A 15 años del nacimiento de One Direction: el fenómeno global que conquistó al mundo y dejó un legado imborrable

Story of My Life” mostró la faceta más personal y madura de One Direction, alejándose del pop más juvenil y apostando por letras introspectivas (YouTube: One Direction)

La historia de One Direction no nació del típico sueño de amigos compartiendo la pasión por la música, sino de la visión estratégica y el ojo clínico de la industria musical británica. En 2010, cinco jóvenes desconocidos con ambiciones individuales —Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson— se presentaron como solistas en The X Factor, un reality británico que se convirtió en el trampolín de una de las bandas más exitosas y queridas del siglo XXI.

Fue la astucia de los jueces, encabezados por Simon Cowell y Nicole Scherzinger, lo que vio el potencial de unir sus talentos, transformando a aquellos chicos rechazados en un fenómeno global.

One Direction se formó en 2010 al unir a cinco jóvenes aspirantes en The X Factor bajo la propuesta del jurado (@onedirection)

La inesperada formación resultó en una química desbordante que, aunque no los llevó al primer puesto, sí les valió terminar en tercer lugar y firmar contrato con Syco Music, el sello de Cowell.

Este programa fue un antes y un después para la historia de esta banda (YouTube: Fran Mattoni)

El nacimiento de One Direction marcó rápidamente el inicio de un fenómeno internacional. Según la revista Rolling Stone, su debut con “What Makes You Beautiful” en 2011, lanzado después de una intensa gira con The X Factor Live Tour, resultó en un impacto inmediato: la canción alcanzó el número uno en Reino Unido.

El álbum debut, Up All Night, llegó el mismo año y batió récords al posicionarse en el primer puesto del Billboard 200, siendo los primeros británicos en lograrlo con su primer disco, según Screen Rat.

También unieron fuerzas con Columbia Records y se convirtieron en la banda británica de más rápida venta en su estreno discográfico en 2011.

La agrupación británica revolucionó la cultura de fans en redes sociales, creando el fenómeno “directioner” (Captura de video)

El salto global fue inmediato. One Direction desembarcó en Estados Unidos en 2012, teloneando a Big Time Rush y alcanzando cifras inéditas para una artista británica con “What Makes You Beautiful” debutando en el Billboard Hot 100 dentro del Top 30.

Su éxito quedó plasmado con lleno total en el Today Show y ventas masivas de más de tres millones de copias del disco Up All Night en menos de un año, afianzando su estatus como la boyband del momento según Rolling Stone.

Este segundo trabajo los convirtió en récord mundial al lograr dos discos número uno en Estados Unidos en el mismo año, algo nunca antes visto para un grupo masculino, según J-14.

Para 2013, One Direction había perfeccionado la fórmula del éxito planetario. El lanzamiento de Midnight Memories supuso también una transición sonora: del bubblegum pop a guiños claros al rock clásico y folk, marcando una maduración musical como remarca Music and Gigs.

Temas como “Story of My Life” y “Best Song Ever” fueron el nuevo rostro de una agrupación que supo crecer con su público, al tiempo que lideraba conciertos multitudinarios con giras que recaudaron, solo en 2014, un total de $290 millones de dólares. Además, su película documental This Is Us se situó como la cuarta más taquillera de su categoría.

La imagen juvenil y cercana del grupo inspiró a marcas, campañas benéficas y colaboraciones internacionales (@onedirection)

El vínculo con los fans, los llamados “directioners”, fue el verdadero combustible de la banda. Movilizados por Twitter, Tumblr y YouTube, no solo compraron discos, sino que instauraron la cultura de fandom al nivel planetario.

La revista Music and Gigs subraya que los “Directioners” establecieron las bases del stan culture, organizando campañas de tendencia mundial, teorías virales y una lealtad impensada con anterioridad.

One Direction protagonizó giras mundiales agotando estadios en Europa, América, Asia y Oceanía (Yui Mok/PA vía AP)

Eventos como el 1D Day en noviembre de 2013, un streaming global de siete horas, marcaron la conexión entre la banda y su comunidad, donde la identificación era tan fuerte que distinguirse como directioner era llevar una insignia de honor.

El mes de marzo de 2015 fue el punto de quiebre. Zayn Malik, hasta entonces pieza clave del grupo, anunció su abrupta salida, conmocionando a fanáticos y compañeros.

Zayn Malik fue el primer miembro en dejar la banda durante una gira internacional en 2015 (Reuters)

Tras un comunicado conciliador donde afirmaba que tenía “cuatro amigos para toda la vida”, según su post en Facebook recogido por Cosmopolitan y Billboard, sus declaraciones posteriores dibujaron otra realidad.

En entrevistas posteriores, Malik expresó sentirse sofocado creativamente e insatisfecho durante casi toda su estadía y, en diálogos con Us Weekly y GQ, reconoció que jamás forjó amistades reales con ninguno de sus compañeros, ni siquiera con Harry Styles con quien, según palabras propias, “nunca cruzó palabra, ni mantuvo contacto luego de irse”.

