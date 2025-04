La socia de Jennifer Lopez expone los secretos sexuales de Hollywood en su primera novela

Jennifer Lopez motivó a su socia, Elaine Goldsmith Thomas, a escribir su anticipado libro y participa activamente en su promoción como muestra de respaldo (REUTERS/Allison Dinner)

Elaine Goldsmith Thomas, productora de cine y colaboradora cercana de Jennifer Lopez, expone en su primera novela los abusos de poder y la cultura sexualizada de la industria del entretenimiento en las décadas recientes.

El libro, titulado Climbing in Heels y con lanzamiento previsto para el 29 de abril bajo el sello de St. Martin’s Press, está basado en las experiencias personales de la autora durante sus primeros años como asistente en la agencia William Morris, a inicios de los años ochenta.

“Harvey Weinstein no era la excepción, era la norma”, afirmó Goldsmith Thomas en una entrevista con Page Six. “Era el viejo oeste”.

La productora describe un sistema en el que los abusos sexuales y la explotación formaban parte del funcionamiento cotidiano de la industria.

Uno de los episodios más llamativos narrados en el libro incluye a un asistente autorizado por su jefe a escuchar encuentros sexuales con actrices.

“Esa historia me la contó un aprendiz al que le permitieron escuchar. Ese era su bono... su pequeño premio. Su jefe lo dejó escuchar mientras se acostaba con actrices”, detalló.

Climbing in Heels sigue la historia de tres mujeres jóvenes que trabajan en una de las agencias más influyentes de Hollywood. Según la escritora, muchos de los episodios del libro están inspirados en hechos reales.

“Me hizo recordar muchas cosas”, explicó, refiriéndose a sus primeros días en la agencia, cuando enviaban cocaína por correo desde Los Ángeles a Nueva York en lo que se conocía como la “New York pouch”.

Elaine Goldsmith Thomas también rememoró un incidente con Bill Cosby, entonces uno de los clientes más importantes de William Morris.

Tras conocerlo en un almuerzo para asistentes, recibió una invitación para llevar contratos al hotel Beverly Wilshire.

“Me sentí vista, realmente vista. Estaba emocionada. Pero una amiga que trabajaba en la presidencia de la agencia me dijo: ‘No lo hagas’. No explicó por qué, pero me asustó lo suficiente como para no ir”, relató.

Posteriormente, más de 60 mujeres acusaron a Cosby, hoy de 87 años, de agresión sexual. Aunque fue condenado en 2018, su sentencia fue anulada y fue liberado en 2021. Ha negado todas las acusaciones.

En el entorno laboral, Goldsmith Thomas vivió situaciones reiteradas de acoso. “En la sala de correo me decían: ‘¿Me das un keppy?’ —querían sexo oral—. Yo respondía: ‘¿Cómo puedes preguntarme eso? Somos amigos’. Y ellos decían: ‘Si no preguntas, no consigues’”.

La cultura laboral estaba dominada por hombres con décadas en el poder. “Era como Mad Men, era: ‘Cariño, arrodíllate’. A los ‘chicos malos’ les daban palmadas, pero en secreto los admiraban, los felicitaban, vivían a través de ellos”, afirmó.

Agregó que no todos los hombres actuaban igual, pero sí muchos. “Recuerdo que se burlaban de un aprendiz homosexual, aunque lo llamaban por la noche para favores”.

El abuso hacia las actrices jóvenes también era sistemático, de acuerdo a la autora. “Había un sofá de casting incluso antes de llegar a la agencia”, explicó.

Y continuó en su relato: “Una actriz entraba y el director de casting me preguntaba: ‘¿Es divertida? ¿Es alta? ¿Es sexy?’ Yo decía: ‘Se ve bien’. Cerraba la puerta y no sabía qué pasaba después, pero era una conspiración".

Preguntada sobre el impacto del movimiento #MeToo, Elaine Goldsmith Thomas fue tajante: “Mil por ciento. Y no solo para los hombres, cambió para todos. Ahora todos se cuidan de una manera que antes no hacían. Y qué bueno, porque cuando miras atrás, era increíble”.

Su relación con Jennifer Lopez

La escritora debutante también comentó que fue Jennifer Lopez quien la impulsó a escribir el libro. “No solo me dio luz verde, fue más bien: ‘Qué vergüenza que no lo estés haciendo. Esto es lo que quieres ser y hacer’”, recordó.

Ambas mantienen una relación profesional desde hace más de dos décadas, tras conocerse en 1998 en una función de Broadway. “Sentimos una conexión muy visceral”, dijo.

Lopez participa actualmente en la promoción del libro y colabora con la autora en diversos proyectos, incluyendo la película Office Romance, que protagoniza junto a Brett Goldstein.

“Trabajar con Jennifer fue como tener una socia. Ponía el hombro junto al mío y empujábamos juntas. No era que el cielo fuera el límite; era un lugar de descanso”, expresó Goldsmith Thomas, quien también se refirió a la imagen pública de la cantante.

Y añadió: “A veces, cuando veo lo que escriben sobre ella, quiero llamar a todos y decir: ‘Lo tienen todo mal’. Ella es una de las personas menos prejuiciosas que conozco”.

La novela también será adaptada para televisión por Peacock, que ha adquirido los derechos con un compromiso de serie.

El proyecto será desarrollado por Universal TV con guion y producción ejecutiva de Goldsmith Thomas y Darren Star, creador de series como Sex and the City y Emily en París.

“Estoy encantada de que Climbing in Heels haya sido adquirida tan rápido por Peacock”, dijo la autora. “Es el hogar perfecto para que Darren y yo demos vida a estos personajes tan complejos y coloridos”.