La firme condición de Barbra Streisand para hacer una secuela de “Los Fockers”

Barbra Streisand revela que no recibió el mismo pago que sus colegas masculinos durante la época de "Los Fockers" (DreamWorks)

Barbra Streisand continúa su prolífica carrera con el lanzamiento de The Secret Of Life: Partners, Volume Two, una colección de duetos que reúne a algunos de los nombres más destacados de la música contemporánea.

En el marco de su reciente proyecto, también hizo referencia a sus experiencias pasadas, como la película Los Fockers: la familia de mi esposo.

La conversación con Variety abordó temas relacionados con la equidad salarial en Hollywood. Al ser consultada sobre una posible participación en una secuela, la estrella fue directa.

“Tendrían que pagarme mucho dinero porque no me pagaron lo que les pagaron a las otras personas y estoy molesta”, protestó. “Estaba en la época en que a las mujeres les pagaban menos que a los hombres”.

Streissand recordó que Ron Meyer, quien era director de Universal en ese momento, le envió posteriormente un cheque de bonificación. “Fue muy dulce”, comentó sobre el gesto.

La cantante lanza nuevo álbum de duetos con estrellas como Ariana Grande, Mariah Carey y Bob Dylan a los 83 años (Evan Agostini/Invision/AP)

Su nuevo álbum incluye colaboraciones con Bob Dylan, Paul McCartney, Laufey, Hozier, Sam Smith, James Taylor, Sting, Tim McGraw y Josh Groban.

En una colaboración especial, tanto Ariana Grande como Mariah Carey se unen a Streisand en el tema “One Heart, One Voice”.

“Son las voces más populares, más grandes y más maravillosas. Y ambas dijeron que sí para acompañarme”, declaró la legendaria artista sobre la participación de Grande y Carey en el proyecto.

Este lanzamiento llega menos de dos años después de la publicación de sus memorias de 970 páginas tituladas My Name Is Barbra, que fue acompañada por un audiolibro de 48 horas narrado por ella misma.

Paralelamente, la artista se encuentra en producción de un documental de varias partes sobre su vida, dirigido por Frank Marshall.

"The Secret Of Life: Partners, Volume Two" marca el regreso discográfico de Streisand tras publicar sus memorias de 970 páginas (EFE/Penguin Group)

A pesar de su intensa actividad profesional, Streisand mantiene una perspectiva peculiar sobre el trabajo.

“Soy muy perezosa. No me gusta tener que trabajar”, confesó. “Me gusta ser libre. No me gustan los compromisos”.

La decisión de grabar nuevos álbumes fue influenciada por Jay Landers, su socio productor y ejecutivo de A&R durante más de 30 años.

“Siempre quise terminar mi carrera cinematográfica haciendo Gypsy“, explicó. “Habría sido el complemento perfecto de mi obra Funny Girl. No pude hacer eso realidad. El tiempo pasa tan rápido. El tiempo es tan valioso que cuando Jay habló de esto, pensé: ‘Esta es una buena idea’“.

El proceso creativo del disco involucró a los productores Peter Asher y Walter Afanasieff, mientras que Landers y Streisand fungieron como productores ejecutivos.

La legendaria artista confiesa ser "muy perezosa" para trabajar pero continúa grabando (AP Foto/Suzanne Vlamis, Archivo)

“Jay y yo nos convertimos en los productores ejecutivos porque tengo que aprobar todo. Así fue conmigo al principio, y así es conmigo al final”, señaló.

Respecto a su método de trabajo, Barbra Streissand reveló una característica poco común: no escucha sus propios discos después de terminarlos.

“No escucho mis discos después de hacerlos”, admitió. “Cuando termino, como este disco, no lo escucho hasta años después. Me da otra perspectiva. No veo mis películas. No escucho mis discos”.

Sobre la posibilidad de actuar en vivo nuevamente, expresó dudas: “Oh, Dios. Lo dudo. Pero hay una pequeña parte de mí que puede considerar eso. Pero la otra parte de mí dice, ¿por qué?”.

La primera artista en alcanzar el estatus EGOT, Barbra Streisand ha construido un legado que abarca música, teatro, cine y televisión a lo largo de 65 años de carrera profesional iniciada en Nueva York.

La primera artista EGOT reflexiona sobre el paso del tiempo y su preferencia por grabar en estudio (AP)

The Secret Of Life: Partners, Volume Two incluye temas emotivos sobre relaciones pasadas, un territorio familiar para la artista.

“Hacen las mejores canciones. La tristeza de eso. Las canciones de lo que podría haber sido. Son muy emocionales”, reflexionó sobre este tipo de composiciones.

La cantante concluyó expresando su preferencia por la grabación sobre las presentaciones en vivo.

“Por eso amo grabar. Estoy sola. Puedo lucir desaliñada. No tengo que maquillarme, no tengo que actuar. Solo puedo cantar. Y amo hacer eso. Amo grabar. Me siento como en casa en un estudio de grabación”.