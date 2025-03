Resurge video de Hayao Miyazaki criticando a la IA en medio del auge de las imágenes creadas con ChatGPT: “es un insulto a la vida misma”

En medio de las fotos de estudio Ghibli creadas con IA, resurge un video de Hayao Miyazaki despotricando contra la herramienta.

El auge de las imágenes generadas por inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente actualización de OpenAI en ChatGPT, que ahora incluye un generador de imágenes inspirado en el estilo de Studio Ghibli. Esta herramienta ha inundado las redes sociales con representaciones visuales que evocan el característico universo de las películas del estudio japonés. Sin embargo, mientras los usuarios celebran esta innovación, un video del legendario cineasta Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, ha resurgido, recordando su postura crítica hacia la animación creada por inteligencia artificial.

El video, que se ha vuelto viral, muestra a Miyazaki expresando su rechazo hacia este tipo de tecnología, calificándola como “un insulto a la vida misma”.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una presentación en la que un grupo de diseñadores mostró al cineasta y al productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, una animación generada por inteligencia artificial. La creación, que representaba a una figura grotesca con movimientos inquietantes, fue presentada como un ejemplo de cómo la IA puede producir movimientos que van más allá de lo que un humano podría imaginar, especialmente en contextos como videojuegos de terror.

A Hayao Miyazaki se le enseñó un proyecto donde los modelos creados con IA podían moverse de una manera "inhumana", lo cual querían implementar en videojuegos de terror

La reacción de Miyazaki: una defensa de la humanidad en el arte

Durante la presentación, los diseñadores explicaron que la animación mostraba a una figura que “parecía bailar” mientras movía su cabeza de manera antinatural, sin mostrar signos de dolor ni intención de protegerse. Los creadores argumentaron que este tipo de movimientos podría ser útil para proyectos de horror o videojuegos, ya que la IA permite explorar lo grotesco de formas que los humanos no podrían concebir.

Sin embargo, Miyazaki no compartió el entusiasmo del equipo. En el video, el cineasta japonés relató cómo la animación le recordó a un amigo con discapacidad que enfrenta dificultades para realizar movimientos simples debido a la rigidez de sus músculos. Para él, la creación no era entretenida ni interesante, sino profundamente perturbadora. “No puedo ver esto y encontrarlo interesante. Quien crea estas cosas no tiene idea de lo que es el dolor. Estoy completamente disgustado”, afirmó Miyazaki.

El propósito detrás de la tecnología: una visión en conflicto

Cuando se le preguntó al equipo de diseñadores sobre el objetivo de su experimento, estos aclararon que no estaba destinado al uso público, sino que era una prueba para explorar las capacidades de la inteligencia artificial. Los diseñadores explicaron que su meta final era desarrollar una máquina capaz de dibujar como un ser humano. Sin embargo, esta visión no logró convencer a Miyazaki, quien reiteró su rechazo hacia la idea de que la tecnología pudiera reemplazar la sensibilidad y la creatividad humanas.

Si realmente quieres crear cosas aterradoras, puedes ir y hacerlas. Nunca desearía incorporar esta tecnología a mi trabajo en lo absoluto. Tengo un fuerte sentimiento de que esto es un insulto a la vida misma.

Por su parte, el productor Toshio Suzuki también cuestionó al equipo sobre el propósito final de su trabajo, dejando entrever una postura escéptica hacia el uso de la inteligencia artificial en el ámbito artístico.

Hayao Miyazaki consideró un insulto el uso de la IA en proyectos audiovisuales (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La popularidad de las imágenes generadas por IA y el impacto de OpenAI

Mientras las declaraciones de Miyazaki generan debate, la actualización de OpenAI ha captado la atención de millones de usuarios en internet. El modelo GPT-4o, que integra un generador de imágenes, ha permitido a los usuarios crear retratos y escenas que imitan el estilo visual de Studio Ghibli. Estas creaciones han desatado una ola de entusiasmo en redes sociales, donde muchos han compartido versiones de sí mismos en mundos imaginarios inspirados en películas como El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro.

La creación de imágenes con el estilo de Studios Ghibli ha generado una gran polémica en redes

El impacto de esta tendencia ha sido tan significativo que incluso el CEO de OpenAI, Sam Altman, adoptó como foto de perfil una imagen generada por esta herramienta, en la que aparece representado al estilo Ghibli. Este fenómeno ha reavivado las discusiones sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte, planteando preguntas sobre los límites entre la creatividad humana y las capacidades de las máquinas.

<br/>