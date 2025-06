11 celebridades que rompieron el silencio sobre su sexualidad en 2025

Estas celebridades decidieron salir del clóset en 2025. (Créditos: REUTERS/Etienne Laurent. Instagram/ Bain. Instagram/ Lara Rajagopalan)

Aunque hoy, para algunos, “salir del clóset” puede parecer menos trascendental, especialmente entre las nuevas generaciones, la realidad es que sigue siendo un hito psicológico y social fundamental.

Más allá de permitir a la persona vivir su identidad auténtica, cuando quienes están en el ojo público lo hacen, envían un mensaje claro: “Si no lo ves, no puedes serlo”. Este refrán sigue resonando con fuerza, porque la visibilidad transforma.

En 2024 varias celebridades importantes como Maren Morris, Kelly Marie Tran, Tom Hollander y Amanda Tori Meating decidieron no seguir guardando las apariencias y confesaron su verdadera sexualidad, uniéndose así a una larga lista de famosos que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+.

Pero 2025 no se ha quedado atrás, así que a continuación, presentamos algunos de los famosos más importantes de este año.

1. Anna Camp

Conocida por su participación en las cinta Pitch Perfect y su papel de las gemelas Reagan y Maddie Lockwood en la quinta temporada de la serie You, la actriz reveló públicamente su orientación sexual en una entrevista informal en TikTok, realizada en febrero de este año.

Anna Camp reveló su verdadera orientación sexual en una entrevista de Tik Tok. (REUTERS/ Mario Anzuoni)

Mientras se encontraba acompañada por su novia, la estilista y escritora Jade Whipkey, participó en un segmento callejero con el creador de contenido conocido como Mr.Big, donde ambas respondieron preguntas ligeras.

Al ser consultada sobre qué esperaba de un hombre en una primera cita, Camp respondió con una sencilla frase: “No espero nada de un chico… porque estoy saliendo con una mujer, y es genial.”

En mayo, la famosa hizo pública su relación en redes sociales mediante una serie de publicaciones en Instagram Stories, en las que compartió imágenes con Jade durante una cita nocturna y en situaciones cotidianas.

A raíz de esta declaración, Anna Camp también conversó con medios como GLAAD y Pink News, donde expresó sentirse “muy amada y apoyada” por la comunidad LGBTQ+. En sus propias palabras:

“He pasado por una etapa de transformación en mi vida. Tengo la suerte de contar con amigos a quienes puedo preguntar. Me siento tan querida y apoyada”, expresó.

2. Paul Reubens

Paul Reubens, más conocido por su icónico personaje Pee‑wee Herman, nunca habló públicamente sobre su sexualidad durante su vida.

La verdadera sexualidad de Paul Reubens se dio a conocer en un documental póstumo. (Foto AP/Danny Moloshok)

Pero, en 2025, dos años después de su muerte, se estrenó el documental Pee-wee as Himself en el Festival de Cine de Sundance, donde se reveló que el artista era parte de la comunidad LGBTQ+.

El artista que perdió la batalla contra e cáncer había dejado instrucciones específicas para que esta parte de su vida se hiciera pública de forma póstuma, posiblemente para mantener su vida privada separada del personaje que lo hizo mundialmente famoso.

“Tenía derecho a guardárselo para sí. Probablemente no quería que lo tratara de forma diferente ni que contara su historia desde esa perspectiva. Y nunca quiso que lo percibieran como una víctima”, expresó en una entrevista el cineasta Matt Wolf, quien se encargó de dirigir el documental.

De hecho, Paul Reubens reconoció haber tenido una relación significativa con un hombre llamado Guy durante sus años en CalArts, e incluso lo visitó en el hospital antes de su fallecimiento por complicaciones relacionadas con el SIDA. Sin embargo, la perdida lo cambió profundamente.

“Perdí toda mi personalidad y mi identidad al involucrarme emocionalmente con otra persona. Cuando nos separamos, tomé una decisión consciente: ‘No voy a volver a hacer esto; no voy a ser abiertamente gay, no voy a tener una relación. Salí del armario a toda costa, y luego volví a encerrarme en el armario”, confesó.

3. JoJo Siwa

En abril de 2025, durante su paso por Celebrity Big Brother UK, explicó que no se siente completamente identificada como hombre o como mujer. Dijo sentirse cercana a personas no binarias y pidió respeto por sus pronombres o el uso que las personas sintieran oportuno ese día:

JoJo Siwa aseguró que se identifica como una persona queer, pese a declarase lesbiana anteriormente. REUTERS/Aude Guerrucci

“Mis pronombres son cualquiera, lo que sientas ese día. Conocí mucha gente no binaria… esas personas son con quienes más me identifico”, expresó durante sus conversaciones con otros participantes.

