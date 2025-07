Anne Hathaway se derrumbó en medio del rodaje de su siguiente película: “Lo que saldrá de mí va a dolerte”

Anne Hathaway tuvo un colapso durante una escena. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Anne Hathaway reveló detalles íntimos sobre su más reciente desafío actoral en Mother Mary, el esperado drama musical de A24 dirigido por David Lowery, que promete ser uno de los filmes más intensos del año.

En una nueva entrevista para la revista Vogue, Lowery comparó la experiencia de rodar la película con una de las producciones más caóticas e icónicas del cine: Apocalypse Now.

En particular, el cineasta recordó una escena culminante que tomó una semana completa de filmación por su intensidad emocional y cómo Anne Hathaway se derrumbó en medio del rodaje.

“En un momento, Annie se quebró y dijo: ‘Tengo que disculparme, porque creo que lo que saldrá de mí va a dolerte’. Y Michaela le tomó las manos y le respondió: ‘Te amo, confío en ti’”, recordó.

Anne Hathaway tuvo un punto de quiebre durante el rodaje de "Mother Mary". (REUTERS/Jeenah Moon)

Por su parte, la ganadora del Oscar compartió cómo fue encarnar a una diva pop en plena crisis existencial y aseguró que el papel le exigió no solo un trabajo físico extenuante.

La actriz se sometió a entrenamiento vocal y de danza para convertirse en la enigmática Mother Mary. Además, debió afrontar un proceso de aprendizaje constante y vulnerable.

“Lo que me golpeó al leer el guion fue que no se puede ‘actuar’ como Mother Mary. Tenía que convertirme en un material con el que David pudiera trabajar”, expresó.

Anne Hathaway realizó un gran esfuerzo físico para interpretar a Mother Mary. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, la famosa confesó que su personaje la llevó a tener un proceso emocional profundamente transformador.

“Tuve que aceptar ser una principiante. La humildad de eso, presentarme cada día sabiendo que iba a fallar y que eso tenía que estar bien. No eres mala, solo estás empezando. Y llegar a esa mentalidad significó desprenderme de cosas muy difíciles de soltar”, declaró.

La música original del filme, escrita por Jack Antonoff y Charli XCX, no estuvo disponible antes del rodaje. Para Anne Hathaway, eso representó una ruptura con su enfoque habitual.

“Fue muy confuso. Si hubiera tenido esas canciones un año antes, me las habría tatuado en el alma. Pero eso no estaba disponible para mí. Y al final, agradezco no haber podido tener el control. Fue duro. Pero fue bienvenido. Como suelen ser las experiencias transformadoras”, dijo.

Anne Hathaway reconoció que fue una gran experiencia interpretar a Mother Mary. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La historia de Mother Mary se mantiene en gran parte en secreto, pero se sabe que la actriz interpreta a una superestrella de la música que, en medio de una gira, huye de los reflectores para reencontrarse con una antigua amiga que fue clave en la construcción de su imagen pública.

Esa amiga es interpretada por Michaela Coel, la aclamada creadora de I May Destroy You y elogió la valentía de Anne Hathaway para interpretar este personaje.

“Fue aterrador. Tenía un monstruo en el hombro, pero nadie se dio cuenta hasta después de la primera toma. Y luego tuvo que repetirlo una y otra vez. Eso requiere una fuerza inmensa. La escritura de David es tan vívida que nos empujó a una intensidad emocional real”, confesó.

Michaela Coel mostró su admiración por la forma de actuar de Anne Hathaway. (Instagram/Michaela Coel)

Para liberar esa tensión acumulada en el set, encontró consuelo en los clubes de techno, donde incluso reclutó a Hathaway para acompañarla y desconectar por unas horas.

A24 aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno para Mother Mary, pero la expectación crece.