La razón por la que Lady Gaga rechazó componer una canción para la serie “Big Mouth”

Lady Gaga tuvo que rechazar componer un tema para la serie "Big Mouth". (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. Netflix)

Big Mouth, la exitosa serie animada de Netflix centrada en los altibajos de la pubertad, se despidió oficialmente tras ocho temporadas. Aunque su final marca el cierre de una etapa para sus personajes —que, a diferencia de lo habitual en el género, crecieron y evolucionaron con el tiempo—, también ha sido la oportunidad para que sus creadores compartan anécdotas y frustraciones creativas.

Durante el estreno de la temporada final en Los Ángeles, Mark Levin, cocreador de la serie, reveló que uno de los grandes deseos del equipo creativo era contar con una canción original de Lady Gaga.

Sin embargo, la superestrella del pop, ganadora de múltiples premios Grammy y un Oscar, no pudo sumarse al proyecto. ¿La razón? Su apretada agenda.

“Le pedimos a Lady Gaga que hiciera una canción para la temporada pasada, pero estaba demasiado ocupada. Fue triste. Pero no me sorprende”, comentó.

La apretada agenda de Lady Gaga le impidió componer una canción para "Big Mouth". (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Andrew Goldberg, también cocreador de la serie, compartió la frustración de no poder colaborar con la famosa.

“Teníamos muchísimas ganas de que Gaga participara. Su estilo, su sensibilidad artística y su actitud irreverente encajaban perfectamente con el espíritu de Big Mouth. Pero entendemos que está en un punto de su carrera en el que simplemente no tiene tiempo”, expresó.

Cabe destacar que la propuesta a Lady Gaga formaba parte de una ambición más amplia de cerrar la serie con grandes colaboraciones. A lo largo de sus ocho temporadas, Big Mouth ha contado con más de 200 estrellas invitadas, entre ellas Maya Rudolph, Jordan Peele y Steve Buscemi, quien se incorporó en la última entrega como un peculiar gato llamado Mr. Pink.

Steve Buscemi es de las últimas estrellas invitadas que aparecieron en "Big Mouth". EPA/NINA PROMMER

De hecho el intento de sumar a la interprete de “Bad Romance” no fue el único sueño no cumplido. Nick Kroll aseguró que también intentó incluir a Howard Stern, figura icónica de la radio estadounidense, quien ha sido una gran inspiración para el tono provocador de la serie.

“Queríamos fichar a Howard Stern, pero no pudimos. Inspiró muchísimo la serie; es el mejor, es el rey”, dijo Kroll, mientras que Andrew Goldberg añadió: “Teníamos muchísimas ganas de que Howard Stern hiciera la serie; él no hace nada como esto y nosotros no fuimos la excepción”

Más allá de los cameos fallidos, Big Mouth se destacó en el panorama de la animación para adultos por su enfoque poco común: permitir que sus personajes crecieran con el tiempo.

A diferencia de otras series animadas en las que los protagonistas permanecen congelados en una misma etapa de la vida, los adolescentes de Big Mouth atravesaron todo el proceso de la pubertad.

La originalidad de "Big Mouth" recae en que los personajes crecen con la historia. (Netflix)

“Cubrir la pubertad era nuestro objetivo, y cuando los personajes llegaron al final de esa etapa, supimos que era momento de cerrar La mayoría de las series animadas son eternas. Nosotros quisimos contar un viaje real”, explicó Nick Kroll.

Este enfoque también representó un desafío para los guionistas, que tuvieron que encontrar una forma satisfactoria de cerrar las historias de personajes que apenas comienzan sus vidas. “El miedo a lo desconocido fue el gran monstruo final que enfrentaron”, señaló Levin.

La octava y última temporada de Big Mouth ya está disponible en Netflix.