Mientras reflexionaba en el reality show junto a Danny Beard, declaró: “Siempre me he dicho lesbiana. Pero aquí dentro me di cuenta de que no soy lesbiana, soy queer", admitió.

En enero de 2021, JoJo Siwa, entonces de 17 años, salió del clóset por primera vez en redes sociales, definiéndose como parte de la comunidad LGBTQ+. En ese momento, la artista prefirió el término pansexual, es decir, que siente atracción hacia cualquier género.

Posteriormente, la cantante expresó que se estaba sintiendo más alineada con el concepto de lesbianismo, señalando que eso reflejaba mejor su realidad personal.

Más tarde admitió que esa transición de pansexual a lesbiana se produjo porque sintió cierta presión para encajar en esa etiqueta. “Sentí presión al etiquetarme como lesbiana; me acabé encerrando en esa caja”, dijo en una entrevista para Daily Mail.

4. Airyn De Niro

Airyn De Niro de 29 años, cuyos padres son el legendario actor Robert De Niro y la actriz Toukie Smith, se declaró como una mujer trans en una entrevista con Them, publicada el pasado 29 de abril.

Airyn De Niro, hija de Robert De Niro se declaró como una mujer trans en abril de este año. (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

La famosa reveló que empezó su terapia de reemplazo hormonal en noviembre de 2024.

Airyn subrayó lo transformador que ha sido reconectarse con la feminidad negra, una vía para expresarse fuera de los cánones impuestos por la industria del entretenimiento y afirmó que su inspiración fueron Halle Bailey y Laverne Cox.

“Creo que gran parte de mi transición también se debe a la influencia que las mujeres negras han tenido en mí. Creo que asumir esta nueva identidad, además de sentirme más orgullosa de mi negritud, me hace sentir más cerca de ellas de alguna manera”, expresó.

Por si fuera poco, Airyn De Niro aseveró que desea ser una inspiración para otras mujeres negras dentro de la comunidad LGBTIQ+, ya que consideró que no existe la suficiente representación.

“Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra, queer, que no use una talla extra pequeña. Quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas o heroínas chic”, dijo.

Asimismo, Robert De Niro mostró su completo apoyo a su hija: “Quiero y apoyo a Airyn como mi hija. No sé cuál es el problema. Amo a todos mis hijos”, comentó en una entrevista.

5. Tanner Adell

Tanner Adell, la estrella country detrás del hit “Buckle Bunny”, hizo su salida del clóset como pansexual durante la alfombra roja de los Billboard Women in Music Awards 2025, celebrados el 29 de marzo en el YouTube Theater de Los Ángeles.

Tanner Adell afirmó que es pansexual. (REUTERS/Carlin Stiehl)

“Sí. Soy pansexual. Es curioso cuando me preguntan por mi orientación sexual, pero creo que debería ser evidente en mi música”, expresó en un encuentro con la revista Out.

La cantante de 24 años explicó que su orientación sexual no era algo que ocultara, y que incluso la refleja en su música. De hecho, su éxito “Strawberry Crush” contiene pistas claras.

De acuerdo con ella, la letra de la canción describe el momento “cuando empiezas a enamorarte de una chica, y esta resultó ser una que nunca volví a ver, excepto por casualidad en una tienda de comestibles”.

6. Jack Haven

Jack Haven, conocido previamente como Brigette Lundy-Paine, es conocido por su participación en la serie Atypical de Netflix y del film I Saw the TV Glow de A24.

Jack Haven se declaró como un hombre trans a principios de este año. (Instagram/Jack Haven)

El 21 de enero de 2025, el artista reveló en una publicación en su cuenta de Instagram que es un hombre trans y de ahora en adelante será conocido como Jack Haven.

“Haven es en honor a mi tío abuelo, Haven Gillespie, quien fue un compositor conocido por el éxito navideño ‘Santa Clause is Coming to Town’, que escribió en el metro en 15 minutos”, afirmó.

Asimismo, explicó que el nombre Jack lo eligió tras utilizarlo en algunos talleres de actuación con su amigo y colega Saman Arastoo.

“Dije que lo usaría en espacios seguros. Saman me dijo que lo usara en espacios peligrosos. Así que lo uso en el baño de hombres”, señaló.

