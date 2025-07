Pete Davidson y Elsie Hewitt esperan su primer hijo: cómo fue el anuncio de la pareja

La noticia del embarazo generó gran repercusión en medios y redes sociales, aumentando el interés por la vida privada de los protagonistas

Pete Davidson, famoso por su participación en la comedia y la televisión estadounidense, y Elsie Hewitt, modelo y actriz británica, atraviesan una etapa de transformación personal tras confirmarse que esperan su primer hijo.

La noticia del embarazo, que fue validada por una fuente cercana a la pareja a People, generó repercusiones en medios y redes sociales, alimentando la curiosidad del público por los detalles de esta nueva etapa en sus vidas.

Si bien el portal TMZ fue el primero en publicar la novedad, la confirmación llegó a través del entorno íntimo del comediante y la modelo. De todas maneras, los representantes oficiales de Davidson y Hewitt han optado por no realizar comentarios públicos, lo que ha acentuado el interés y la discreción en torno al tema.

De un romance discreto a la convivencia

El romance entre Davidson y Hewitt se hizo público en marzo tras ser fotografiados en Palm Beach, Florida

El vínculo entre Davidson y Hewitt se hizo visible en marzo, cuando fueron fotografiados juntos en Palm Beach, Florida. Aquellas imágenes jugando y paseando por la playa marcaron el principio de la historia de la pareja ante la opinión pública.

Sin buscar la exposición, ambos mantuvieron su rutina diaria alejada de la prensa, evitando hacer declaraciones abiertas sobre su relación. De todas maneras, la intimidad y confianza entre ellos quedó demostrada cuando, poco después, tomaron la decisión de mudarse juntos a Nueva York, apostando por una convivencia que reforzó el crecimiento del noviazgo.

En su nueva etapa en Nueva York, la pareja alterna el tiempo entre la casa de Davidson en el norte del estado y una vivienda alquilada en Brooklyn. Esta dinámica les permite combinar lo mejor de la vida urbana con la tranquilidad de ambientes más privados, alejándose así de los focos de la prensa.

Davidson expresó en 2022 su deseo de ser padre, sueño que ahora comienza a concretarse con Hewitt (REUTERS/Andrew Kelly)

Aunque conservan la reserva en su vida cotidiana, Hewitt ha compartido ocasionalmente postales familiares en redes sociales. Fotografías recientes en bote y durante el 4 de julio han permitido ver a la pareja relajada y auténtica, reforzando la imagen de complicidad y cercanía entre ambos.

En sus trayectorias personales, Davidson y Hewitt han tenido parejas reconocidas dentro del mundo del espectáculo. Davidson mantuvo una relación con la actriz Madelyn Cline antes de iniciar su romance actual, mientras que Hewitt había sido vinculada sentimentalmente con Jason Sudeikis, según publicaron medios como Page Six.

A pesar de las experiencias pasadas bajo la atención mediática, esta vez eligieron proteger la intimidad de la relación y mostrar solo ciertos aspectos elegidos de su nueva vida en común.

El deseo de paternidad de Davidson

El embarazo marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que prioriza la privacidad y la estabilidad en su vida en común

El anuncio del embarazo coincide con el deseo de ser padre que Davidson expresó en 2022 durante una entrevista con Kevin Hart para el programa Hart to Heart. En aquella ocasión, el comediante declaró: “Lo que más me gusta de mi vida, y que aún no he conseguido, es tener un hijo”, según recordó People.

Davidson aseguró que este era su sueño por cumplir y confesó estar preparándose tanto personal como emocionalmente para ese momento. El hecho de que la noticia vea la luz ahora otorga un nuevo significado a las palabras del actor y confirma que se encuentra al inicio de una etapa largamente esperada.

Actualmente, la pareja disfruta de la convivencia y se prepara para el nacimiento de su hijo, priorizando la estabilidad y la privacidad en un entorno que combina la vida metropolitana y los espacios íntimos en Nueva York. A fin de cuentas, este embarazo representa mucho más que una noticia sentimental; es el punto de partida de una experiencia transformadora para Davidson y Hewitt.