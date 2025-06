El día que Michelle Monaghan cambió su luna de miel por un beso con Tom Cruise

Michelle Monaghan cambió su luna de miel por una escena con Tom Cruise en Misión: Imposible (KRT/ABACAPRESS.COM)

La actriz Michelle Monaghan rememoró una curiosa experiencia profesional que marcó su debut en la saga Misión: Imposible, durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el año pasado pero que esta semana se viralizó en las redes sociales. Según reseñó Us Magazine, Monaghan reveló que su primer día de rodaje en Misión: Imposible III coincidió con su reciente matrimonio, y que la escena inaugural consistía en un beso con Tom Cruise.

Monaghan y su esposo, Peter White, se casaron en Australia, su país natal, hace 20 años. Sin embargo, el trabajo impidió que disfrutaran una luna de miel convencional. Tres días después de la boda, la actriz debió volar a Los Ángeles para incorporarse al set de la película dirigida por J.J. Abrams.

Durante su participación en el programa de Jimmy Fallon, Monaghan relató que al recibir el guion descubrió que debía filmar una secuencia con Cruise. “Por supuesto, como suele suceder, era una escena íntima con Tom Cruise”, afirmó.

Un comienzo lleno de nervios, pero profesional

La actriz relató en The Tonight Show cómo fue su debut en la saga junto a Tom Cruise (YouTube: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

La actriz describió el inicio de la jornada con ansiedad: se despertó a las 4 de la mañana, olvidó la llave del hotel y salió apresurada. No obstante, la experiencia en el set fue positiva. “Tuve el mejor día con Tom y J.J. Abrams, nuestro director”, expresó.

Antes de rodar la escena, Monaghan consultó a su esposo. “Le dije: ‘Oh Dios mío, no lo puedo creer’. Él me respondió: ‘Cariño, no te preocupes. Sólo síguelo a él, es un profesional’”, contó. El comentario reflejó tanto confianza como sentido del humor, algo que Monaghan valoró profundamente.

El humor de Peter White: clave en la pareja

Al regresar al hotel esa noche, Monaghan relató que White la recibió con una sonrisa y una frase directa: “Cariño, ¿cómo te fue?”. La actriz respondió emocionada: “Fue increíble”. La réplica de su esposo provocó risas en el programa: “Cepíllate los dientes y cuéntamelo todo”.

Monaghan y su esposo Peter White celebraron la anécdota con humor y complicidad (Instagram: @michellemonaghan)

Lejos de incomodarse, White celebró el momento. “Me tomó de los brazos y me dijo: ‘¿No es genial que hayas estado besando a Tom Cruise en nuestra luna de miel?’”, recordó Monaghan. “En ese momento pensé, sabes qué, me casé con el hombre adecuado”, añadió.

La percepción de sus hijos sobre su carrera

En una entrevista con la revista L’ Beauté en diciembre de 2024, Monaghan también compartió cómo sus hijos, Willow (16) y Tommy (11), perciben su trabajo. Tommy se mostró especialmente impresionado al saber que su madre actuó junto a Tom Cruise, especialmente tras enterarse de que él realiza sus propias acrobacias.

En cambio, su hija mayor mantiene una actitud más indiferente. “Para ella, solo soy mamá. Cuando me ve arreglada, sin pantalones deportivos ni gafas, tal vez piensa que estoy haciendo algo importante, pero eso es todo”, relató la actriz.

Carrera profesional con equilibrio familiar

Monaghan destacó la profesionalidad de Tom Cruise en el set (AP)

Además de Misión: Imposible III, Monaghan participó recientemente en la tercera temporada de The White Lotus, interpretando a Jaclyn Lemon.

El relato de su primer día de rodaje, la reacción de su esposo y la mirada de sus hijos ofrecen un retrato íntimo de la vida de una actriz que supo equilibrar el mundo del espectáculo con la cotidianeidad familiar.

La anécdota narrada por Michelle Monaghan revela un episodio curioso de su carrera, poniendo en evidencia la complicidad como base de su relación con Peter White. La naturalidad con la que ambos manejaron una situación potencialmente incómoda refleja una dinámica de pareja basada en la confianza, el respeto mutuo y el sentido del humor. En un entorno como Hollywood, donde las tensiones profesionales pueden afectar la vida privada, este tipo de interacción demuestra una conexión sólida y duradera.