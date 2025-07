Bonnie Blue denunció trato desigual tras su veto permanente en OnlyFans

Bonnie Blue denunció una sanción definitiva de OnlyFans tras anunciar un evento polémico, mientras la plataforma argumenta violaciones a sus normas de uso (Instagram/@onlybonnieblue)

Bonnie Blue, conocida en el mundo del entretenimiento para adultos por sus estrategias de promoción y eventos inusuales, expresó su descontento tras ser expulsada de forma permanente de la plataforma OnlyFans en junio.

En declaraciones recientes, Blue sostiene que fue tratada de manera desigual por parte de la empresa, que la vetó luego de que anunciara un evento en el que planeaba tener sexo con 2.000 hombres mientras permanecía atada dentro de una caja de vidrio, a lo que denominó el “petting zoo”.

Durante una entrevista ofrecida el viernes 27 de junio, Bonnie Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, detalló cómo vivió el proceso de expulsión y la reacción de la plataforma.

“Es claramente injusto y es frustrante porque me han señalado, y es solo porque consigo más prensa y más visitas”, afirmó.

La influencer de 26 años explicó que OnlyFans le había enviado advertencias previas antes de tomar la decisión definitiva.

“He sido la única creadora de contenido que, felizmente, ha dormido con la cantidad de personas que yo he tenido y siempre me he sentido bien al respecto”, dijo.

Tras la expulsión de OnlyFans, la influencer expresó su frustración ante la falta de explicaciones claras y migró su contenido a una nueva plataforma (Instagram/@onlybonnieblue)

Además, relato que, antes del veto permanente, afrontó una suspensión de siete días como parte de una advertencia por su promoción del polémico evento.

La estrella de contenido para adultos explicó que, durante esa suspensión inicial, retiró de todas sus redes sociales cualquier referencia al evento cancelado: “Incluso fui a TikTok, Instagram y Twitter y dije: ‘El evento ya no se va a realizar. El evento ha sido cancelado’”.

Sin embargo, un día antes de que su suspensión temporal concluyera, recibió la notificación de la expulsión permanente.

Bonnie Blue manifestó que habría sido más comprensiva con la decisión si OnlyFans le hubiera proporcionado detalles más específicos sobre los motivos.

“Hubiera aceptado mejor la sanción si me hubieran explicado claramente lo que necesitaban de mí antes de imponer la suspensión”, señaló

Y agregó: “Si OnlyFans hubiera dicho: ‘No nos gusta la cantidad de prensa que recibe Bonnie, o esto es malo para la empresa’, no habría podido discutirlo porque sí, recibo mucha prensa y también mucha prensa negativa”.

El veto a Blue se produjo después de diversas advertencias y un evento publicitado con alcance viral en redes sociales y medios británicos (Instagram/@onlybonnieblue)

La empresa explicó la medida mediante un comunicado: “El contenido de desafío extremo no está disponible en OnlyFans ni está permitido bajo nuestras Políticas de Uso Aceptable y Términos de Servicio. Cualquier infracción de nuestros Términos de Servicio resulta en la desactivación de contenido o cuentas”.

En ese sentido, un portavoz confirmó que el veto de Bonnie Blue es definitivo. Tras su expulsión, Blue abrió un perfil en Fansly, plataforma competidora directa de OnlyFans.

Sobre esta transición, explicó: “Obviamente no hice el cambio antes porque tenía una base muy grande de seguidores en OnlyFans. Tenía cerca de 900.000 suscriptores y me sentía cómoda en la plataforma. Cambiar requería mucho trabajo”.

Las acciones promocionales que la hicieron viral no representaron una novedad reciente en su carrera. Según Blue, su veto fue resultado de una acumulación de advertencias.

Entre los episodios que generaron atención, figura un cartel promocional satírico de un supuesto “dogging tour” que terminó viralizándose y que fue reportado como un hecho real por algunos medios.

Bonnie Blue se encontraba cómoda en OnlyFans, donde contaba con casi 900.000 suscriptores, antes de la prohibición permanente (Instagram/@onlybonnieblue)

¿Quién motivó la expulsión de Bonnie Blue de OnlyFans?

El cartel satírico al que Bonnie Blue se refiere fue creado por el administrador de la página de Facebook “NOW This Is What I Call British Banter”, reconocida por publicar memes y bromas de actualidad.

Con más de medio millón de seguidores, la página lanzó una imagen ficticia que anunciaba una serie de presentaciones de Blue en distintas ciudades del Reino Unido.

“Me sorprendió que la gente realmente creyera el anuncio del dogging tour. Lo publiqué en mi página de bromas, incluso llevaba mi logo, pero internet nunca deja de sorprender”, declaró el administrador al notar la repercusión del cartel.

Consultado por la repercusión que tuvo el meme, fue tajante: “No me siento culpable por haber creado la imagen”. Consideró inusual que una empresa como OnlyFans enviara una advertencia a Bonnie Blue por causa de un broma.

“Creo memes sobre tendencias sociales para hacer reír y sonreír a la gente. Incluso he recibido mensajes de seguidores diciendo que mi contenido les ayudó a sobrellevar momentos difíciles o depresivos, y esa es la verdadera razón por la que gestiono la página”, concluyó.