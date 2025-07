El día que Ozzy Osbourne confesó que admiraba a Adolf Hitler

Durante una entrevista, Ozzy Osbourne se mostró errático y reveló que admiraba a Hitler Credito: Youtube - @ShredSpectrum

«Tengo una doble personalidad; Ozzy Osbourne y John Osbourne son dos personas diferentes». Con esta confesión, Ozzy Osbourne dejó entrever en 1982 la fractura interna que lo acompañaba tras su salida de Black Sabbath. La entrevista concedida a Night Flight tres años después de su despido, marcada por la embriaguez y la confusión, se convirtió en un testimonio incómodo de un artista al borde del colapso, incapaz de distinguir entre el personaje y la persona.

En ese encuentro televisivo, Ozzy Osbourne abordó sin tapujos la controversia que siempre lo ha rodeado. Cuando el entrevistador le preguntó por el origen de sus ideas y sus influencias, respondió de forma tajante: «Adolf Hitler». Ante la sorpresa, el periodista le pidió que aclarara su afirmación. Osbourne explicó: "Adolf Hitler tenía carisma, en el mal sentido, y lo admiraba un poco. Era un bicho raro, un lunático, pero tenía algo, ¿sabes?“, comenzó el músico.

Adolf Hitler tenía carisma, en el mal sentido, y lo admiraba un poco. Era un bicho raro, un lunático, pero tenía algo, ¿sabes?“, declaró Ozzy Osbourne sobre el dictador (AP/Ashley Landis)

“Fue malo lo que hizo, fue terrible lo que hizo, mató a toda esa gente y todo eso, pero era como, ejem, tenía algo especial, ¿sabes? Lo admiraba, no por lo que era, sino por la gente; de ​​repente me detuve y pensé: un momento, si alguien lo dijera de forma positiva, por el bien de la humanidad… digan lo que digan de mí, puede que sea el lunático más grande que hayan conocido en su vida, chicos, pero estoy aquí para ustedes, estoy aquí para la gente, estoy aquí para disfrutar, estoy aquí para darles mi vida, mi alma, mi todo». Esta declaración, lejos de justificar o elogiar las acciones de Hitler, resultó tan desdeñosa que muchos la consideraron ignorante y ofensiva, pero sobre todo mostró que la capacidad cognitiva de Ozzy se había deteriorado debido al abuso de sustancias.

Cabe recordar que la entrevista se produjo en un periodo especialmente turbulento para Ozzy Osbourne. Su expulsión de Black Sabbath estuvo motivada por su relación problemática con las drogas y el alcohol, una situación que se agravó tras la separación. Durante la conversación con Night Flight, Osbourne apareció visiblemente afectado, luchando por articular sus pensamientos y buscando la aprobación del público.

Durante toda la entrevista, Ozzy se mostró errático y tratando sin éxito de hilar sus ideas

En sus propias palabras, «solo soy un director de orquesta del caos. Me gusta ver a la gente salir airosa».

En la entrevista, Ozzy también minimizó los episodios más polémicos de su carrera, como el célebre momento en que mordió la cabeza de un murciélago en el escenario, calificándolos de simples actos teatrales.

A lo largo de la entrevista, Ozzy Osbourne pareció más interesado en justificarse ante sí mismo que en responder al entrevistador o a la audiencia. Sus intervenciones reflejaron el desconcierto de alguien que perdía el control sobre su entorno y sobre la distinción entre el bien y el mal. La conversación, considerada uno de los momentos más bajos en la carrera de Osbourne, mostró a un artista desorientado, cuyas palabras se alejaban del diario de un loco para acercarse a los comentarios de una persona completamente perdida.

Ozzy Osbourne no volvió a mencionar su admiración al dictador, además de que abandonó las drogas gracias al apoyo de su esposa Sharon (captura: Youtube/Drugs and Sobriety: The Madhouse Chronicles)

Con el paso del tiempo, estas opiniones no volvieron a salir a la luz y Ozzy Osbourne pareció recuperar cierto control sobre sus declaraciones y su vida. Aunque en ocasiones todavía muestra signos de confusión, su manejo de las propias opiniones y de su identidad ha mejorado respecto a aquel periodo oscuro.

En 2024, con 75 años y varias décadas de abstinencia a muchas sustancias, Ozzy reflexionó sobre el impacto de las adicciones en su vida. Confesó fumar marihuana “de vez en cuando”, además de reiterar que el apoyo de su esposa Sharon ha sido clave para tener una vida más “limpia”.

“Tengo suerte, mi esposa me patea el trasero todo el tiempo. Ella hace que la maldita vida sea menos difícil”,Ya no bebo alcohol... No fumo tabaco. No uso drogas... Estoy bien ahora. Ahora pienso, ‘¿cómo podía pensar que entrar a un bar y emborracharme y aspirar toda esa cocaína como algo divertido?’”