Miley Cirus reveló con qué galán de Hollywood estuvo obsesionada

Miley Cyrus, ícono pop de una generación y artista en constante reinvención, vuelve a estar en el centro de la escena con el lanzamiento de su nuevo álbum Something Beautiful.

Este proyecto, que fusiona música, cine y moda, no solo marca un momento clave en su carrera artística, sino también un punto de inflexión personal, en el que la cantante abraza su autenticidad con madurez y sensibilidad.

En medio de la promoción del disco, Cyrus sorprendió al revelar una divertida y entrañable confesión sobre su adolescencia: su obsesión con un galán de Hollywood que conquistó millones de corazones en los años 90.

Qué confesó Miley Cyrus sobre Leonardo DiCaprio

Miley Cyrus, una de las estrellas más versátiles y comentadas del panorama musical y cinematográfico, sorprendió recientemente con una confesión nostálgica que encantó tanto a sus fanáticos de siempre como a los seguidores del actor Leonardo DiCaprio.

Durante una entrevista con Vanity Fair, en el marco de la promoción de su nuevo álbum Something Beautiful, la artista se animó a participar en un juego de “ruleta de recomendaciones cinematográficas” y reveló un detalle íntimo de su adolescencia: estuvo completamente obsesionada con DiCaprio en sus años de infancia.

Cuando le preguntaron por una película “nostálgica para una pijamada”, Miley no dudó: eligió Romeo + Julieta, la versión moderna del clásico de Shakespeare dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes en 1996. Sin embargo, su elección no se debió tanto a la historia trágica del amor imposible, sino al magnetismo del joven Leo.

“Cuando era niña, mi hermana mayor y yo nos compramos sábanas iguales con la cara de Leo. Estábamos obsesionadas con él”, confesó entre risas, dejando ver el grado de devoción que sentía por el actor. Incluso, reveló que llegó a tener una funda de celular con su imagen. “¡El Leo joven solamente!”, aclaró con humor, dejando claro que su fascinación estaba enfocada exclusivamente en el galán de los años noventa.

Otras recientes revelaciones de Miley Cyrus

La confesión sobre DiCaprio es solo una de las tantas declaraciones que la artista brindó en las últimas semanas, mientras transita una etapa de gran visibilidad mediática y artística. Con el lanzamiento de Something Beautiful, su noveno álbum de estudio, Cyrus se abrió emocionalmente en varias entrevistas, abordando temas como su infancia bajo los reflectores, la salud mental, las desigualdades de género y sus decisiones personales.

En diálogo con The Interview Podcast, Miley sostuvo que los Jonas Brothers tuvieron más oportunidades profesionales que ella, a pesar del éxito masivo de Hannah Montana, la serie que protagonizó durante años. “Eran varones, y era así”, explicó, refiriéndose a un entorno dominado por sesgos de género.

También habló de su relación con la fama desde muy temprana edad. “No elegí la fama”, dijo en el podcast Reclaiming, conducido por Monica Lewinsky. Allí profundizó sobre el impacto psicológico de interpretar un personaje que solo era “especial” cuando se convertía en otra persona (Hannah), una narrativa que moldeó su identidad en la infancia.

En esa misma entrevista reveló que su nuevo álbum surgió como un proceso de sanación. “Las canciones, aunque hablen de destrucción o muerte, están presentadas de forma hermosa”, afirmó. El disco se acompaña de un filme musical que se estrenó en el Festival de Tribeca y que cuenta con diseños de íconos de la moda como Thierry Mugler, Alexander McQueen y Jean Paul Gaultier, reafirmando su apuesta por una estética poderosa y conceptual.

¿Quiénes fueron las parejas de Miley Cyrus?

Miley Cyrus tuvo una vida sentimental ampliamente expuesta en los medios, con romances que marcaron diferentes etapas de su carrera. Entre los más recordados se encuentra su relación juvenil con Nick Jonas, con quien compartió proyectos en el universo Disney. Salieron entre 2006 y 2007, y tras su ruptura, ambos canalizaron la experiencia en canciones: Miley escribió “7 Things” y Nick respondió con “Wedding Bells”.

A partir de 2008, mantuvo un noviazgo con el modelo Justin Gaston, aunque la relación no prosperó más allá de un año. Sin embargo, el romance más duradero y mediático fue con el actor australiano Liam Hemsworth. Comenzaron a salir en 2009 durante el rodaje de The Last Song. Su historia fue una montaña rusa: pasaron por separaciones, un compromiso, una boda en 2018 y un divorcio en 2019.

En 2014, Cyrus tuvo una relación breve con Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Luego, durante el verano de 2015, salió con la modelo Stella Maxwell, y en 2019 tuvo un breve pero sonado romance con Kaitlynn Carter, ex de Brody Jenner.

Ese mismo año comenzó una relación con el músico Cody Simpson, que duró hasta agosto de 2020. Con él compartió intereses musicales y una etapa de transición artística más introspectiva.

A lo largo de estas relaciones, Miley dejó en claro que su vida afectiva está profundamente ligada a su evolución como artista y persona. Sus experiencias amorosas influenciaron muchas de sus letras y decisiones, y fueron también parte de su proceso de autodescubrimiento y empoderamiento personal.