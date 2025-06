No fue Shrek ni La Máscara, Cameron Diaz eligió un personaje inesperado como su favorito entre los que ha interpretado

Un hombre común encuentra una puerta secreta al interior de la mente de John Malkovich. Cameron Diaz deslumbra con una transformación que rompe todos sus moldes anteriores.

Cameron Diaz reveló cuál es el papel más significativo de su carrera, y no se trata de una de sus películas más exitosas en taquilla. En una entrevista publicada por Total Film, la actriz estadounidense eligió su interpretación de Lotte en ¿Quieres ser John Malkovich? como su mayor orgullo profesional.

Según el medio británico, Diaz destacó la originalidad del film y su capacidad para trascender géneros, calificándolo como una obra única y transformadora en su vida.

Durante la entrevista, Diaz repasó su carrera y reconoció que, si bien títulos como La Máscara, Algo pasa con Mary y Shrek la hicieron popular, fue en ¿Quieres ser John Malkovich? donde encontró mayor satisfacción artística.

Cameron Diaz reveló cuál fue el papel más significativo de su carrera (REUTERS/Nadja Wohlleben)

“Cuando hice La Máscara, me preguntaban dónde me vería en diez años. ¿Qué tipo de películas quería hacer? Mi respuesta sigue siendo la misma: solo quiero ser feliz”, afirmó la actriz a Total Film. Y añadió: “Esa película se sostiene por sí sola y no encaja en ningún género. Fue una experiencia fantástica y divertida”.

La publicación Far Out también se hizo eco de sus declaraciones, subrayando que se trata de una elección sorprendente, ya que la película no figura entre las más comerciales de su filmografía, aunque sí marcó un punto de inflexión en su trayectoria y evidenció su capacidad para asumir desafíos alejados de los estereotipos de Hollywood.

Un papel transformador

Cameron Diaz, irreconocible como Lotte en Being John Malkovich, en el papel que redefinió su carrera y reveló su versatilidad actoral (Grosby)

Estrenada en 1999 y dirigida por Spike Jonze, ¿Quieres ser John Malkovich? es considerada una obra de culto por su enfoque innovador. Narra la historia de Craig Schwartz (interpretado por John Cusack), un titiritero que descubre una puerta que conduce al interior de la mente del actor John Malkovich, quien se interpreta a sí mismo.

Cameron Diaz encarnó a Lotte, la esposa de Craig, una mujer de apariencia descuidada y personalidad inestable que también accede al portal. Esta interpretación supuso una ruptura radical con los personajes glamorosos que la actriz había realizado hasta ese momento. Su transformación física y emocional fue destacada por la crítica, que la reconoció como una actuación valiente y compleja.

El elenco principal se completó con Malkovich y Cusack, quienes, junto a Diaz, ofrecieron interpretaciones memorables que cimentaron el prestigio del film. Según Far Out, esta película permitió a Diaz demostrar una versatilidad que no había mostrado en sus trabajos previos.

Entre rumores y legado

El rodaje del film también generó rumores sobre una supuesta relación entre Diaz y el director Spike Jonze, lo que habría influido en su divorcio de Sofia Coppola, según Far Out.

Cameron Diaz define la experiencia de rodar ¿Quieres ser John Malkovich? como fantástica, divertida y muy gratificante (Grosby)

Aunque estas versiones nunca fueron confirmadas, alimentaron el anecdotario de la película. También se ha especulado que el personaje de la actriz rubia en Lost in Translation, dirigido por Coppola, estaría inspirado en Diaz, pero Far Out indica que esta teoría ha sido desmentida.

Más allá de las especulaciones, ¿Quieres ser John Malkovich? dejó una marca en la cultura pop por su trama atípica y por las transformaciones de sus protagonistas. Su influencia se percibe en muchas películas posteriores que apuestan por la originalidad narrativa.

Una huella imborrable

A lo largo de su carrera, Cameron Diaz ha protagonizado numerosas películas exitosas, pero su participación en ¿Quieres ser John Malkovich? ocupa un lugar especial en su recuerdo.

Según Far Out, la actriz considera que esta película representa su mayor aporte al cine, no solo por el reconocimiento recibido, sino también por la experiencia personal que vivió.

Cameron Diaz asegura que la experiencia de trabajar en Being John Malkovich sigue siendo la más valiosa de su trayectoria (EFE)

“Fue una experiencia fantástica y divertida”, repitió Diaz en la entrevista con Total Film. Pese al paso del tiempo y la variedad de papeles que ha interpretado, sigue considerando este proyecto como el más valioso de toda su filmografía.

La elección pone en evidencia la importancia de arriesgar y buscar autenticidad en el trabajo actoral, una convicción que ha guiado a Cameron Diaz a lo largo de los años.