Quién es Nat Wolff, el nuevo novio de Billie Eilish

Natt Wolff y Billie Eilish han sido vinculados románticamente. (Instagram/Natt Wolff)

Billie Eilish y Nat Wolff finalmente han confirmado que ambos están en una relación sentimental, algo que muchos fans venían sospechando desde hace meses.

La artista ganadora de nueve premios Grammy fue vista en actitud cariñosa con el actor estadounidense durante una escapada romántica a Venecia, Italia.

Ambos fueron fotografiados besándose en un balcón, bebiendo champagne y compartiendo gestos de complicidad bajo el sol europeo. Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de entretenimiento Deux Moi y rápidamente se viralizaron, convirtiéndose en tendencia en redes sociales.

Billie Eilish y Nat Wolff fueron captados besándose en Italia. (Instagram/@deuxmoi)

La escena, que podría haber sido sacada de una novela romántica, representa un giro significativo en su relación, ya que tanto Billie Eilish como Nat Wolff habían negado públicamente cualquier tipo de romance en el pasado.

¿Quién es Nat Wolff?

Nat Wolff no es ajeno al mundo del espectáculo. Nacido en 1994, saltó a la fama durante su adolescencia como parte del dúo musical Nat & Alex Wolff, junto a su hermano menor.

A mediados de los años 2000, la dupla protagonizó la serie de Nickelodeon The Naked Brothers Band, creada por su madre, la actriz Polly Draper.

Nat Wolff y Alex Wolff protagonizaron The Naked Brothers Band en 2007. (Escena de "The Naked Brothers Band")

Además de su faceta musical, Wolff ha consolidado una carrera actoral en cine. Fue el protagonista en adaptaciones de novelas juveniles como The Fault in Our Stars (2014) y Paper Towns (2015), ambas basadas en libros de John Green.

También ha participado en películas como Death Note (2017), Stella’s Last Weekend (2018) y más recientemente en la serie de Amazon The Consultant.

Una conexión más allá de la pantalla

En el video musical de “Chihiro” —segundo sencillo del exitoso álbum Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish— Nat Wolff interpreta al interés amoroso de la cantante.

La producción, dirigida por la misma Eilish, fue descrita como un retrato visual de una “conexión ineludible” entre sus personajes. En el clip, ambos se encuentran en un edificio institucional para luego correr juntos hacia un campo abierto, donde se abrazan y juegan, simbolizando una lucha emocional entre el deseo y el temor.

Nat Wolff protagonizó el video musical de Billie Eilish del tema "Chihiro". (YouTube/Billie Eilish)

Desde entonces, la química entre ambos era evidente para los seguidores de la cantante. Las especulaciones se intensificaron cuando fueron vistos juntos fuera del set, aunque en ese momento no hubo declaraciones oficiales. Con las recientes imágenes en Italia, la pareja ha dejado atrás el misterio para mostrar su relación al mundo.

Según la descripción del videoclip hecha por la artista en una nota de prensa, la narrativa representaba “una expresión externa de un conflicto interno”, y añadía que “los sentimientos más profundos como el miedo, el amor o el deseo siempre nos alcanzan, sin importar cuánto intentemos huir”. Palabras que, a la luz de los hechos, hoy resuenan con más fuerza.

Por ahora, ninguno de los famosos han emitido comunicados oficiales sobre su relación, aunque su reciente aparición pública parece hablar por sí sola.

Billie Eilish y Nat Wolff no han hecho oficial su relación tras ser fotografiados juntos en Italia. (Instagram/Nat Wolff)

Con la gira de promoción del álbum Hit Me Hard and Soft en curso, y una creciente presencia de Wolff en la industria del entretenimiento, es probable que realicen apariciones públicas en los meses venideros.