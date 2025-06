Elliot Page y las consecuencias de ser una persona trans en Hollywood: “Estuve a punto de dejar la actuación”

La transición de género de Elliot Page estuvo llena de críticas. (Créditos: REUTERS/Mark Blinch. Media Punch/The Grosby Group)

En diciembre de 2020, Elliot Page, reconocido mundialmente por su papel protagónico en Juno, sacudió a la industria del entretenimiento al anunciar públicamente que es un hombre trans. Lo hizo a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

“Soy trans, mis pronombres son él/ellos y me llamo Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este punto en mi vida”, expresó.

Pero detrás de ese breve anuncio, había años de dolor físico, mental y emocional. El actor canadiense, que había sido una figura querida en Hollywood, vivía una batalla interna silenciosa que, en sus propias palabras, lo estaba consumiendo.

“Es como un ruido constante, una sensación constante de que algo está mal… Estuve a punto de dejar la actuación”, reveló en una entrevista con Esquire.

El peso de la disforia y la fama

Desde sus primeras experiencias en la alfombra roja, aun bajo el nombre de Ellen Page, el artista sufrió episodios severos de ansiedad.

Elliot Page sufría de ataques de ansiedad porque lo obligaban a usar prendas femeninas antes de transicionar. (Jason Merritt)

Recordó, por ejemplo, cómo colapsó físicamente durante la premiere de Inception en 2010, donde se le exigió asistir vestido con prendas femeninas.

“Me descontrolé, fue como un momento cinematográfico. Esa noche, después del estreno en la fiesta posterior, me desplomé. Es algo que me ha pasado con frecuencia en la vida, generalmente acompañado de un ataque de pánico”, relató en una entrevista para Insider.

Sin embargo, el famoso aseveró que sentía que no podía expresar su dolor por la atención mediática que estaba sobre él en aquel momento.

“Recuerdo que me resultaba imposible comunicar a la gente lo mal que me encontraba, porque obviamente había tanta emoción. La película se convirtió inesperadamente en un gran éxito, me hice muy conocido, todas esas cosas, y sentía que no podía expresar el dolor que sentía”, detalló.

Durante años, Elliot Page soportó lo que describió como “una disociación permanente con mi imagen pública”. Sentía que actuaba incluso fuera del set, cumpliendo con expectativas ajenas que lo alejaban de su identidad real.

Elliot Page confesó que sentía una disociación de su imagen antes de declarase trans. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Antes de declararme trans, no me sentía muy inspirado. No me sentía bien por ciertas razones, como te puedes imaginar.”, dijo a The Guardian en 2023.

La cirugía que le salvó la vida

Uno de los momentos más importantes de su transición fue la cirugía de afirmación de género, en la que se sometió a una mastectomía.

Lejos de tratarlo como un detalle médico, el protagonista de The Umbrella Academy lo describió como un hecho profundamente emocional y vital: “No solo me ha cambiado la vida, sino que creo que me ha salvado la vida, y es el caso de muchas personas”, afirmó en una plática con Oprah Winfrey..

Además, durante esa misma entrevista, el actor compartió una de las escenas más íntimas y liberadoras que vivió tras la cirugía. “Ya no tengo ese momento de pánico frente al espejo después de ducharme. Ahora puedo tocar mi pecho y sentirme cómodo en mi cuerpo”, admitió.

Elliot Page afirmó que su cirugía de reafirmación de género le salvó la vida. (REUTERS/Eric Gaillard)

Ese confort era nuevo, y radicalmente opuesto a la angustia diaria que había sentido durante años. “Ya no tengo pensamientos obsesivos al despertar. Me siento más presente y con más claridad”, dijo.

El obstáculo de transicionar bajo el escrutinio público

Debido a que se convirtió en un rostro conocido en el mundo del entretenimiento, Elliot Page vivió su transición frente al mundo. Esto trajo tanto apoyo como hostilidad.

El artista reconoció que su fama le permitió acceder a cuidados médicos y terapias que no están disponibles para gran parte de la comunidad trans. Sin embargo, también enfrentó comentarios de odio, acoso callejero y una avalancha de opiniones sobre su cuerpo y su identidad.

“No me malgenerizan en el trabajo, pero sí todo el tiempo en la vida pública. Y ya no me importa. Sé quién soy”, dijo en The Guardian.

De hecho, en una entrevista con Los Angeles Times relató que una vez estaba parado en una esquina, cuando se le acercó un hombre transfóbico quiso golpearlo.

“‘¡Te voy a dar una paliza, maldita sea!’“, amenazó el hombre mientras el artista corría dentro de la tienda a pedir ayuda a los empleado.

Elliot Page recordó cuando un hombre quiso golpearlo por su identidad de género. (@elliotpage/Instagram)

Pese a las constantes críticas, Elliot Page afirmó que entendió la importancia de hacer pública su historia. “Quería compartirlo con la gente porque es la realidad para muchas personas”, explicó.

El cambio en la pantalla

Después de salir del clóset, Elliot Page retomó su carrera desde otro lugar. Netflix reescribió su personaje en The Umbrella Academy, pasando de Vanya a Viktor. La serie incorporó su transición de forma respetuosa y coherente con la narrativa.

“La diferencia es enorme, me siento mucho mejor actuando en el set”, declaró sobre la experiencia de trabajar siendo él mismo.

En el filme Close to You (2023), interpretó a un hombre trans que regresa a su ciudad natal. El proyecto, dijo, fue especialmente significativo. “Sentí presión por representar bien a una persona trans… como debe ser”, comentó.

A través de estas nuevas oportunidades, Page no solo encontró su voz artística, sino que también amplió el espectro de historias trans contadas desde la experiencia personal.

Elliot Page ha seguido su carrera interpretando hombres trans como en "Close to You". (Escena de "Close to You")

Más allá de la actuación, su activismo no se detiene en la representación. El famoso ha producido documentales como There’s Something in the Water, que aborda temas ambientales y de justicia social en comunidades indígenas de Canadá. Incluso financió parte del rodaje con 350,000 dólares de su propio bolsillo.

También se convirtió en el primer hombre trans en aparecer en la portada de la revista TIME en 2021, lo que describió como un símbolo de legitimidad para muchas personas: “Estar en la portada, con mi nombre y mi verdadero rostro, es algo que nunca imaginé”, dijo.

A pesar del ruido, de la exposición y de la violencia simbólica que conlleva ser una persona trans visible, Elliot Page ha dejado claro que su transición no fue una decisión sino fue una necesidad.

“Ya no podía seguir viviendo así. Era una cuestión de supervivencia”, escribió en su libro de memorias Pageboy, donde detalla su infancia, sus miedos y su liberación.

Para Elliot Page, transcicionar fue una necesidad más que una decisión. (Instagram/Elliot Page)

El actor sigue siendo una de las voces más influyentes de la comunidad LGBTQ+ y una figura central en la lucha por los derechos trans. Su historia no es solo la de un famoso que cambió de nombre, sino la de un ser humano que decidió pelear por su derecho a existir plenamente.

“No soy valiente por ser quien soy. Soy afortunado por estar vivo”, dijo. Y con cada paso que da, se convierte en una luz para quienes aún no se atreven a mirarse al espejo y reconocerse.