7. Supriya Ganesh

Supriya Ganesh, conocida por su papel de la Dra. Samira Mohan en el drama médico The Pitt de HBO MAX, sorprendió a sus seguidores al salir públicamente del clóset como persona queer y declarar oficialmente sus pronombres como “ella/él”.

Supriya Ganesh comentó que se identifica con los pronombres "ella/él". (Jessica Alcheh-Imagn Images)

En una entrevista para a revista Variety en mayo de este año, la actriz compartió que la decisión de visibilizar su identidad estaba relacionada tanto con su orientación sexual como con su experiencia racial.

“Aunque siento que me identifico mucho más con la feminidad, eso no significa que siempre encaje en la idea que tiene de ella el mundo occidental. Por eso tomé esa decisión. También lo siento como un pequeño reconocimiento, como si dijera: ‘Oye, soy queer. Mírame”, declaró.

Y añadió: “También quiero que las mujeres queer de piel morena me vean y sepan que soy alguien a quien pueden recurrir y con quien pueden identificarse”.

8. Bain (JUST B)

Bain (cuyo nombre real es Song Byeon-hee) se convirtió en el primer idol de K‑Pop activo en salir del clóset públicamente al revelar su orientación sexual durante un concierto de su banda JUST B en Los Ángeles, en abril de 2025.

Bain se declaró gay durante un concierto de su banda JUST B. (Instagram/Bain)

“Antes de empezar la siguiente canción, esta noche quiero compartir algo con ustedes. Estoy muy orgulloso de ser parte de la comunidad LGBTQ, como persona gay”, dijo.

Tras sus palabras, comenzó a cantar “Born This Way” de Lady Gaga, rindiendo homenaje a la inspiración que le dio valor para ser auténtico en ese momento.

9. Lara Rajagopalan

Lara Rajagopalan, miembro del grupo KATSEYE, reveló públicamente que es pansexual el 24 de marzo de 2025, durante una transmisión en Weverse, la plataforma oficial de fan engagement para artistas del K-pop.

Lara Rajagopalan confesó que es pansexual en una transmisión en vivo con sus fans. (Instagram/ Lara Rajagopalan)

“La razón por la que no me etiqueto es porque no solo me gustan los hombres y las mujeres, me gusta cualquiera, estoy abierta a cualquiera”, admitió.

Sin embargo, la cantante confesó sentirse “muy, muy asustada” cuando Dream Academy, el reality de competencia que dio origen a Katseye, se emitió por primera vez, puesto que le preocupaba de que su sexualidad afectara sus posibilidades de entrar en el grupo.

Pero, la famosa pronto se dio cuenta que la audiencia la respaldaba y agradeció el apoyo que los fans le brindaron. “Todos ustedes fueron tan amables y me dieron tanto amor y apoyo que me hicieron sentir muy segura de mí misma, así que los amo por eso”, dijo.

10. Alexis Floyd

Alexis Floyd, conocida por su actuación en de Grey’s Anatomy e Inventing Anna, apareció en mayo de este año durante un episodio del podcast Made It Out, dirigido por Mal Glowenke, donde confesó que se identifica como una persona queer.

Alexis Floyd declaró que la palabra "queer" describía mejor su sexualidad. (ABC/Liliane Lathan)

“He tenido relaciones con personas de todo tipo de identidades de género. Entonces, yo misma aún estoy buscando una definición. Me encanta la palabra ‘queer’ porque abarca todo”, indicó.

Asimismo, la artista afirmó que la diversidad de su entorno contribuyó a expandir su definición de sexualidad y validó su fluidez emocional, dándole herramientas para entenderse mejor.

“Tuve relaciones con mujeres, hombres, personas no binarias, personas trans, porque estuve en la comunidad teatral. Me siento bendecida de haber tenido un grupo de personas muy coloridas”, dijo.

11. Aubrey Anderson-Emmons

La actriz que le dio vida a Lily Tucker-Pritchett en la aclamada serie de comedia Modern Family reveló a través de su cuenta de Instagram que era bisexual. Aubrey utilizó el audio de uno de los momentos más icónicos de la serie y aseguró que mucha gente hacía bromas sobre sus padres homosexuales de Modern Family, cuando, en realidad, ella también pertenece a la comunidad LGBTQ+.

A través de su cuenta de Instagram, Aubrey Anderson-Emmons se declaró bisexual Crédito: IG/aubreyandersonemmons

“La gente sigue bromeando sobre que soy gay cuando literalmente lo soy (soy bi)”, escribió Aubrey en su publicación.