana, conversó con Entertainment Weekly sobre el desempeño del filme, el recibimiento del público y la conexión especial entre las dos estrellas.

“Por todas las cosas malas que están pasando en el mundo, la gente realmente se está aferrando a esto y les encanta ver que algo tan increíble esté ocurriendo”, expresó el periodista. “¿Te tenemos que agradecer?"

El cineasta, en tono de broma, replicó: “Ah, el chispazo del amor. ¿Cómo capturas ese rayo en una botella? Pero bueno, aceptaré el crédito”.

El director asegura que la química entre Liam Neeson y Pamela Anderson fue un ingrediente extra para la promoción de la película (Captura de video)

Schaffer no ocultó que disfrutó ver cómo la gira promocional se transformó en una especie de “lanzamiento oficial” de la pareja ante el público.

“Ciertamente lo esperaba. Ciertamente estaba apoyándolos, y pensé que otros también lo harían. Creo que cuando tienes una historia que la gente quiere cubrir y está ligada a un ciclo de prensa, eso no hace daño”, explicó a Entertainment Weekly. El director incluso calificó a Neeson y Anderson como “little dirty flirts” —una expresión que puede traducirse como “coquetos traviesos”— para describir su dinámica frente a cámaras.

En lo estrictamente cinematográfico, Schaffer celebró que la cinta, que recaudó casi 17 millones de dólares en su fin de semana de estreno, haya recibido críticas mayormente positivas.

El guionista confirma la química inmediata

Neeson y Anderson fueron vistos como una pareja cómplice y divertida en la campaña de prensa. (AFP)

Doug Mand, coguionista del filme, reforzó la idea de que la chispa entre Neeson y Anderson se encendió desde el primer día. En declaraciones a The Hollywood Reporter, aseguró: “Desde el principio, los dos tuvieron una química inmediata. Se gustaban el uno al otro. Uno solo sueña con que sus dos coprotagonistas se conecten a ese nivel”.

Mand admitió que su celular se ha llenado de mensajes preguntando por la relación. “Estoy recibiendo más mensajes sobre lo que está pasando con ellos que sobre cualquier otra cosa”, confesó.

Asimismo, dejó claro que apoya a la pareja: “Estoy apostando por ellos de una manera muy grande”.

Los rumores sobre un posible romance se intensificaron el 29 de julio, cuando PEOPLE confirmó que Neeson, de 73 años, y Anderson, de 58, están disfrutando de una “relación incipiente” y “sincera”.

Un allegado a la pareja aseguró a la revista que “es evidente que están embelesados el uno con el otro” y que simplemente disfrutan de su compañía.

Los actores bromearon con los rumores de romance que surgieron tras coprotagonizar la nueva película "Y dónde está el policía"

En el programa Today, ambos protagonizaron un momento viral al fingir un apasionado beso antes de su entrevista. Cuando el conductor abordó el tema de su presunta relación fuera de cámaras, los actores evitaron afirmar o negar el romance.

Neeson, en cambio, describió que su química había surgido de forma natural en el set, que prefirieron “dejarla respirar” sin forzarla, y ver hasta dónde los llevaba.

El romance incluso habría recibido la aprobación de sus seres queridos. Durante una aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, el presentador destacó que “todos sus amigos están apoyando mucho esta relación”.

Neeson recibió un respaldo público aún más especial: su hijo Daniel, presente en el público, confirmó con un entusiasta “¡Sí!” que veía con buenos ojos la nueva pareja de su padre.

