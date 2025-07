John Huston, el director que hizo historia al llevar a su padre y a su hija al Oscar

Dirigió clásicos como The Treasure of the Sierra Madre y Prizzi’s Honor, consolidando una carrera de cinco décadas en Hollywood (Captura de video)

En la historia del cine, pocos apellidos resuenan con tanta fuerza como el de Huston. Pero, según Far Out, solo uno, John Huston, ostenta un logro sin precedentes: es el único cineasta que ha dirigido tanto a su padre como a su hija en actuaciones que les valieron el Oscar.

Ganó los premios de la Academia a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado por su trabajo en 1948 (Grosby)

En 1948, Walter Huston conquistó la estatuilla dorada bajo la dirección de su hijo en The Treasure of the Sierra Madre. 37 años después, Anjelica Huston, hija de John, repitió la hazaña al ganar el Oscar por su papel en Prizzi’s Honor, también dirigida por su padre. Según Time Magazine, ningún otro realizador ha conseguido este doble hito familiar en la historia de los premios de la Academia.

Un logro familiar sin precedentes en los Oscar

En 1948, The Treasure of the Sierra Madre se convirtió en un fenómeno de crítica y público. Walter Huston, quien interpretó al experimentado buscador de oro Howard, se alzó con el Oscar al Mejor Actor de Reparto, superando a figuras como José Ferrer y Charles Bickford. John Huston, por su parte, recibió los premios a Mejor Director y Mejor Guion Adaptado por la misma película, consolidando así una colaboración familiar histórica.

Décadas más tarde, en 1985, la historia se repitió con una nueva generación. Anjelica Huston, hasta entonces con una carrera incipiente en el cine, protagonizó Prizzi’s Honor bajo la dirección de su padre.

Su interpretación de Maerose Prizzi, una mujer atrapada en los enredos de una familia mafiosa, le valió el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. En esa edición, Anjelica superó a rivales como Oprah Winfrey y Meg Tilly, y su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y el público. De acuerdo con Far Out, este doblete familiar sigue siendo único en la historia de los premios Oscar.

Alcanzó fama mundial al obtener el premio de la Academia a Mejor Actriz de Reparto por Prizzi’s Honor (Reuters)

The Treasure of the Sierra Madre (1948): una colaboración histórica

El punto de partida de este hito familiar se encuentra en The Treasure of the Sierra Madre, una película que marcó un antes y un después tanto para John como para Walter Huston.

Recibió el premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su papel en The Treasure of the Sierra Madre (Captura de video)

La cinta narra la historia de tres buscadores de oro en las montañas de México, con Walter interpretando a Howard, el veterano que guía a los protagonistas en su peligrosa aventura. La actuación de Walter fue descrita por Time Magazine como “libre de vanidad”, mostrando una sabiduría y experiencia forjadas a lo largo de toda una vida.

John Huston no solo dirigió la película, sino que escribió el papel de Howard específicamente para su padre.

Según declaraciones recogidas por The Things, el director confesó que concibió el personaje pensando en Walter, lo que añade una dimensión personal y emotiva a la colaboración. Para el papel, John persuadió a su padre para que abandonara su imagen de galán, incluso renunciando a sus dentaduras postizas, con el fin de dotar al personaje de mayor realismo.

El Tesoro de Sierra Madre fue una de las películas más exitosas de esa época (1948)

La película fue reconocida con tres premios Oscar: Mejor Director y Mejor Guion Adaptado para John Huston, y Mejor Actor de Reparto para Walter Huston.

Además, la crítica destacó la manera en que John otorgó a su padre los momentos más memorables del filme, mientras que otros actores como Humphrey Bogart y Tim Holt quedaban en un segundo plano.

Prizzi’s Honor (1985): el salto a la fama de Anjelica Huston

Actuó junto a Jack Nicholson en Prizzi’s Honor, bajo la dirección de su propio padre (Captura de video)

Casi cuatro décadas después, John Huston volvió a dirigir a un miembro de su familia en una actuación que haría historia.

En Prizzi’s Honor, Anjelica Huston interpretó a Maerose Prizzi, una mujer envuelta en los conflictos de una familia mafiosa y en una relación con el asesino a sueldo Charley, encarnado por Jack Nicholson, quien en ese momento era su pareja.

La actuación de Anjelica fue recibida con entusiasmo por la crítica y el público. Obtuvo nominaciones a los premios BAFTA y Globo de Oro, y finalmente se alzó con el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto.

Obtuvo el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel junto a Jack Nicholson en Prizzi’s Honor (Captura de video)

Según Far Out, este papel representó el gran salto en la carrera de Anjelica, quien hasta entonces no había participado en demasiadas películas. La interpretación de Maerose Prizzi consolidó su posición en Hollywood y la convirtió en una de las figuras más reconocidas de su generación.