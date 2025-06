El ranking, publicado por The New York Times, muestra cómo películas de distintos géneros, idiomas y estilos lograron consolidar su relevancia cultural y artística.

Una encuesta recientemente elaborada por The New York Times en colaboración con The Upshot reunió la opinión de más de 500 profesionales de la industria cinematográfica y áreas afines para identificar los filmes que dejaron huella en los últimos 25 años. El resultado: una lista con las 100 mejores películas del siglo XXI, según los expertos.

Galardonados directores como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, y Guillermo del Toro, junto a actores reconocidos como Julianne Moore, John Turturro, Chiwetel Ejiofor y Emma Stone, participaron en la selección, cada uno eligiendo sus 10 títulos más destacados desde el 1 de enero de 2000.

El ranking, publicado por The New York Times, muestra cómo películas de distintos géneros, idiomas y estilos lograron consolidar su relevancia cultural y artística, a pesar de los cambios radicales en la experiencia cinematográfica, producto de los servicios de streaming y la preeminencia de las franquicias de superhéroes.

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

A la cabeza, Parásitos (2019) de Bong Joon Ho ocupa el primer puesto. Consolida el fenómeno internacional que transformó el cine surcoreano en referencia obligada. Mulholland Drive (2001) de David Lynch y Petróleo sangriento (2007) de Paul Thomas Anderson siguen en el podio. Los films demuestran la fuerza de propuestas arriesgadas y el peso de la autoría.

La selección celebró también el cine asiático con obras como Deseando amar (2001) de Wong Kar-Wai, El viaje de Chihiro (2002) de Hayao Miyazaki, y Zona de interés (2023) de Jonathan Glazer, las cuales figuran entre las primeras posiciones. La presencia de películas como Luz de Luna (2016) de Barry Jenkins, que aborda la identidad afroamericana y sexual, o Get Out (2017) de Jordan Peele, un thriller social con reflexión racial, confirma la atención dedicada a temáticas de diversidad y representatividad en el ranking.

El ranking de las 100 películas más influyentes del siglo XXI destaca la diversidad y el impacto global del cine reciente

El medio neoyorkino detalló que géneros populares y de autoría alternan en la selección, con ejemplos que van desde la acción y las historias de superhéroes hasta documentales y dramas existenciales. Títulos como Gravity (2013) de Alfonso Cuarón, Pantera Negra (2018) de Ryan Coogler, y Ciudad de Dios (2003) de Fernando Meirelles ilustran la capacidad del cine contemporáneo para innovar en el lenguaje visual y narrativo, sin perder lazos con preocupaciones sociales y políticas de su tiempo.

Entre los 100 lugares figuran películas destacadas en festivales y ceremonias de premios, como El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del Toro, Roma (2018) de Alfonso Cuarón, 12 años de esclavitud (2013) de Steve McQueen, y Boyhood: momentos de una vida (2014) de Richard Linklater.

Además, clásicos modernos como El caballero de la noche (2008) de Christopher Nolan, Perdidos en Tokio (2003) de Sofia Coppola, y La red social (2010) de David Fincher alcanzaron lugares privilegiados en la lista, validando no solo su recepción comercial sino también su reconocimiento entre críticos y profesionales.

La encuesta también otorgó espacio a la comedia y la animación. Ejemplo de ello es la inclusión de Superbad (2007) de Greg Mottola, referente de la comedia juvenil contemporánea, así como éxitos animados tales como Up (2009) y Wall-E (2008) de Pixar, y Ratatouille (2007) de Brad Bird.

Por otra parte, documentales como Grizzly Man (2005) de Werner Herzog y propuestas formales como The Act of Killing (2013) de Joshua Oppenheimer destacaron como ejemplos de innovación en el registro de no-ficción.

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

La participación en la consulta incluyó a Oscarizados y talentos emergentes, lo que aportó pluralidad a los gustos y preferencias recogidos. Así, el listado reconoce tanto las grandes producciones como trabajos independientes —por ejemplo, Aftersun (2022) de Charlotte Wells o La peor persona del mundo (2021) de Joachim Trier— que obtuvieron una significativa resonancia crítica durante la última década.

