“El desgraciado ganó un Oscar”: Eric André confesó que rechazó el papel de Kieran Culkin en “A Real Pain”

Eric André rechazó el papel en "A Real Pain" que luego interpretó Kieran Culkin y le valió un Oscar como Mejor actor de reparto (REUTERS/Disney)

El comediante Eric André afirmó que rechazó la oferta de interpretar a Benji en la película A Real Pain, personaje que más tarde le otorgó a Kieran Culkin el premio Oscar al mejor actor de reparto en la edición número 97 de los premios de la Academia.

Según relató André en el podcast Whiskey Ginger conducido por Andrew Santino, el director y guionista Jesse Eisenberg lo contactó dos años antes para ofrecerle el papel, pero decidió no aceptarlo.

“Hace dos años, Jesse Eisenberg me llamó y me ofreció el papel por el que Kieran Culkin ganó el Oscar”, reveló durante el episodio. “Leí el guion y pensé: ‘No sé si quiero ir a Polonia’”.

Explicó que su decisión estuvo influida por su historia familiar. “Toda mi familia judía es de Polonia, y fueron asesinados en los campos de concentración”, afirmó.

Y continuó en su declaración: “Así que pensé: ‘Esto parece realmente miserable, y no es lo mío’. Leí el guion y pensé: ‘Ir a Polonia seis semanas a filmar una película donde solo hablamos del Holocausto parece un bajón’”.

“El desgraciado ganó un Oscar por el papel que rechacé”, admitió el comediante durante una reciente entrevista (REUTERS/Mario Anzuoni)

El humorista también argumentó que no sintió afinidad con el tono del proyecto. “Le dije: ‘Agradezco la oferta, seguro será genial, pero no creo que sea lo que estoy buscando ahora’”, contó.

En ese momento, Eric André pensó que era “mucho trabajo”: “Era una cantidad tremenda de diálogo. Es mucho esfuerzo para algo con lo que no estoy del todo seguro de encajar, y quería centrarme en una película que fue pospuesta 50 veces por las huelgas que no podía prever”.

André confesó que la ceremonia de los Oscar no le resultó fácil de ver. “El desgraciado ganó un Oscar por el papel que rechacé”, expresó. “Y no es como si me ofrecieran papeles constantemente. No soy Leonardo DiCaprio. De vez en cuando me ofrecen un papel, y rechacé uno de esos pocos, y terminó siendo un premio de la Academia”.

Añadió que la decisión lo sigue afectando. “Todavía duele cuando estás viendo cómo arde Hollywood, cómo arde Estados Unidos, y estás viendo los Oscar, y piensas: ‘Quizás debería haber aceptado eso’”.

Jesse Eisenberg ofreció a Eric André el rol protagónico de Benji, pero el comediante lo rechazó por razones personales y familiares (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante la conversación, Santino mencionó que el trasfondo judío del personaje Benji coincidía más con el de André que con el de Culkin.

“Ese chico ni siquiera es judío, Culkin. No son judíos, ¿no?”, preguntó. André respondió: “No lo creo. Son católicos”.

Más adelante, cuando André sugirió que Santino podría haber interpretado el papel de Culkin, el conductor respondió: “¡No soy judío!”.

André replicó: “Tampoco lo es Kieran Culkin”. Santino argumentó que el talento de Culkin superó la cuestión étnica.

“Sí, pero es Kieran Culkin, amigo. ¿Succession?”. André respondió: “Nunca la vi. Estoy en la primera temporada de Lost. Y no es una broma”.

A pesar de no compartir el trasfondo judío del personaje, Kieran Culkin fue elogiado por su actuación en una cinta sobre memoria y trauma (Disney)

Kieran Culkin ganó el Oscar por “A Real Pain”

Kieran Culkin obtuvo el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación de Benji en la película A Real Pain, dirigida y escrita por Jesse Eisenberg, durante la ceremonia celebrada el domingo.

El personaje de Benji, un hombre impulsivo pero emocionalmente accesible, acompaña a su primo David (Eisenberg) en un viaje por Polonia para rendir homenaje a su difunta abuela a través de un tour centrado en la memoria del Holocausto.

Durante su discurso en los premios Oscar 2025, Culkin agradeció a su representante, a su madre, a Eisenberg y a su esposa Jazz Charton.

En su discurso, Culkin bromeó sobre su familia y agradeció a su esposa tras recibir su primer Oscar por "A Real Pain" (REUTERS/Mike Blake)

“Hace un año, estaba en un escenario como este, y dije públicamente, de forma bastante estúpida, que quería un tercer hijo con ella, porque dijo que si ganaba el premio, me lo daría”, recordó.

Y agregó: “Después del show me dijo: ‘Ay Dios, sí dije eso. Supongo que te debo un tercer hijo’. Y yo le respondí: ‘¿En serio? Quiero cuatro’”.

Según Culkin, su esposa replicó: “‘Te daré cuatro cuando ganes un Oscar’. Jazz, amor de mi vida, tú, de poca fe. Sin presión. Te amo”.