Jodie Foster sorprendió al posar junto a Kit, su “hijo científico”, en una alfombra roja

Jodie Foster asistió a la gala científica del Breakthrough Prize acompañada por Kit, su hijo menor, en una rara aparición pública juntos (REUTERS)

Jodie Foster reapareció el sábado 5 de abril en un evento público junto a su hijo menor, Kit, en una inusual aparición en la alfombra roja.

La protagonista de True Detective: Night Country, de 62 años, asistió acompañada por su hijo de 23 años a la ceremonia del Breakthrough Prize en Santa Mónica, California, donde ambos posaron juntos para los fotógrafos.

Kit, quien no pertenece al medio artístico, vistió un traje azul oscuro con una camisa blanca y pajarita de lunares, además de sus habituales gafas.

Por su parte, Foster eligió un conjunto completamente blanco con un vestido sin mangas, cuello tipo camisa y un corte envolvente, luciendo su característico corte bob.

Kit, descrito por su madre como “el hijo científico”, apareció por primera vez con Foster en una alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jodie Foster es madre de Kit y de Charlie, su hijo mayor de 26 años. Ambos nacieron durante su relación con su expareja Cydney Bernard, de quien se separó en 2008.

La actriz ha mantenido a sus hijos lejos de la atención pública desde su nacimiento. En una entrevista con The Guardian en 2018, explicó su decisión.

“Conozco los peligros de tener a un padre involucrado en tu forma de arte. Son demasiado grandes”, afirmó.

Y añadió: “Mi hijo mayor se está interesando más en la actuación ahora, y me alegra que lo haya descubierto tarde. Mi hijo menor es muy tímido y puedo prometerles que nunca será actor”.

Jodie Foster, protagonista de la cuarta temporada de "True Detective: Night Country", ganó premios en 2024 y 2025 por su interpretación en la serie (HBO Max)

La presencia de Kit en la ceremonia de premiación marcó un raro momento de exposición pública.

En febrero, fue Charlie quien acompañó a Foster a los Screen Actors Guild Awards, donde estuvo nominada por su interpretación en True Detective: Night Country.

Foster también ganó el premio a Mejor actriz en una serie limitada o antológica en los Globos de Oro 2025, y durante su discurso mencionó por primera vez a sus hijos en términos personales.

“Solo quiero agradecer a mi familia. Porque Kit, mi hijo científico, y Charlie, mi hijo actor que está empezando su carrera, espero que entiendan la alegría, tanta alegría, que proviene de hacer un trabajo realmente duro, significativo y bueno”, dijo Foster desde el escenario. “Así que, mis chicos, los amo, y esto, por supuesto, es para ustedes”.

Charlie, el hijo mayor de Foster, también ha empezado a aparecer con ella en premiaciones recientes, interesado en la actuación (REUTERS/Mike Blake)

Ambos jóvenes se encuentran en las primeras etapas de sus vidas profesionales. Según declaraciones recogidas por People en septiembre, Foster señaló:

“Charlie y Kit están en esa edad en la que están comenzando sus carreras y están bastante inseguros sobre lo que va a pasar”.

La artista de Hollywood añadió que se llena de emoción cuando sus hijos logran avances personales.

“Cada vez que tienen una alegría, como decir ‘saqué una A’ o ‘conseguí este trabajo’ o ‘tengo una audición’, mi corazón se llena 14 veces, porque tengo esta memoria de una carrera hermosa construida sobre hacer trabajo significativo, y sé que esa es la receta para la felicidad”.

En los Globos de Oro 2025, Foster dedicó su premio a sus hijos: “Mis chicos, los amo, y esto es para ustedes” (REUTERS/Mario Anzuoni)

La relación de Jodie Foster y Alexandra Hedison

Desde 2013, Jodie Foster mantiene una relación con Alexandra Hedison, con quien contrajo matrimonio años después.

La pareja ha mantenido un perfil bajo, aunque Foster ha hecho breves menciones públicas a su relación.

En la ceremonia de los Emmy 2024, al recibir un premio por True Detective, la estrella agradeció “al amor de mi vida, Alexandra Hedison, mi esposa”.

Hedison es conocida por su papel en la serie de Showtime The L Word, pero ha desarrollado una carrera destacada como fotógrafa.

En declaraciones a Genius List, explicó cómo cambió la actuación por la fotografía:

Jodie Foster mantiene una relación con Alexandra Hedison desde 2013, a quien describió como “el amor de mi vida” en los Emmy (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Cuando empecé a ganar dinero como actriz, un amigo me regaló una pequeña cámara de carrete. Empecé a tomar fotos y a revelarlas en un laboratorio donde podía elegir cómo procesar el rollo. Me motivaban el color y la composición. No sabía cómo tomar una fotografía. Aprendí sola. Empecé a hacerlo cada vez más hasta que finalmente comencé a mostrar mi trabajo”.

En 2024, durante la celebración del décimo aniversario de su relación con Foster en el TCL Chinese Theatre, declaró públicamente: “Te amo tanto, y estoy muy agradecida por la vida que tenemos juntas”.