El listado no solo repasa títulos taquilleros; también cosecha los puntos de encuentro estéticos, políticos y emocionales que han definido la relación del público con el séptimo arte en pleno siglo XXI. Filmes como Bastardos sin gloria (2009) de Quentin Tarantino, El lobo de Wall Street (2013) de Martin Scorsese y Her (2013) de Spike Jonze reflejan la capacidad del cine para dialogar con el presente desde perspectivas diversas y, muchas veces, provocadoras.

A la vez, revela cómo el cine mantiene su vitalidad cultural en una era de profundas transformaciones tecnológicas y cambios de consumo. Desde títulos fundacionales de la década de 2000 como Gladiador de Ridley Scott o El señor de los anillos: La comunidad del anillo de Peter Jackson, hasta éxitos recientes como Oppenheimer (2023) de Christopher Nolan y Anatomía de una caída (2023) de Justine Triet, la selección constituye un recorrido por la evolución temática y formal del cine durante los últimos 25 años.

El cine asiático, la animación y la diversidad temática tienen una fuerte presencia en la selección de las películas más influyentes

Ranking completo

100. Superbad, 2007, Greg Mottola

99. Memories of Murder, 2005, Bong Joon Ho

98. Grizzly Man, 2005, Werner Herzog

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

97. Gravedad, 2013, Alfonso Cuarón

96. Pantera Negra, 2018, Ryan Coogler

95. La peor persona del mundo, 2021, Joachim Trier

El cine asiático, la animación y la diversidad temática tienen una fuerte presencia en la selección de las películas más influyentes (Captura del tráiler oficial de Gladiador 2)

94. Minority Report: Sentencia previa, 2002, Steven Spielberg

93. Michael Clayton, 2007, Tony Gilroy

92. Gladiador, 2000, Ridley Scott

91. Fish Tank, 2010, Andrea Arnold

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

90. Frances Ha, 2013, Noah Baumbach

89. Interestelar, 2014, Christopher Nolan

88. Los espigadores y la espigadora, 2001, Agnès Varda

87. El señor de los anillos: La comunidad del anillo, 2001, Peter Jackson

Gollum en 'El Hobbit'. (New Line Cinema)

86. Vidas pasadas, 2023, Celine Song

85. El reportero: la leyenda de Ron Burgundy, 2004, Adam McKay

84. Melancolía, 2011, Lars von Trier

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

83. Inside Llewyn Davis, 2013, Ethan Coen y Joel Coen

82. The Act of Killing, 2013, Joshua Oppenheimer y Anónimo

81. El cisne negro, 2010, Darren Aronofsky

Natalie Portman en una escena de 'El cisne negro'

80. Volver, 2006, Pedro Almodóvar

79. El árbol de la vida, 2011, Terrence Malick

78. Aftersun, 2022, Charlotte Wells

77. Todo en todas partes al mismo tiempo, 2022, Daniel Kwan y Daniel Scheinert

76. ¿Dónde estás, hermano?, 2000, Ethan Coen y Joel Coen

75. Amor, 2012, Michael Haneke

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

74. El Proyecto Florida, 2017, Sean Baker

73. Ratatouille, 2007, Brad Bird

72. Carol, 2015, Todd Haynes

71. La gran estafa, 2001, Steven Soderbergh

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

70. Déjame entrar, 2008, Tomas Alfredson

69. Under the Skin, 2014, Jonathan Glazer

68. The Hurt Locker, 2009, Kathryn Bigelow

67. Tár, 2022, Todd Field

Oppenheimer (Universal Pictures)

