Halle Berry y la deuda del Óscar con las actrices negras: “¿Realmente importó mi victoria?”

Halle Berry reflexionó sobre la falta de mujeres negras como ganadoras del Óscar a Mejor Actriz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el documental de Apple TV+ Number One on the Call Sheet, Halle Berry analizó el impacto de su victoria en Los Premios Oscar de 2002 por Monster’s Ball y la falta de avances en representación desde entonces.

“Me ha obligado a preguntarme: ¿importó? ¿Realmente cambió algo para las mujeres de color? ¿Para mis hermanas? ¿Para nuestro camino?”, señaló.

Asimismo, el documental muestra un montaje de actrices negras perdiendo el premio ante intérpretes blancas. En total, 13 mujeres negras han sido nominadas a Mejor Actriz, incluidas Viola Davis, con dos candidaturas en esta categoría y Cynthia Erivo, quien ha recibido dos nominaciones en otras categorías.

Halle Berry se cuestionó la razón por la que más mujeres negras no han sido reconocidas en los Oscars. (REUTERS/Carlos Barria)

Es así que Halle Berry recordó la ceremonia de 2021, donde Andra Day y Viola Davis competían por sus papeles en The United States vs. Billie Holiday y Ma Rainey’s Black Bottom, respectivamente.

“Estaba 100 por ciento segura de que este era el año en que una de ellas se llevaría este premio. Por razones igualmente diferentes y hermosas, ambas lo merecían, y yo estaba segura”, comentó. Sin embargo, el premio fue para Frances McDormand por Nomadland, convirtiéndola en la ganadora de tres estatuillas.

Por si fuera poco, la actriz subrayó la necesidad de cambiar la mentalidad sobre estos premios para que exista un avance en la industria cinematográfica: “El sistema no está diseñado para nosotras, así que tenemos que dejar de anhelar algo que no es para nosotras. Al final del día, el arte debe tocar la vida de las personas, y eso es lo más importante”, afirmó.

Halle Berry señaló que hace falta un cambio en la industria del entretenimiento. (REUTERS/Andrew Kelly)

Otras voces en el documental, como Whoopi Goldberg y Taraji P. Henson, también expresaron su incredulidad ante la falta de mujeres negras como ganadoras en la categoría principal de los Premios Oscar.

“Un momento, ¿ninguno de nosotros fue lo suficientemente bueno? ¿Nadie? ¿De toda esta gente, nadie? ¿Qué nos estamos perdiendo? Esta es una conversación que la gente tiene todos los años”, cuestionó Goldberg, una de las 10 mujeres negras que han ganado el Óscar a Mejor Actriz de Reparto.

Por su parte, Henson cree que la industria aún no ve a las actrices negras como protagonistas: “No creo que la industria nos vea realmente como protagonistas, ¿sabes? Nos dan premios a las actrices de reparto como si fueran bastones de caramelo. Eso simplemente... no sé qué hacer con eso. Porque, ¿Qué me estás diciendo?”, reflexionó.

Taraji P. Henson criticó el lugar de las mujeres negras en los Premios Oscars (REUTERS/Danny Moloshok)

Gabourey Sidibe reveló que fingió ser blanca para poder trabajar antes de protagonizar “Precious”

En el mismo documental de Apple TV+ Number One on the Call Sheet Gabourey Sidibe habló sobre las dificultades que enfrentó antes de entrar en la industria del entretenimiento y aseguró que trabajó en una empresa que favorecía los estándares de belleza blancos, incluso en la forma de hablar.

“Conseguí el papel de Precious cuando tenía 24 años. Antes de eso, simplemente actuaba entre otros trabajos, y en ese momento trabajaba en un call center como operadora de líneas eróticas. Para que lo sepan, la empresa estaba compuesta principalmente por mujeres negras. Y no estaba permitido sonar como una persona negra al teléfono”, contó.

Asimismo, la artista relató cómo, al igual que muchas mujeres negras en la historia de Estados Unidos antes de la Ley de Derechos Civiles, tuvo que fingir ser blanca para poder trabajar.

Gabourey Sidibe aseguró que no podía sonar como "una chica negra" cuando trabajaba en un call center. (Instagram/Gabby Sidibe)

“Había una línea exclusiva para chicas negras. Adivinen qué, casi nunca sonaba. Así que mi nombre en las llamadas era Melody. Y en cada conversación, ponía una voz aguda de Valley Girl”, relató.

Por si fuera poco, Gabourey Sidibe profundizó en la lucha interna y externa contra la discriminación. La celebridad afirmó que “nos entrenan para odiarnos a nosotros mismos y el mundo a nuestro alrededor también está entrenado para reforzarlo”.