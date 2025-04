La razón por la que el director de “Mi pobre angelito 2” no eliminará a Donald Trump de la película

La breve aparición de Donald Trump en "Mi pobre angelito 2" persiste pese a la incomodidad expresada públicamente por su director, Chris Columbus (REUTERS/20th Century Fox)

El director Chris Columbus aseguró que no retirará la escena en la que aparece Donald Trump en la película Mi pobre angelito 2 (1992), a pesar de haber expresado públicamente su incomodidad con la participación del exmandatario.

En una entrevista con el San Francisco Chronicle, el cineasta afirmó que la breve intervención del entonces empresario se ha convertido en “una maldición” y “un albatros”, aunque insistió en que no la eliminará del metraje original.

“Desearía que no estuviera ahí”, dijo Columbus. “Se ha convertido en una maldición para mí. Pero no puedo cortarla. Si lo hago, probablemente me expulsen del país. Me considerarán no apto para vivir en Estados Unidos”.

En la película, Trump aparece brevemente como él mismo cuando el personaje principal, Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin), entra al hotel Plaza en busca de orientación.

Durante el encuentro, Kevin le pregunta al magnate cómo llegar al vestíbulo, y este le señala la dirección. La escena dura siete segundos.

El cineasta aseguró que no retirará el cameo de Trump aunque lo describió como una maldición y algo que desearía no haber incluido (20th Century Fox)

Chris Columbus explicó que no fue una decisión artística incluir a Donald Trump. Según contó en 2020 a Business Insider, el entonces propietario del Plaza Hotel condicionó el permiso de filmación al requisito de aparecer en pantalla.

“Pagamos la tarifa, pero también dijo: ‘La única manera en la que pueden usar el Plaza es si yo estoy en la película’”, relató el director.

Y agregó: “Así que aceptamos incluirlo y, cuando proyectamos la película por primera vez, ocurrió algo extraño: la gente aplaudió cuando apareció en pantalla. Entonces le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película. Es un momento para el público’”.

El propio Trump ha ofrecido su versión de los hechos. En 2023, escribió en su red social Truth Social: “Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo, persistentes. Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito”.

El actual presidente de EE. UU. afirmó en Truth Social que le insistieron para participar y que su aparición contribuyó al éxito de la película (Pool via AP)

Más tarde, el expresidente criticó directamente al cineasta. “Treinta años después, Columbus —¿ese era su verdadero nombre?— publicó una declaración diciendo que me metí por la fuerza en la película. Nada más alejado de la verdad”, sostuvo.

En esa misma línea afirmó que “ese cameo ayudó a que la película tuviera éxito. Solo es otro tipo de Hollywood del pasado buscando algo de publicidad gratis usando a Trump”.

Columbus respondió a esas declaraciones en la misma entrevista con el San Francisco Chronicle. “¿Qué está pasando por la mente de este tipo?“, cuestionó. “Dijo que estaba mintiendo. No estoy mintiendo”.

“Dijo que le supliqué que estuviera en la película, pero no existe un mundo en el que yo le suplique a un no actor que participe en una película. Pero estábamos desesperados por conseguir el Plaza Hotel”, se defendió el cineasta.

La producción, secuela del éxito de 1990 Mi pobre angelito, contó con un reparto encabezado por Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Tim Curry, Joe Pesci y Daniel Stern, y recaudó 359 millones de dólares en taquilla mundial.

Por su parte, Columbus respondió que jamás le rogaría a un no actor para aparecer en una película, pero admitió que necesitaban el Plaza Hotel (The Grosby Group)

Lo que opina Macaulay Culkin sobre el cameo de Donald Trump

La presencia de Donald Trump en Mi pobre angelito 2 ha generado controversias durante años, especialmente tras su llegada a la presidencia de Estados Unidos.

En redes sociales han surgido campañas pidiendo eliminar digitalmente su escena de la película. Uno de los apoyos más destacados fue el del propio protagonista, Macaulay Culkin.

En enero de 2021, cuando el Congreso estadounidense avanzaba en su segundo intento de destituir a Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero, resurgió una petición en línea que pedía reemplazar digitalmente al expresidente por una versión actual del actor.

Un usuario escribió: “Petición para reemplazar digitalmente a Trump en Mi pobre angelito 2 con Macaulay Culkin de 40 años”. El actor respondió con una sola palabra: “Vendido”.

Macaulay Culkin apoyó en redes sociales una propuesta para reemplazar digitalmente a Donald Trump por una versión actual de sí mismo en "Mi pobre angelito 2" (REUTERS/Mario Anzuoni)

La respuesta recibió miles de “Me gusta” y fue compartida por cientos de usuarios. Algunos incluso editaron por su cuenta la escena original para eliminar al exmandatario, difundiendo versiones modificadas en plataformas como Twitter y YouTube.