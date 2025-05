La estrella más joven del elenco de “Stranger Things” ya se graduó de la secundaria

Priah Ferguson celebra graduación de secundaria tras equilibrar carrera en "Stranger Things" con estudios en la escuela pública durante años (Netflix/Instagram/@priahferguson)

Priah Ferguson, la actriz de 18 años que interpreta a Erica Sinclair en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, celebró su graduación de la escuela secundaria el pasado domingo 25 de mayo.

La joven estrella compartió la noticia a través de Instagram con un emotivo mensaje. “¡Lo logré! La mayoría de las personas siempre se sorprenden cuando descubren que he estado en escuela pública toda mi vida“, inició en su publicación.

Además, recalcó la necesidad de un equilibrio entre su profesión actoral y sus estudios: “El papel que me presentó al mundo se filmó aquí en mi ciudad natal, y tomé la decisión temprano de no perderme las experiencias del mundo real solo por mi carrera”.

La actriz mantuvo promedio superior al nacional mientras desarrollaba carrera actoral desde los 10 años de edad (Instagram/@priahferguson)

Ferguson reflexionó sobre los desafíos únicos de su trayectoria. “Equilibrar una carrera de adulto, dentro y fuera de pantalla, mientras mantenía un promedio de calificaciones por encima del promedio nacional y aún crecía, ha sido un viaje único”, sostuvo.

La artista destacó que “tan importante como me he esforzado por ser excelente en mi oficio, también he priorizado vivir una vida que sea real, una que me haya ayudado a convertirme en una joven mujer integral”.

Durante su ceremonia de graduación, Priah Ferguson pronunció un discurso como vicepresidenta de su clase senior.

“Aunque la vida tiene una manera de derribarnos a menudo, debemos levantarnos ante las realidades de nuestro destino”, declaró durante la ceremonia.

La joven estrella da vida a Erica Sinclair, la sarcástica e inteligente hermana menor de Lucas (Netflix)

Y concluyó su mensaje con palabras de aliento para sus compañeros graduados: “Clase de 2025, sin importar tu historia, ¡lo lograste!”.

La publicación de Instagram incluyó un video selfie con toga y birrete, su foto del anuario y momentos de la ceremonia, incluyendo el momento en que recibió su diploma.

Con solo 10 años, la actriz se unió al elenco de Stranger Things en la segunda temporada como la hermana menor sarcástica y entrañable de Lucas Sinclair, personaje interpretado por Caleb McLaughlin.

Su personaje rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos por su personalidad directa y su inteligencia.

Según compartió en su discurso, Ferguson decidió no perderse experiencias reales del mundo por su carrera artística (Instagram/@priahferguson)

Los problemas en torno a “Stranger Things 5”

La quinta y última temporada de Stranger Things enfrentará el desafío de las edades de su elenco juvenil, un problema que los creadores Matt y Ross Duffer han reconocido abiertamente.

Los protagonistas, que comenzaron como niños hace casi nueve años, ahora superan los 20 años de edad. En el caso de Priah Ferguson, aunque menor que el resto, su crecimiento también ha determinado esta decisión.

“Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo”, explicó Ross Duffer a TVLine en junio de 2022. “Idealmente, habríamos rodado las temporadas cuatro y cinco una detrás de otra, pero simplemente no había manera factible de hacerlo”, añadió el cocreador.

"Stranger Things 5" enfrentará desafío del envejecimiento del elenco juvenil que ahora supera los 20 años de edad (Netflix)

La producción de la temporada final enfrentó obstáculos significativos cuando tuvo que detener las filmaciones en mayo de 2023 debido a la huelga de guionistas y actores en Estados Unidos, que se extendió por más de cuatro meses.

El paro afectó notoriamente a la industria del entretenimiento, pero la mayoría de profesionales del sector se unieron a la protesta en defensa de sus derechos laborales.

Una vez alcanzado el acuerdo con los sindicatos SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), Netflix anunció el 27 de septiembre de 2023 la reanudación de las filmaciones con el mensaje: “¡Estamos de vuelta!”.

El rodaje total duró más de un año y finalizó en diciembre de 2023. Posterior a ello, los episodios entraron en etapa de posproducción, que se extendió a lo largo de todo 2024 y parte de 2025.

Netflix confirmó estreno de la quinta temporada para 2025 pero no ha revelado fecha específica de lanzamiento (Netflix)

Stranger Things 5 lanzará sus capítulos este año. Aunque el estreno está confirmado para los próximos meses, Netflix no ha revelado una fecha específica de lanzamiento.