Renée Zellweger reflexionó sobre su proceso de reinvención: “Estaba harta del sonido de mi propia voz”

Renée Zellweger reflexiona sobre su vida y carrera en la portada de abril de Women’s Weekly (REUTERS)

Renée Zellweger, la actriz estadounidense de renombre internacional, se ha ganado un lugar especial en la memoria colectiva gracias a su icónico papel como Bridget Jones.

Sin embargo, su vida fuera del foco de Hollywood ha sido una historia de reinvención constante, marcada tanto por el éxito como por la búsqueda de la paz interior. A sus 55 años, Zellweger reflexionó sobre cómo el dolor, las pérdidas y el tiempo la han transformado.

El apogeo y el retiro de Hollywood

En sus años de mayor fama, Renée Zellweger vivió una vida itinerante, como si estuviera huyendo, llevando con ella solo dos maletas y un pasaporte siempre a mano. En palabras de la actriz, “Tenía muchos lugares diferentes para vivir, pero ningún hogar”, mencionó en la entrevista con Women´s Weekly reflejando la desconexión que sentía de la vida personal y familiar, aunque estuviera en la cúspide de su carrera​.

A finales de los noventa y principios de los 2000, Renée estaba en su punto más alto. Su participación en la exitosa Jerry Maguire (1996) y su encarnación de Bridget Jones en 2001 la catapultaron al estrellato global.

Esta es la nueva portada de Women's Weekly de abril: Renée Zellweger, más reflexiva que nunca, nos cuenta cómo el dolor ha redefinido su vida y carrera

Con una nominación al Oscar en 2003 por Cold Mountain y otro premio por Judy en 2020, su talento fue reconocido en múltiples ocasiones. Pero esa misma fama la impulsó a retirarse temporalmente de la vida pública.

En 2010, decidió apartarse de los reflectores, una decisión que ella misma describe como una necesidad personal: “Estaba harta del sonido de mi propia voz. Cuando estaba trabajando, pensaba: ‘Dios mío, escúchate. ¿Estás triste de nuevo, Renée?‘”​.

Durante ese retiro, Renée no solo buscó el silencio, sino también otras formas de enriquecimiento personal. Se dedicó a actividades como escribir música, estudiar derecho internacional y, lo más importante, tomar tiempo para sí misma y para su familia.

“Me puse saludable”, reflexionó la actriz tras haberse involucrado en diversas causas personales, como ayudar a su amiga enferma, la publicista Nanci Ryder, quien padecía ELA y murió en 2020​.

Un nuevo amor y la paz interior

El dolor experimentado por la pérdida de Ryder fue el catalizador que la trajo de vuelta al ojo público, no solo como actriz, sino también como una mujer que había aprendido a encontrar la felicidad fuera de la industria cinematográfica. Fue entonces cuando conoció al presentador de televisión británico Ant Anstead, quien pasó a ser su pareja.

“De alguna manera te deshaces de la superficialidad de la vida... no tienes tiempo para eso. O frivolidad en tus relaciones, tampoco tienes tiempo para eso”, reflexionó Renée, quien se siente más en paz con su vida actual que en sus años de estrellato​​.

El amor y la estabilidad con Ant Anstead marcan una nueva etapa de calma para Renée (The Grosby Group)

El amor y la calma que ha encontrado con Anstead, junto con su vida tranquila en el sur de California, contrastan con las turbulencias amorosas de su pasado, donde tuvo relaciones con figuras como George Clooney y Bradley Cooper.

Sin embargo, hoy, con una familia ampliada, Renée se muestra agradecida por la estabilidad que ha encontrado. “Me siento más feliz simplemente con ropa andrajosa con los perros, recorriendo el campo”, admitió​.

Regreso a la pantalla: un rol que refleja su propia transformación

El regreso de Renée a la pantalla grande como Bridget Jones, en la película Bridget Jones: Loco por el chico, ha resonado con sus propios procesos de cambio. A pesar de los altibajos, el personaje de Bridget, una mujer imperfecta pero decidida a encontrar su camino, parece reflejar la propia evolución de Renée.

Como ella misma mencionó sobre el personaje, “Ella está desordenada y las cosas nunca salen según lo planeado... pero sigue siendo feliz”​.

En el tráiler de Bridget Jones: Loca por el chico, Renée Zellweger regresa con una interpretación conmovedora de Bridget, ahora enfrentando la maternidad y el duelo, pero con el mismo humor y ternura que conquistaron al público hace más de dos décadas

Esta película, en la que Bridget enfrenta el dolor de la viudez, toca profundamente el tema del dolor como una experiencia transformadora. Renée comparte su propia visión sobre este proceso: “El dolor redefine quién eres, es como si tus células cambiaran”, reflexionó, señalando que en esta etapa de la vida, la pérdida es algo con lo que todos nos encontramos eventualmente​.

A través de su interpretación de Bridget, Renée ha podido explorar cómo los personajes, al igual que ella misma, deben aprender a seguir adelante a pesar de las adversidades. Como mencionó, “Tu esencia es la misma y hay momentos en los que te reconoces completamente, pero hay momentos en los que reconoces que no eres la misma persona y que no quieres ser la misma persona que eras antes”​.

La libertad que viene con el paso del tiempo

Hoy, Renée Zellweger no solo es conocida por sus logros cinematográficos, sino también por su capacidad para reinventarse. Al reflexionar sobre sus años en Hollywood, dijo: “Mis treintas son borrosas... No me quedé quieta el tiempo suficiente para dejar que nada se absorbiera”.

Renée Zellweger aborda cómo el paso del tiempo trae libertad y una visión más clara sobre la vida (REUTERS)

Sin embargo, ahora, con la perspectiva que dan los años, se siente más libre y menos atada a las expectativas externas: “Está creciendo, ¿no? Hay libertad en crecer y liberarse de ciertas cosas sobre las que podrías haberte examinado a ti mismo porque reconoces que no es necesario”​.

Así, la vida de Renée Zellweger es un testimonio de la importancia de la autoexploración y de la capacidad de aprender de las experiencias, tanto las dolorosas como las felices. Y aunque Bridget Jones es el personaje que muchos asocian con ella, el verdadero viaje de Renée está en su continuo proceso de autodescubrimiento y en su genuina búsqueda de la paz interior.