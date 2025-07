La nueva adaptación de ‘El Gato Con Sombrero’ revela su primer adelanto

El Gato con Sombrero llega al cine con una nueva aventura épica. Créditos: Youtube/Warner Bros. Pictures Latinoamérica

El Gato Con Sombrero, la clásica historia infantil del Dr. Seuss, llega a la pantalla grande con una nueva adaptación animada.

La nueva película de El Gato Con Sombrero cuenta las aventuras del icónico personaje que, en esta ocasión, desata el caos en la vida de un par de hermanos que intentan adaptarse tras cambiar de casa a una nueva ciudad.

En esta adaptación, El Gato es parte del “Instituto de la Imaginación” junto al Cerdo con Peluca y al Yak con Pack; su misión es llevar alegría a niñas y niños de todo el mundo que se encuentre en momentos difíciles.

La nueva adaptación del querido personaje clásico llegará a los cines en julio (Foto: Captura/@Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

El Gato recorrerá el planeta para cumplir con su trabajo de animar a niños tristes, pero mientras intenta cumplir su trabajo, se enfrentará al reto más difícil de su carrera (aunque hasta ahora no se ha revelado cual es ese obstáculo).

La nueva interpretación cinematográfica del clásico del Dr. Seuss recorrerá varias partes del mundo, integrando diferentes culturas a un universo lleno de personajes nuevos y un enfoque contemporáneo de la imaginación como herramienta para sanar y transformación infantil.

Durante un primer vistazo, el director Alessandro Carloni describió al Gato con Sombrero como un personajes del tipo “Carpe Diem, por excelencia y un tipo de guardián del mensaje central de la película, que trata de sobrevivir el presente. Lo único que le importa es pasarla bien”.

El Gato Con Sombrero tiene la misión de llevar alegría a un par hermanos que están tristes tras haberse mudado a una nueva ciudad (Foto: Captura/@Warner Bros. Pictures Latinoamérica)

A Carloni se le une Erica Rivinoja, ambos cineastas experimentados con un largo bagaje en cintas de animación exitosas como Kung Fu Panda 3, Trolls, y Lluvia de Hamburguesas 2. Con esta mancuerna forman un nuevo aire al entrañable personaje del Dr. Seuss, combinado con humor.

Aunque aún no se confirman los actores que doblarán las voces en la adaptación al castellano, para la versión en inglés destacan los nombres del comediante Bill Harder y la actriz mexicoamericana Xochitl Gomez, Bowen Yang, Matt Berry y Tiago Martinez, además de la participación especial de la comediante Paula Pell.

Su estreno se espera para el 26 de febrero del 2026.

Otra versión de cine de El Gato Con Sombrero

Anteriormente ya se llevó al cine una adaptación live-action de El Gato Con Sombrero en 2003, protagonizada por Mike Myers que generó opiniones divididas, pero consolidó al personaje como un ícono de la cultura y lo transportó por primera vez al cine.

En 2003, llegó una versión de "El Gato" protagonizada por Mike Myers que generó mucha controversia

Dr. Seuss la mente detrás del Gato

El autor estadounidense Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, hizo historia en la literatura infantil del siglo XX con su libro The Cat in the Hat, nombre original en inglés.

El libro se publicó por primera vez en 1957, el libro presenta a un gato humanoide con una corbata y un sombrero rojo y blanco de rayas. El Gato simboliza la imaginación y el caos lúdicos, así como el desafío a la autoridad.

El texto original utilizó 236 palabras básicas del inglés infantil. Dr. Seuss escribió e ilustró personalmente esta historia, con su estilo inconfundible. Otros personajes que también creó son El Grinch y El Lorax.