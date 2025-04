David Schwimmer se hartó de la canción de “Friends” por varios años: “No tenía la mejor reacción”

David Schwimmer reveló que tras el final de la serie en 2004, evitó volver a verla. (NBC)

David Schwimmer, conocido mundialmente por interpretar a Ross Geller en Friends, ha confesado que durante años evitó escuchar el icónico tema musical de la serie, “I’ll Be There for You”, de The Rembrandts.

El actor explicó que la canción, que se convirtió en un himno para los fanáticos del programa, llegó a provocarle una reacción negativa después de oírla incontables veces durante la década que pasó en la exitosa sitcom.

En una reciente entrevista en el pódcast Making a Scene, conducido por Matt Lucas y David Walliams, el actor admitió que no podía soportar la canción después de que Friends llegara a su fin en 2004.

“Seré muy honesto, hubo un tiempo durante bastante rato en el que solo escuchar el tema musical realmente…”, comentó el actor antes de suspirar, sin encontrar las palabras exactas para describir su molestia. “¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente tenía esa reacción. La había escuchado tantas veces”.

Durante su participación en el pódcast Making a Scene, Schwimmer confesó que escuchar el tema le provocaba una reacción de molestia (EFE/Lance Staedler/Archivo)

El problema, según explicó, no era solo la cantidad de veces que la canción sonaba en la serie, sino que se convirtió en la introducción obligada cada vez que participaba en entrevistas o programas de televisión.

“Cada vez que ibas a un show, a una entrevista en un programa de TV, esa era tu canción de entrada. Así que no tenía la mejor reacción a ella durante un tiempo”, relató.

Además de la saturación con el tema musical, Schwimmer también enfrentó dificultades para adaptarse a la fama repentina que Friends le trajo.

Antes del estreno de la serie en 1994, el director James Burrows llevó al elenco a Las Vegas y les hizo una advertencia que con el tiempo resultó ser profética. “Nos dijo: ‘Recuerden este momento, es la última vez que podrán caminar por un casino así, básicamente con total anonimato’”, recordó.

Schwimmer contó que se dio cuenta de lo acertado que había sido Burrows poco después del estreno del programa. Mientras se encontraba en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), experimentó una situación que lo marcó profundamente. “Escuché un grito desgarrador. Estaba genuinamente asustado. Pensé que alguien estaba siendo apuñalado o algo así”, recordó.

La repentina fama que obtuvo con Friends le resultó difícil de manejar y afectó su vida personal (SGranitz/WireImage)

Pero en realidad, el grito provenía de un grupo de fans que lo reconoció y corrió hacia él. “Vinieron y, literalmente, gritaron y me agarraron. Y no me soltaban… fue aterrador”, relató.

Esa invasión de la privacidad se volvió parte de su vida cotidiana. “Tomó mucho tiempo para que me acostumbrara a ese tipo de fama. Tenías tres autos siguiéndote a todas partes, apostados afuera de tu casa. No tenías absolutamente nada de privacidad“.

La risa de su hija cambió todo

Durante muchos años después del final de Friends, Schwimmer se mantuvo alejado de la serie y su legado. “Nunca volví a ver el show después de que lo terminamos. Para mí era como: ‘Ya lo hice, sigo adelante’”

Sin embargo, su perspectiva se modificó gracias a su hija Cleo, fruto de su relación con la artista Zoë Buckman. La niña descubrió la serie cuando tenía alrededor de nueve años y comenzó a verla con entusiasmo. Para Schwimmer, esto significó una reconciliación inesperada con Friends y su icónica canción.

Su percepción sobre Friends cambió cuando su hija descubrió la serie y comenzó a verla con entusiasmo (File Photo/REUTERS)

“Estaba preparando el desayuno o lo que fuera y escuchaba la risa de mi hija. Toda mi relación con esa canción y con el programa cambió de nuevo”, dijo en la entrevista.

Las pocas reuniones del elenco tras el final de la serie

A pesar del gran cariño que los fanáticos guardan por Friends, los actores no han mantenido reuniones frecuentes desde que la serie llegó a su fin. Lisa Kudrow, quien interpretó a Phoebe Buffay, reveló en diciembre de 2024 que el elenco solo se había juntado en una ocasión antes de la esperada reunión televisada de 2021.

“Solo tuvimos una cena, los seis juntos, una vez antes, desde que el show terminó”, confesó Kudrow en el pódcast Dinner’s On Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson. Según la actriz, ese encuentro se llevó a cabo aproximadamente una década después del final de la serie. “Fue tan genial que pensamos: ‘Deberíamos hacer esto más seguido’”.

Aunque los protagonistas de Friends son muy cercanos, solo se reunieron una vez en grupo después del final de la serie. (REUTERS/Mike Blake)

Sin embargo, la siguiente vez que los seis actores estuvieron juntos fue en el especial Friends: The Reunion, transmitido por HBO Max en 2021. Tristemente, esa fue la última ocasión en la que todo el elenco estuvo reunido, ya que Matthew Perry falleció en octubre de 2023.

“Nos sacudió, tengo que decirlo”, expresó Kudrow sobre la muerte de Perry. “Él dijo que no sería una sorpresa, pero sí un shock, y tenía razón. Fue exactamente así. Fue un shock”.