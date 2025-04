John Cena reveló la drástica decisión que tomó por las burlas de los fans de la WWE: “No son buenos conmigo”

John Cena reveló que las burlas de los fans de la WWE le afectaron bastante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

John Cena confesó que se sometió a una cirugía de trasplante capilar luego de años de burlas por su calvicie incipiente, principalmente durante sus apariciones en eventos de la WWE.

“Me hacen sentir pequeño y me avergüenzan. No saben lo que es eso. Es puro acoso. No es genial. No me gusta”, admitió durante una entrevista en el programa The Pat McAfee Show.

La celebridad de 47 años habló directamente al público de la WWE World, revelando que los fans lo “intimidaban” por los comentarios constantes sobre su “zona calva” lo llevaron a tomar la drástica decisión.

“Esto no está bien. Ustedes no son buenos conmigo. ¿Por qué creen que lo hice? Estoy en el Royal Rumble intentando ganar y los fans preguntan: ‘¿Cómo está la calva?‘. Es injusto. No puedo controlarlo”, dijo.

John Cena se mostró harto porque los fans le pregunten por su calvicie. (Cortesía WWE)

El testimonio del luchador llega un día después de haber logrado su histórico 17° campeonato mundial en WrestleMania 41, celebrado en Las Vegas, consolidando su legado como uno de los luchadores más exitosos de todos los tiempos.

Refiriéndose con ironía a los carteles que lo señalaban por su calvicie, el actor de Suicide Squad explicó que se sintió herido por las constantes burlas

“Cuando te operan, se te cae el pelo porque el nuevo tiene que crecer. Así que el viejo se cae. Y, por cierto, gracias por estar tan atentos a mis necesidades y emociones, porque me destrozaron por un problema genético que no puedo controlar”, comentó.

John Cena aseveró que los fans lo "destrozaron" con sus burlas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El trasplante capilar se realizó en noviembre, y según John Cena, aún está en proceso de recuperación

“Hay que sacar el pelo del lateral y plantarlo en la parte superior. Se coloca el césped aquí y se coloca en el lugar seco. Solo tarda un poco en crecer. Esperemos que, en un par de meses, se vea mejor”, explicó.

Aunque no reveló el nombre del cirujano que estuvo a cargo del procedimiento estético, la estrella de Rápidos y furiosos dijo que lo hará cuando esté satisfecho con el resultado.

“Tengo un problema, intento arreglarlo. Así soy. Una vez que mejore y tenga la melena larga y suelta, le diré: ‘Oye, ve con este tipo’. Así que estoy trabajando en ello. Trabajo en progreso”, señaló.

John Cena indicó que quiere mantener en secreto el nombre de su cirujano. EFE/EPA/Divykant Solanki

Con esta revelación, John Cena no solo demuestra vulnerabilidad frente al escrutinio público, sino también el costo emocional que pueden tener los comentarios aparentemente inofensivos, incluso para los más duros dentro y fuera del cuadrilátero.

John Cena revela que tuvo cáncer de piel

En una entrevista con la revista PEOPLE, el famoso reveló que luchó contra el cáncer de piel. De acuerdo con el actor, esta experiencia cambió su perspectiva sobre el cuidado personal y lo impulsó a unirse a una campaña con la marca Neutrógena para fomentar el uso de protector solar.

John Cena detalló que su exposición al sol comenzó en la infancia, durante los veranos que pasaba en Salisbury Beach y Newburyport, Massachusetts, sin protección solar.

John Cena confesó que tuvo cáncer de piel por no utilizar protector solar. (Star+)

Más tarde, al mudarse a Florida en sus veinte, acudió a una revisión, se dio cuenta que ya tenía la enfermedad: “Fui al dermatólogo, me hicieron un chequeo de piel y me removieron un punto canceroso de mi pectoral derecho”, relató.

Sin embargo, tiempo después recibió una llamada del médico pidiéndole que regresara.

“El impacto de esa llamada es algo que no se puede prever. Las estadísticas sobre esto son abrumadoras, pero cuando lo vives, esos números no significan nada. Es una experiencia impredecible”, confesó.

John Cena admitió que fue difícil para él enterarse de que padecía cáncer de piel. (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Un año después, otro punto canceroso fue detectado, esta vez cerca de su hombro derecho, lo que obligó a un segundo procedimiento. Las cicatrices de ambas intervenciones aún son visibles.

“Las cicatrices me recuerdan que debo tomarme unos segundos extra cada día para protegerme. Como ser humano, puedo decirte que esa llamada telefónica no es algo que quieras recibir”, comentó.