Sally Field reveló lo decepcionante que fue su experiencia trabajando en Marvel: “Es muy difícil”

Sally Field en "The Amazing Spider-Man". Video: Marvel

Sally Field, reconocida por su extensa trayectoria en cine y televisión, mostró una actitud de desafecto hacia su participación en Marvel. La actriz encarnó a la tía May en The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, y admitió que no repetiría su papel bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por una tentadora oferta económica.

Para entender su perspectiva, basta con revisar sus declaraciones en el programa de Howard Stern, donde remarcó que su decisión de participar no fue motivada por interés en el género, sino por el deseo de colaborar nuevamente con su amiga y productora Laura Ziskin.

A lo largo de su ilustre carrera, demostró una habilidad única para transitar por una amplia variedad de géneros cinematográficos, desde el drama hasta la comedia ligera, consolidándose como una de las actrices más versátiles de Hollywood.

Desde sus inicios en series de televisión como Gidget y The Flying Nun hasta su aclamado trabajo en películas como Forrest Gump y Norma Rae, Field supo elegir proyectos que no solo resaltan su capacidad interpretativa, sino también aquellos que resuenan con su interés personal y profesional.

La actriz reveló que su decisión de unirse al proyecto fue impulsada por su amistad con la productora Laura Ziskin (Fuente: IMDb)

Los motivos de su descontento

El disgusto de Field con su experiencia en Marvel radicó, en gran parte, en la naturaleza del proyecto. “No es mi tipo de película, pero mi amiga Laura [Ziskin] fue la productora, y sabíamos que sería su última película. Además, fue mi primera socia productora y fue una persona espectacular”, expresó en el programa de Stern.

Asimismo, en una entrevista que dio tiempo después a Volture, la actriz de 78 años comentó que se esforzó “lo justo” para interpretar a la icónica tía May. “Es muy difícil encontrarle un personaje tridimensional, y lo trabajas al máximo, pero no podés meter cinco kilos de mierda en una bolsa de dos kilos”, refiriéndose a la sobrecarga de elementos en la película que opacaban su papel.

Esta sobreabundancia la condujo a no dedicar mucho esfuerzo en su interpretación, pues consideraba que cualquier sutileza podría perderse en el aluvión de efectos y narrativas múltiples.

Relación y percepción de Sally Field sobre el equipo

A pesar de su descontento general con el proyecto, Field distinguió su relación con el equipo, especialmente con Andrew Garfield, como una experiencia enriquecedora. Se refirió a él como un actor encantador. “Encontramos la conexión en quienes éramos, y eso fue divertido”, confesó.

Esta sintonía personal le permitió disfrutar en cierta medida la experiencia, a pesar de sus reservas hacia el formato de la película. A su vez, Field expresó que la buena disposición y profesionalismo del equipo constituyeron un respiro dentro de una producción que, por su naturaleza, no era de su preferencia.

Sally Field destacó la conexión personal con Andrew Garfield, el protagonista de la película, como un aspecto positivo de su experiencia en el set (Fuente: IMDb)

Impacto y repercusiones de su experiencia

La postura de Field respecto a su incursión en el universo Marvel resonó también en lo que pudieron ser sus futuros proyectos. En 2014, surgieron rumores sobre una posible película centrada en el personaje de la tía May. Sin embargo, estas especulaciones fueron desmentidas por Sony.

No obstante, la actriz confesó que de haberse concretado el proyecto, habría evitado su participación, reafirmando su postura de seleccionar roles que se alineen con sus intereses personales. Esta experiencia de participación en una franquicia colosal como Marvel marcó un punto de inflexión en cómo Field maneja su carrera, siendo más selectiva y cautelosa al aceptar papeles.

Field dejó en claro que, aunque la oportunidad le permitió trabajar con personas a las que aprecia, como su amiga Laura Ziskin, la experiencia no satisfizo sus expectativas artísticas. Este desencuentro con el género reafirmó su determinación de elegir futuros proyectos que le permitan adentrarse en roles con mayor profundidad emocional y narrativas más significativas.

Finalmente, tras aquel desencuentro, Field volvió al ruedo un año más tarde con su participación en Hello, my name is Doris, Spoiler Alert: The Hero Dies (2022) y 80 for Brady (2023).