Anna Wintour prohibió tres alimentos en la Met Gala: Esta fue la razón

Anna Wintour explicó la razón de una de las prohibiciones de la Met Gala

La Met Gala es reconocida por su exclusividad y la estricta lista de políticas que prohíben los teléfonos, exigen respetar el código de vestimenta, así como denegar la entrada a ciertas personas Además, se establecen normas para la meticulosa planeación del menú.

Desde 1990 la gala se celebra en el Museo Metropolitano de Artes en Manhattan y reúne lo mejor de la moda.

En el show de este año no sólo llamó la atención el desfile de estrellas por la alfombra roja, también brillaron por su ausencia ciertos alimentos que no estaban en el menú.

Anna Wintour quien se caracteriza por su personalidad distante, dijo para E! News que prohibió los cebollines, cebollas y ajos.

“Bueno, esos tres en especial son cosas que no me gustan”, esa fue la razón que dio Wintour.

La editora de Vogue también comentó que hay una política de no tomarse selfis. La regla es en beneficio de los invitados, al no “estar pegados” a sus teléfonos" les permite disfrutar el momento, explicó.

Una de las cosas que le encanta a Wintour es escuchar conversar a los invitados durante la cena, por eso aseguró que “es posible vivir sin una foto en sus celulares”.

Anna Wintour es la organizadora del Met Gala y es quien escribe las reglas aunque no se cumplen todas

Aunque cada año la regla de no selfis se rompe, el resultado son fotos épicas, como la que tomó Billie Eilish este año en uno de los baños del museo. En la toma frente a un espejo aparecen junto a Eilish, Elle Fanning, Maya Hawke y Halle Bailey.

Billie Eilish llevó un look gótico a la gala, hizo un tributo al fallecido diseñador Karl Lagerfeld.

Para la edición 2025, la temática se anunció el 4 de febrero. La revista Vogue animó a los invitados a seguir el código de vestimenta que giró en torno a trajes “hechos a la medida” que combinan con la exposición Superfine: Tailoring Black Style. Inspirada en el libro de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, 2009.

Billie Eilish quebró las políticas de no teléfonos de la Met Gala y se tomó una selfi en el baño del museo

El trasfondo de la temática fue rendir homenaje al estilo elegante de los hombres negros, mientras que a los diseñadores se les invitó a reimaginar a las celebridades como el “dandy” negro. Además el objetivo de Anna Wintour era destacar la relación de la moda con la historia negra y rendir tributo a su amigo André Leon Talley, antiguo editor de Vogue.

André murió en 2022 a los 72 años, su paso por Vogue dejó una gran influencia en la moda que marcó la década pasada.

“Como hombre negro entendió que lo que vistes cuenta una historia sobre ti, sobre el respeto propio, para él, vestirse era un acto autobiográfico, una travesura, una fantasía y muchas otras cosas a la vez”, escribió Wintour sobre su amigo Talley.

En esta ocasión la gala fue en beneficencia del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Artes, y copresidido por A$AP Rocky, el actor Colman Domingo, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el productor Pharrell Williams, así como por la estrella de la NBA LeBron James como copresidente honorario.