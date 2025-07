La razón por la que el creador de ‘The Last Of Us’ renunció a participar en la tercera temporada

Reconocido creador del videojuego 'The Last Of Us' decidió renunciar a la adaptación televisiva con su participación creativa. (Créditos: HBO 'The Last Of Us')

La aclamada serie de televisión The Last Of Us podría tener grandes cambios para su próxima entrega.

Luego de que los fans fueron testigos de las intrigas y sorpresas presentes durante la segunda y hasta ahora última temporada del show televisivo, se ha revelado que una importante mente creativa detrás de cada capítulo se retirará del proyecto.

Se trata de Neil Druckmann, quien fue cocreador y director del icónico videojuego The Last Of Us de la compañía Naughty Dog, el cual se lanzó por primera vez en 2013 para Sony Play Station.

Neil Druckmann dejará de aportar creativamente a la adaptación televisiva de 'The Last Of Us'. (REUTERS/Aude Guerrucci)

De acuerdo con una publicación de Deadline, Druckmann se involucró bastante en la producción de ambas temporadas de la adaptación televisiva, aunque recientemente ha decidido retirar su aportes a la serie desde el lado creativo.

“He tomado la difícil decisión de alejarme de mi participación creativa en The Last Of Us de HBO. Con el trabajo terminado en la temporada 2 y antes de que comience cualquier trabajo significativo de la temporada 3, ahora es el momento adecuado para mí y trasladar mi enfoque completo a Naughty Dog y sus futuros proyectos", comentó Druckmann en un comunicado oficial de Instagram.

Además, el creador del reconocido videojuego comentó que se encuentra trabajando en la dirección y escritura de un proyecto de Naughty Dog llamado Intergalactic: The Heretic Prophet.

Druckmann declaró en Instagram que centrará su trabajo en la creación de videojuegos. (Créditos: Instagram / naughty_dog_inc)

“Cocrear la serie [The Last Of Us] ha sido el punto culminante de mi carrera. Ha sido un honor trabajar con Craig Mazin [productor ejecutivo de la serie] como productor ejecutivo, director y guionista de las últimas temporadas", comentó Druckmann a manera de despedida.

Y agregó: “Estoy profundamente agradecido por el enfoque reflexivo y la dedicación que el talentoso elenco y el equipo tomaron para adaptar The Last Of Us Parte 1 y su continua adaptación The Last Of Us Parte II″.

Finalmente, Druckmann expresó sus deseos de que “HBO y PlayStation Productions continúen la historia de Ellie y Abby en la próxima temporada”, en relación con las protagonistas de la serie.

Druckmann deseó que la serie continúe la historia de Ellie y Abby en la tercera temporada. (The Last of Us - Season 2)

¿Cuáles fueron los aportes creativos de Druckmann a “The Last Of Us”?

De acuerdo con Deadline, Neil Druckmann se posicionó bastante bien durante las hasta ahora dos temporadas estrenas de la serie, asegurando junto al showrunner Craig Mazin que la adaptación para la pantalla chica mantenga la esencia de los videojuegos.

Además, Druckmann tuvo importantes participaciones en la dirección y escritura de la exitosa serie, pues está acreditado como guionista y coguionista de 5 episodios, más su crédito como director de 2 capítulos, incluyendo el penúltimo de la segunda temporada.

En una declaración, el propio Mazin compartió a los fans cómo fue su experiencia trabajando con su compañero de trabajo.

Neil Druckmann limitará su participación en 'The Last Of Us' solamente como productor ejecutivo. (REUTERS/Mike Blake)

“Ha sido un sueño creativo trabajar con Neil y dar vida a una adaptación de su brillante obra en HBO. No pude haber pedido un socio creativo más generoso", declaró Mazin.

“Como verdadero fan de Naughty Dog y del trabajo de Neil en los videojuegos, estoy muy emocionado de jugar a su próximo juego. Mientras él se centra en eso, yo seguiré trabajando con nuestro brillante reparto y equipo para ofrecer el espectáculo que nuestro público espera". añadió.

Incluso, Mazin declaró que estaba agradecido con Halley Gross, quien trabajó con Druckmann como productora ejecutiva y guionista del show televisivo de The Last Of Us. De hecho, Gross recientemente declaró también que decidió renunciar a la serie de HBO.

HBO no ha dado detalles sobre la trama de la tercera temporada de la serie. (Max)

Hasta el momento, no se sabe de qué manera se verá afectada la tercera temporada de la aclamada serie de aventuras y acción por la renuncia del creador del videojuego, aunque los fans esperan que la historia continúe manteniendo la misma calidad.

De hecho, el final de la segunda entrega dejó intrigados a los espectadores tras la sugerencia de que Abby será la protagonista de la siguiente temporada, aunque HBO no se ha pronunciado al respecto.

Aunque Druckmann no dirigirá ni escribirá ningún capítulo de la tercera parte de The Last Of Us, seguirá presente como productor ejecutivo.