Yungblud habló sobre su etapa más oscura con las adicciones: “Probaba cualquier cosa para adormecerme”

Yungblud reconfigura su carrera con "Idols", un álbum cargado de madurez y autenticidad. Entre los sencillos destaca "Ghosts" (YUNGBLUD - Ghosts)

“Si voy a morir mañana, quiero que este disco exista hoy”, adelantó el cantante Yungblud, sobre un giro decisivo que da su carrera con el álbum Idols. El músico británico, cuyo nombre real es Dominic Richard Harrison, se aleja de la teatralidad de sus primeros años para abrazar una etapa de madurez y originalidad.

Según compartió en una entrevista con Paper Magazine, este trabajo representa una reafirmación personal y artística, con la que busca reconectar consigo mismo y con una audiencia diversa. resumiendo el espíritu que impregna toda la obra.

En exclusiva para Paper Magazine, el artista británico abordó la salud mental, la sobriedad y la identidad de su nuevo trabajo (Portada de Paper Magazine)

Adicciones, salud mental y autoconocimiento

Durante sus inicios, Yungblud se convirtió en ícono de libertad para una generación, pero detrás de esa imagen provocadora se escondía una lucha interna. En sus declaraciones, confesó que atravesó una etapa marcada por el consumo de alcohol, drogas y comida para lidiar con la presión y el escrutinio. “Probaba cualquier cosa para adormecerme”, relató sobre su pasado.

La fama, lejos de ser liberadora, lo dejó atrapado en una rutina autodestructiva. A propósito de esto, admitió: “Me sentía como un hámster en una rueda”. Fue en ese punto de quiebre donde decidió abandonar las máscaras, abrazar la sobriedad y reenfocar su música desde un lugar de verdad. “Este álbum trata de la auto-reclamación”, afirmó.

Regreso a casa y las raíces del rock

Para componer Idols, Yungblud se retiró a Doncaster, su ciudad natal en el norte de Inglaterra, donde trabajó con el productor Matt Schwartz y el guitarrista Adam Warrington, amigos de su adolescencia. Debido a ello, explicó: “Quería hacer un disco con mi familia, con gente que conoce mi historia y sabe cuándo no estoy siendo auténtico”.

Inspirado en leyendas como David Bowie, AC/DC y Ozzy Osbourne, el álbum apuesta por un sonido clásico con una producción que rehúye las fórmulas comerciales. La canción de apertura, Hello Heaven Hello, dura 9 minutos, desafiando la lógica de los contenidos virales. “No quiero hacer algo que suene al pasado, sino capturar la esencia de los grandes discos y llevarla a la música moderna”, sostuvo el artista de 27 años.

Las memorias de su infancia en la tienda de guitarras de su familia también nutren el álbum. Sobre esto recordó: “Mis olores favoritos de la infancia eran los de los instrumentos antiguos, el pegamento de los amplificadores y la cerveza sobre el mostrador”.

El músico se inspira en leyendas del rock y en sus raíces familiares, para crear un sonido propio y distintivo (REUTERS)

Un disco con propósito y visión a largo plazo

Con Idols, el cantautor busca dejar un testimonio más allá de las tendencias. Aspira a que su música sirva como espacio de unión, reflexión y conexión emocional. “Intento que la idea de vida, humanidad y unidad esté en el centro de mi música”, señaló, subrayando que su audiencia se amplió en edad y diversidad.

Lejos de perseguir éxitos fugaces, apuesta por la permanencia. De esta manera, afirmó: “No me importa que la gente escuche el álbum mil millones de veces en una semana y luego se olvide. Quiero que lo pongan de principio a fin cada semana durante el resto de sus vidas”.

Yungblud dejó atrás los artificios para construir una obra más honesta, que no solo refleja su evolución personal y artística, sino que también propone una nueva forma de entender el rock, desde la empatía, la inclusión y la sinceridad.

BludFest: comunidad y reconocimiento

Su compromiso con la comunidad de seguidores se materializó en BludFest, un festival que organizó en Milton Keynes. De acuerdo con Paper Magazine, el evento fue concebido como un espacio inclusivo y accesible, con entradas a precios populares. EL enfoque fue reconocido por Billy Corgan, líder de Smashing Pumpkins, quien elogió la defensa de la equidad en la industria.

La alianza con la promotora AEG generó críticas por una supuesta pérdida de independencia. El artista respondió resaltando la diversidad del público y la necesidad de ampliar su visión. Ante esto, mencionó: “Me di cuenta de que Yungblud es más grande que yo, y que Dom puede existir dentro de ese paraguas”.

BludFest, un festival de Yungblud, promueve la inclusión y la accesibilidad en la música (REUTERS)

Masculinidad, identidad y validación desde el rock

El viraje estilístico de Yungblud no pasó desapercibido para figuras influyentes del rock. Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne, celebró su decisión de seguir un camino propio. “Me alegra que haya vuelto al rock clásico. Hay que romper las normas y no encajar en las cajas que te imponen”, declaró en Paper Magazine.

En cuanto a su identidad, el músico abordó temas de masculinidad y sexualidad desde una óptica fluida y abierta. Afirmó sentirse más seguro que nunca y expresó su intención de reformular lo masculino desde el respeto y la empatía.

“Quiero hablar de mi masculinidad desde un lugar de fluidez y respeto, y mostrar que ser un chico puede significar muchas cosas”, planteó, en contraposición a los discursos extremistas presentes en redes sociales o en el ámbito al que pertenece.

El álbum "'Idols" busca trascender las tendencias y convertirse en un testimonio duradero de unidad y empatía (REUTERS)

Sobriedad, ruptura y foco creativo

La decisión de mantenerse sobrio trajo claridad a la vida de Yungblud, quien reconoció haber recuperado el control sobre su trabajo y su bienestar. “Cuando estás borracho o de resaca, dejas pasar la mediocridad. Ahora, si algo no es lo suficientemente bueno, lo cambio”, argumentó.

Esta etapa coincidió con la ruptura de su relación con Jesse Jo Stark, a quien describió como su “alma gemela”. Pese al dolor, priorizó el crecimiento personal. “Sigo hablando con ella cada domingo, pero ahora estoy enfocado en ser mejor persona”, concluyó sobre su nueva filosofía de vida.