Guerra entre las hijas de Charlie Sheen: “Es muy triste para mí ver que mi propia hermana es homofóbica y transfóbica”

Charlie Sheen tiene cinco hijos en total: Cassandra (de su relación con Paula Profit), Sami y Lola (de su relación con Denise Richards), y Bob y Max (gemelos que tuvo con Brooke Muller) (Archivo/Instagram)

Un nuevo enfrentamiento público se ha desatado entre las hijas del actor Charlie Sheen, quienes guardan drásticas diferencias en temas de religión y lealtades familiares.

Sami Sheen, de 21 años, modelo en OnlyFans y activista del colectivo LGBTQ+, hizo una fuerte acusación contra su hermana menor, Lola Sheen, de 20 años.

En un video de TikTok publicado el miércoles 18 de junio, Sami denunció que Lola estaba compartiendo contenido “homofóbico y transfóbico” a través de su cuenta en redes sociales, en especial videos del influencer cristiano conservador Bryce Crawford.

“Es muy triste para mí ver que mi propia hermana es homofóbica y transfóbica ahora”, expresó Sami visiblemente afectada en el video difundido en TikTok, y recopilado por el Daily Mail.

“Estoy avergonzada de que mi propia hermana sea una homofóbica”, declaró Sami en un encendido video de TikTok (Captura: Instagram)

“Nos criaron para tener la mente abierta con la sexualidad y la identidad de género de todos”, añadió sobre la influencia que tuvo su madre, Denise Richards, en la educación de ambas.

Sami cuestionó que en uno de los videos, el influencer hablara con una mujer transgénero y le dijese que “el género real es lo que hay entre las piernas” y que “deben cambiar lo que hay en el cerebro”.

“¡Y mi hermana repostea eso!”, exclamó con desaprobación.

Al repasar el tipo de contenido que comparte su hermana, Sami Sheen atribuyó ello a la religión que Lola profesa.

“Me repugna porque es muy triste que esté tan condicionada por su religión que ahora piense así”, dijo Sami sobre Lola. “Entiendo que cada persona tiene sus propias creencias, pero no tienes que ser transfóbico u homofóbico para seguir tus creencias. La sexualidad o la identidad de género de alguien no deberían afectarte”.

Tras confrontarla, Sami afirmó que su hermana la bloqueó en redes, lo que, para ella, confirmó sus sospechas (Captura/Tiktok/SamiSheen)

La credora de contenido adulto además alegó que ha sacado este tema al público luego de que Lola la bloqueara tras ser confrontada por el tipo de contenido que compartía.

“Soy de la jodi** comunidad LGBTQ y desearía que mi hermana fuera una maldita aliada. Es simplemente un comportamiento cerrado y asqueroso, y realmente espero que algún día despierte”, expresó airada. Antes de finalizar el video, Sami le dijo directamente a su hermana: “¡Hazlo mejor! ¡En serio!”.

Lola Sheen no ha contestado a las acusaciones de su hermana mayor. Su profesión de fe era pública desde hace varios años. Había dicho que se bautizó hace algunos meses después de haber “tocado fondo”.

La diferencia de creencias entre ambas hermanas ha quedado expuesta a través de sus redes sociales. (Instagram)

La relación con Charlie Sheen

Más allá de las diferencias ideológicas, las hermanas también mantienen una relación muy distinta con su padre, el actor Charlie Sheen. En abril, Sami reveló en el pódcast Casual Chaos de Gia Giudice que cortó todo contacto con la estrella de "Dos hombres y medio" luego de sentirse ignorada cuando salía de su cirugía de nariz.

“No hemos hablado por teléfono en casi un año, y no nos hemos texteado en más de seis meses”, dijo en esa entrevista.

“Estaba trabajando en sus cosas y bastante ocupado, así que ya no éramos tan cercanos. Pero me molestó mucho que ni siquiera pudiera llamarme para ver si salí bien de la cirugía”.

Aunque el procedimiento no fue grave, para Sami fue suficiente para tomar la decisión de bloquear a su padre. “Me mandó un mensaje un día después, y todo se tornó muy tenso. Al final, decidí bloquearlo. También tuve que bloquear su correo, y en Navidad consiguió un nuevo número para mandarme otras cosas locas. Le dije: ‘No me contactes nunca más porque esto es una locura’”.

Sami se identifica como parte de la comunidad LGBTQ+ y dijo sentirse herida por la actitud de su hermana menor (Instagram)

En contraste, su hermana Lola mantiene una relación más cercana con él.

“Él y Lola son muy unidos y siempre va a visitarla”, comentó. “A veces es frustrante porque él le lleva regalos, la saluda… y ella me dice: ‘Solo tienes un papá, deberías escribirle’. Pero no tienes idea de las cosas que él me mandaba”.