La salida de Malek fue un punto de quiebre en la relación de la banda (Photo by D Dipasupil/FilmMagic)

La marcha de Malik dejó huella. Sin embargo, el resto del grupo editó el álbum Made in the A.M. a finales de 2015, afianzando un sonido más maduro y consolidando a One Direction como una fuerza en la industria, incluso sin uno de sus fundadores, como recalca la revista Rolling Stone.

Pero el mensaje era claro: agradecimiento, despedida y cierre de ciclo, según Rolling Stone y Music and Gigs. Pese al continuo éxito, las tensiones y el desgaste se hicieron ineludibles. A finales de 2015, One Direction anunció su “descanso indefinido”, en el año próximo.

Tras un “descanso indefinido” en 2016, los integrantes desarrollaron exitosas carreras solistas en la música y el cine (AFP)

De acuerdo con E! News, la decisión no obedecía a conflictos internos, sino al agotamiento físico y mental tras años de giras maratónicas y presiones comerciales.

Niall Horan explicó a ese medio que “estaban solo exhaustos”, mientras que Liam Payne relató a Men’s Health que el ritmo frenético lo llevó a situaciones autodestructivas con el alcohol, al punto de perder el rumbo personal en ese momento.

Por su parte, Louis Tomlinson reveló en entrevista con The Guardian que la pausa lo tomó de sorpresa, justo cuando se sentía más seguro dentro del grupo.

Harry Styles, en conversación con Entertainment Tonight, admitió que había llegado el momento de viajar y reconectar con su individualidad, algo semejante a lo manifestado por Niall vía Twitter.

La pausa marcó un desconcierto hondo en todos, especialmente en Niall, quien describió una entrevista en The Sun el vacío y el “shock” al dejar atrás una rutina que se había vuelto “lo normal”.

Lejos de la narrativa conflictiva, la mayoría de los integrantes han insistido repetidas veces en que nunca existió una pelea encarnizada.

De hecho, a excepción de los primeros roces entre Louis y Liam, según contó Payne a Hits Radio, los cruces fueron más bien de bandas familiares y humor, como recordó en entrevistas posteriores.

Una vez fuera del circuito grupal, cada miembro exploró caminos solistas. Zayn Malik encabezó esta transición lanzando su disco Mind of Mine, que debutó número uno en varios países.

Zayn Malik decidió apostar por su carrera solista, tras la separación de la banda (AP)

Harry Styles apostó por el éxito con dos álbumes y protagonizó la película Dunkirk, mientras Niall lanzó Flicker y Heartbreak Weather. En tanto, Louis Tomlinson editó “Walls” y se sumó al jurado de The X Factor, y Liam Payne se dedicó a la música y la paternidad.

Louis Tomlinson consolidó su carrera como solista tras la pausa de One Direction, mostrando su faceta de compositor y conectando con una base de fans fiel que lo acompaña en cada nuevo proyecto (Reuters)

Las rivalidades de antaño, como la distancia con Zayn o los comentarios cruzados sobre las carreras musicales del otro, pasaron a ser anécdotas.

En paralelo, el vínculo público se diversificó: saludos espontáneos en redes, presencias en los conciertos solistas del otro como el caso de Niall apareciendo en el show de Harry en el “Live On Tour” o Louis recibiendo el apoyo de los excompañeros tras la muerte de su madre, tal como reconstruye Billboard.

La muerte de Liam Payne

La repentina muerte de Liam Payne en 2024 marcó el cierre definitivo de una etapa para el grupo y sus seguidores (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El 16 de octubre del 2024, sucedió un golpe tremendo para One Direction, como también para los fanáticos, con la trágica muerte de Liam Payne,

La muerte de Liam Payne en 2024 conmocionó a la industria musical y a los seguidores de One Direction (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, archivo)

Según The New York Times, Payne falleció tras caer accidentalmente desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, ocasión en la que se hallaron rastros de cocaína, alcohol y antidepresivos en su organismo. El hecho fue calificado de shock cultural para una generación entera.

La muerte de Liam Payne en 2024 generó una ola de conmoción y homenajes de fans en todo el mundo, reafirmando la huella emocional que One Direction dejó en su generación (Reuters) REUTERS/Tomás Cuesta

El registro legal reveló detalles personales, como la composición de su herencia y el futuro de su familia.

A 15 años de su debut, One Direction sigue presente en la memoria colectiva por su energía, su cercanía con los fans y el impacto que generaron en la cultura popular.

La huella que dejaron, con su historia de trabajo, amistad y evolución personal, continúa inspirando a nuevas generaciones y recordando que su legado trasciende cualquier etapa o desafío que hayan enfrentado.

Hoy, ellos desarrollan exitosas carreras como solistas, extendiendo el legado de la banda y manteniendo vivo el entusiasmo de millones de fans en todo el mundo.