66. En primera plana, 2015, Tom McCarthy

65. Oppenheimer, 2023, Christopher Nolan

64. Perdida, 2014, David Fincher

63. Pequeña Miss Sunshine, 2006, Jonathan Dayton y Valerie Faris

62. Memento, 2001, Christopher Nolan

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

61. Kill Bill: Vol. 1, 2003, Quentin Tarantino

60. Whiplash: Música y obsesión, 2014, Damien Chazelle

59. Toni Erdmann, 2016, Maren Ade

58. Diamantes en bruto, 2019, Benny Safdie y Josh Safdie

57. Best in Show, 2000, Christopher Guest

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

56. Embriagado de amor, 2002, Paul Thomas Anderson

55. El origen, 2010, Christopher Nolan

54. El laberinto del fauno, 2006, Guillermo del Toro

53. Borat, 2006, Larry Charles

52. La favorita, 2018, Yorgos Lanthimos

51. 12 años de esclavitud, 2013, Steve McQueen

50. Up, 2009, Pete Docter

49. Antes del atardecer, 2004, Richard Linklater

48. La vida de los otros, 2007, Florian Henckel von Donnersmarck

47. Casi famosos, 2000, Cameron Crowe

46. Roma, 2018, Alfonso Cuarón

45. Moneyball, 2011, Bennett Miller

Las 100 películas más influyentes del siglo XXI, según expertos del cine

44. Érase una vez en... Hollywood, 2019, Quentin Tarantino

43. Oldboy, 2005, Park Chan-wook

42. The Master, 2012, Paul Thomas Anderson

41. Amélie, 2001, Jean-Pierre Jeunet

40. Yi Yi, 2000, Edward Yang

39. Lady Bird, 2017, Greta Gerwig

38. Retrato de una mujer en llamas, 2019, Céline Sciamma

37. Llámame por tu nombre, 2017, Luca Guadagnino

36. Un hombre serio, 2009, Ethan Coen y Joel Coen

35. Un profeta, 2010, Jacques Audiard

34. Wall-E, 2008, Andrew Stanton

33. Una separación, 2011, Asghar Farhadi

32. Damas en guerra, 2011, Paul Feig

Retrato de una mujer en llamas (Portrait of a Lady on Fire)

31. Los infiltrados, 2006, Martin Scorsese

30. Perdidos en Tokio, 2003, Sofia Coppola

29. La llegada, 2016, Denis Villeneuve

28. Batman: El caballero de la noche, 2008, Christopher Nolan

27. El ladrón de orquídeas, 2002, Spike Jonze

26. Anatomía de una caída, 2023, Justine Triet

25. El hilo fantasma, 2017, Paul Thomas Anderson

24. Her, 2013, Spike Jonze

23. Boyhood: momentos de una vida, 2014, Richard Linklater

Batman: el caballero de la noche (Warner Bros. Pictures)

22. El Gran Hotel Budapest, 2014, Wes Anderson

21. Los excéntricos Tenenbaums, 2001, Wes Anderson

20. El lobo de Wall Street, 2013, Martin Scorsese

19. Zodiac, 2007, David Fincher

18. Y tu mamá también, 2002, Alfonso Cuarón

17. Secreto en la montaña, 2005, Ang Lee

16. El tigre y el dragón, 2000, Ang Lee

15. Ciudad de Dios, 2003, Fernando Meirelles

14. Bastardos sin gloria, 2009, Quentin Tarantino

El lobo de Wall Street (AP)

13. Niños del hombre, 2006, Alfonso Cuarón

12. Zona de interés, 2023, Jonathan Glazer

11. Mad Max: Fury Road, 2015, George Miller

10. La red social, 2010, David Fincher

9. El viaje de Chihiro, 2002, Hayao Miyazaki

8. Get Out, 2017, Jordan Peele

7. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, 2004, Michel Gondry

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. (Cinema para Promedios)

6. No Country for Old Men, 2007, Ethan Coen y Joel Coen

5. Luz de Luna, 2016, Barry Jenkins

4. Deseando amar, 2001, Wong Kar-Wai

3. Petróleo sangriento, 2007, Paul Thomas Anderson

2. Mulholland Drive, 2001, David Lynch

1. Parásitos, 2019, Bong Joon Ho