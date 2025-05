Murió George Wendt, actor de la serie “Cheers”, a los 76 años

George Wendt fue parte de la serie "Cheers" en sus 11 temporadas (NBC)

George Wendt, el actor que dio vida al popular Norm Peterson en la legendaria comedia Cheers, murió este martes 20 de mayo a los 76 años en su hogar, según informaron medios estadounidenses.

“George fue un hombre de familia devoto, un amigo y confidente muy querido por todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Será extrañado por siempre. La familia ha pedido privacidad en este momento”, expresó su publicista Melissa Nathan en un comunicado a la prensa.

Aunque evitaron mencionar detalles de la salud previa del artista, la familia de Wendt confirmó a The Hollywood Reporter que este falleció mientras dormía.

En noviembre de 2024, el actor fue captado junto a su familia mientras visitaba un establecimiento de salud donde se realizaban procesos de diálisis. El actor fue trasladado con silla de ruedas en su ingreso y salida del lugar.

En todo momento, la familia prefirió conservar en privado el problema médico que atravesaba Wendt.

De Chicago al estrellato televisivo

George Robert Wendt Jr. nació el 17 de octubre de 1948 en Chicago, Illinois. El actor fue parte de un clan numeroso: eran nueve hermanos en una familia católica.

Su salto a la fama llegó gracias a su papel en Cheers, emitida por NBC entre 1982 y 1993. Su personaje, Norm, era un contador de voz grave, personalidad afable y abundante sed por la cerveza, que siempre era recibido con un “¡Norm!” por los parroquianos del bar en cada episodio.

Wendt fue uno de los tres actores —junto a Ted Danson y Rhea Perlman— que participaron en cada uno de los 275 episodios de la sitcom.

Rhea Perlman, de izquierda a derecha, Kelsey Grammar, Ted Danson, John Ratzenberger, George Wendt entregan el premio a mejor guion de serie de comedia en la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Esta rutina, sumada a su estilo relajado y natural, le valió seis nominaciones consecutivas al Emmy como mejor actor de reparto en comedia entre 1984 y 1989.

El impacto de su personaje fue tal que también apareció en los spin-offs The Tortellis y Frasier, además de cameos en series como The Simpsons, Family Guy y The Larry Sanders Show.

Su afición por la comicidad continuó al formar parte de Saturday Night Live durante los años 90. Uno de sus papeles más recordados en el programa de sketches fue el de Bob Swerski, uno de los “superfans” de Chicago que idolatraban al entrenador Mike Ditka.

A lo largo de su carrera también apareció en películas como Dreamscape (1984), House (1985), Fletch (1985), Gung Ho (1986), Forever Young (1992) y Spice World (1997).

Además, fue parte del videoclip “Black or White” de Michael Jackson (1991), dirigido por Jon Landis, donde interpretó al padre gruñón de Macaulay Culkin.

George Wendt en el videoclip de "Black or White", de Michael Jackson (Capturas/redes sociales)

En televisión, protagonizó la breve serie The George Wendt Show en 1995 y tuvo papeles recurrentes en Sabrina, the Teenage Witch, The Naked Truth, Hot in Cleveland, entre otras.

Wendt también brilló en Broadway. Debutó en la obra Art en 1998 y, en 2007-2008, interpretó a Edna Turnblad en el musical Hairspray.

Información en desarrollo....