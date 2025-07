Billy Joel recuerda su romance con Christie Brinkley: “Ella era una musa”

El nuevo documental narra la historia de amor y el triste desenlace entre Billy Joel y Christie Brinkley (Scull/photolink.net/mediapunch/Shutterstock)

La segunda parte del documental Billy Joel: And So It Goes de HBO se estrena este 25 de julio.

En la segunda entrega del documental se aborda a fondo la relación entre Billy Joel y su ex-esposa Christie Brinkley, con quien estuvo casado por 9 años.

La pareja se conoció en 1983 durante unas vacaciones en St. Barths, Francia. Al enterarse que ambos recidían en Nueva York, decidieron “reencontrarse” cuando volvieran.

Cuando regresaron a la ciudad se volvieron a ver y fueron a un concierto de The Beach Boys.

Joel confesó que durante la cita se sintió inseguro. Pensó que un persona común de un pequeño pueblo llamado Hicksville no tenía nada que hacer junto a una despampanante supermodelo.

En el documental "Billy Joel: And So It Goes" cuentan que a pesar de ser un gran músico se sintió inseguro junto a Christie (Foto: HBO)

“Conocerla me llevó a uno de mis momentos más creativos. Escribí un montón de canciones para ella. Ella era una musa”, confesó Joel de 76 años en el documental.

Brinkley lo hizo sentir como “un adolescente”, por la cantidad de emociones intensas que lo llevaron a descubrir el romance y el amor.

Durante un momento de reflexión Brinkley ahora de 71 años, describió la alegría que sintió cuando recibió a su hija Alexa en 1985, y dijo que los primeros años juntos fueron los mejores, llenos de momentos divertidos.

Pero el matrimonio no duraría eternamente. Brinkley dijo en el documental que la canción “I Go to Extremes” está inspirada en la incapacidad de Joel para controlar sus emociones, lo cual fue resquebrajando la relación entre los dos.

Billy Joel y Christie tuvieron una hija de nombre Alexa (Instagram/@alexarayjoel)

La ex-esposa de Billy Joel confesó que el artista tenía una personalidad inestable, y podía cambiar de ser un hombre de familia, a un artista atormentado. Esa última personalidad lo llevaba a salir de juerga por las noches.

Los problemas de Joel se agravaron, cuando descubrió que su manager de ese entonces, Frank Weber, estuvo haciendo mal manejo de las finanzas.

Billy Joel presentó una demanda en 1989 contra Weber por 90 millones de dólares, bajo los cargos de fraude e incumplimiento de contrato.

El cantante se vio obligado a recuperar dinero ya que Weber casi lo deja en bancarrota. Intensificó la frecuencia de sus giras, pero en consecuencia se mantuvo lejos de su familia, sumando otra grieta en la relación con Christie.

Billy Joel casi queda en bancarrota después de que su manager desviara recursos de su cuenta (REUTERS/Mike Blake)

“Estaba casada con alguien a quien amaba. Pero no era capaz de estar en casa. Yo no podía estar con mi familia, lo que era realmente triste”, dijo Billy Joel.

Por su parte, Christie dijo que se percató de la inconsistencia del amor, descubrió que hay cosas que van desgastando la emoción hasta que se acaba.

Brinkley recordó una de las peleas que tuvieron mientras Joel estaba bajo los efectos del alcohol, ella estuvo a punto de irse con su hija.

“Él me dijo ‘Si, si, vete’. Yo intenté hacer que funcionara. Sabía lo afortunada que era al estar rodeada de música y todo eso. Pero simplemente no funcionó”, finalizó Brinkley.

El divorcio entre Joel y Brinkley inició en 1994, a pesar de la separación siguen siendo grandes amigos, y padres dedicados.

En el 2024 Joel le cantó a Christie “Uptown Girl”, durante un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, como el recuerdo del amor que una vez los unió.