La razón por la que Chris Hemsworth se sintió intimidado por Halle Berry

Chris Hemsworth admitió que Halle Berry lo intimida. (Créditos: REUTERS/Mina Kim REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Chris Hemsworth, uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, sorprendió al revelar que su más reciente proyecto cinematográfico le provocó nervios.

A pesar de su extensa carrera y su participación en grandes producciones, el actor australiano confesó sentirse intimidado al compartir escena con Halle Berry por primera vez.

Durante su paso por la presentación de Amazon MGM Studios en CinemaCon 2025, celebrada el 2 de abril en Las Vegas, el artista de 41 años habló con E! News sobre su experiencia en Crime 101, un thriller próximo a estrenarse.

Chris Hemsworth aseguró que su admiración por Halle Berry lo llevó a sentirse intimidado. (REUTERS/Steve Marcus)

“He admirado el trabajo de Halle durante muchos, muchos años. Estaba, obviamente, muy intimidado al tener que sentarme frente a ella en una escena y tratar de no estar simplemente maravillado con lo que estaba haciendo”, confesó en una entrevista conjunta con Berry en la alfombra roja del evento.

No obstante, Chris Hemsworth aseguró que Halle Berry lo hizo sentir cómodo desde el primer momento en el set, por lo que afirmó que disfrutó de cada momento que compartió con ella durante el rodaje de la cinta.

“Ciertas personas no solo sacan lo mejor de ti, sino que también te brindan una sensación de comodidad que te permite explorar, examinar diferentes ideas y probar cosas nuevas. Y esa fue la experiencia [con Halle Berry]. Disfruté cada segundo”, señaló.

Chris Hemsworth dijo que Halle Berry lo hizo sentirse seguro durante el rodaje. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, la admiración fue mutua, ya que la actriz de 58 años no escatimó elogios al hablar del protagonista de Thor: Love and Thunder.

“Ahora que he trabajado con él, es oficialmente una de mis personas favoritas en todo el mundo”, dijo.

Incluso, la ganadora del Oscar también reveló un gesto del actor durante el rodaje que la marcó profundamente.

“Es un tipo muy íntegro. No entraré en detalles ahora, pero me defendió en un momento de nuestra película, y en ese mismo instante supe que lo seguiría, que sería su fan por el resto de su vida porque defendió a una mujer. No tenía por qué hacerlo y lo hizo”, contó.

Halle Berry reveló que Chris Hemsworth la defendió en el set de "Crime 101" (REUTERS/Steve Marcus)

La película Crime 101, basada en la novela corta de Don Winslow, gira en torno a una corredora de seguros agotada (Halle Berry) que se ve involucrada en un millonario robo de joyas orquestado por un astuto ladrón, interpretado por Chris Hemsworth.

Mark Ruffalo también forma parte del elenco en el rol de un detective del LAPD que sigue de cerca al personaje de Hemsworth.

Chris Hemsworth pasó un momento incómodo con Billie Eilish

Halle Berry no fue la única que hizo temblar a Chris Hemsworth, pues el famoso reveló una anécdota reciente que lo dejó algo avergonzado.

Durante una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, relató cómo se sintió tras pedirle una selfie a Billie Eilish en los Oscar 2025.

Chris Hemsworth se sintió apenado por pedirle una fotografía a Billie Eilish (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

“Recuerdo pensar: ‘No lo hagas, no lo hagas’”, comentó entre risas. Sin embargo, el artista admitió que, en el momento en que tomó la foto junto a su esposa, Elsa Pataky, sintió que había cruzado una línea profesional.

“Mis hijos iban a alucinar con esto. Pero apenas tomé la foto, pensé: ‘Acabo de pasar de colega a fan’. Fue raro. Nunca seremos amigos, nunca seremos mejores amigos”, confesó en tono de broma.

De hecho, cuando el presentador Stephen Colbert le preguntó si alguna vez había trabajado con Billie Eilish en algún proyecto, Chris Hemsworth respondió que no, pero que ambos pertenecen a la misma industria, lo que los convierte en “colegas que se cruzan ocasionalmente”.

Chris Hemsworth dijo que él y Billie Eilish son solo "colegas que se cruzan ocasionalmente". (REUTERS/Mina Kim)

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Hemsworth menciona su inclinación por las selfies con otras celebridades en eventos importantes.

Durante la Met Gala de 2024, el actor confesó a E! News que había tomado “muchísimas selfies” en el evento, celebrado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

“Tengo un montón de selfies en mi teléfono. A veces pienso: ‘¿Cuándo tomé esa foto? Mejor la borro’”, comentó.