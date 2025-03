Cate Blanchett creyó que su carrera en Hollywood duraría cinco años solo por ser mujer y envejecer

Cate Blanchett recordó que cuando inició su carrera, las actrices en Hollywood enfrentaban una vigencia profesional limitada por la edad y el sexismo estructural (REUTERS/Isabel Infantes)

Cate Blanchett afirmó que, al inicio de su carrera, las actrices en Hollywood enfrentaban una “vida útil” profesional extremadamente limitada, marcada por la discriminación por edad y género.

“La vida útil de las actrices cuando empecé era de unos cinco años”, declaró la estrella de El señor de los anillos en una entrevista con Business Insider, publicada el pasado 24 de marzo.

Con 55 años y una trayectoria de más de tres décadas, Blanchett contrastó ese escenario inicial con el presente, donde observa ciertos avances.

“Creo que las productoras tienen ahora más autonomía”, explicó. “Hay más mujeres en las salas de guionistas, y cuanto más diverso sea el sector en sus bases, cuando se desarrollan los proyectos, más estimulante resulta para el público”.

La actriz australiana señaló que al comenzar su trayectoria, las mujeres tenían solo cinco años para destacar antes de ser relegadas por la industria (New Line Cinema)

Aun así, subrayó que las actitudes discriminatorias persisten. “Hay sexismo y discriminación por edad en todas las industrias”, afirmó, pero señaló que en el mundo del espectáculo esto resulta más visible: “Somos un sector muy expuesto públicamente”.

La doble ganadora del Oscar se refirió también al paso del tiempo en una entrevista previa con The Sunday Times, en marzo de 2024, a propósito del estreno de su película The New Boy.

En esa ocasión, descartó que envejecer le resulte problemático. “Eso es como cuando encuentras una foto de unas vacaciones a los 16 años o de tu boda. No provoca arrepentimiento ni vergüenza”, dijo.

Añadió: “Más bien, es un reconocimiento de la alegría de esa experiencia, o de un momento doloroso. Me transporta de inmediato”.

Blanchett aseguró que actualmente existen más mujeres guionistas y productoras, lo que genera proyectos más diversos y atractivos para las audiencias globales (REUTERS/Vincent West)

En su más reciente trabajo, el thriller de espionaje Black Bag, Cate Blanchett interpreta a Kathryn St. Jean, una espía británica casada con George Woodhouse, interpretado por Michael Fassbender.

La historia sigue a una pareja de agentes cuya vida profesional y personal se entrelaza con secretos relacionados con la seguridad nacional.

“Lo extraño de estos personajes es que trabajan tan estrechamente que saben mucho el uno del otro en términos operativos, pero no saben lo que pasa realmente entre ellos”, explicó en declaraciones a People.

En esa misma línea, afirmó que hay “una interioridad que desconocen, sin importar cuántas misiones hayan compartido”.

El filme, actualmente en cartelera, cuenta también con las actuaciones de Naomie Harris, Tom Burke, Marisa Abela y Regé-Jean Page.

En "Black Bag", la estrella interpreta a una espía británica con secretos compartidos junto a su esposo y compañero de misiones (Universal Pictures)

Cate Blanchett y su radical propuesta sobre las galas de premios

En un episodio del podcast Las Culturistas, conducido por Matt Rogers y Bowen Yang, Blanchett sugirió eliminar la transmisión televisiva de las ceremonias de premios y volver a eventos sin teléfonos móviles.

“Hay muy pocos espacios hoy en día donde uno puede ser privado. Eso es lo que me encantaba de finales de los 80, en las fiestas de Mardi Gras en Sídney. La gente simplemente estaba allí. Estaban presentes”, dijo.

La actriz recordó con nostalgia aquellos entornos sin cámaras ni vigilancia constante. “No era agresivo. Nadie grababa. A nadie le importaba lo que hiciera el otro”.

La crítica hacia la sobreexposición pública se extendió también al fenómeno de los lectores de labios en redes sociales, como TikTok.

Cate Blanchett defendió eliminar las transmisiones televisadas de premios para priorizar celebraciones auténticas y sin exposición mediática (Jordan Strauss/Invision/AP)

Durante la conversación, los anfitriones mencionaron cómo algunos usuarios interpretan lo que celebridades parecen decir en galas. “¿Lectores de labios?”, reaccionó Blanchett, sorprendida por la práctica.

Frente a esta pérdida de intimidad, defendió una celebración del cine más libre de expectativas públicas:

“Sé que es una blasfemia, pero propongo volver a cuando no se televisaban. Recuperar eso, tener una gran fiesta donde la gente pueda simplemente relajarse”.

Además, criticó el efecto agotador que la temporada de premios puede tener sobre las obras destacadas.

“Es genial que se celebre el trabajo de la gente”, dijo, “pero uno puede acabar harto de esas películas, porque todas se reducen a unas pocas. No quiero cansarme de ellas porque son brillantes”.

La artista fue premiada por su papel en "Tár", donde interpretó a una directora de orquesta enfrentada a tensiones de poder, prestigio y deterioro personal (Universal Pictures)

Ya en 2023, al recibir el premio a mejor actriz en drama en los Critics Choice Awards por Tár, Blanchett había cuestionado el modelo competitivo de estos eventos.

“¿Qué es esta pirámide patriarcal donde alguien se coloca en la cima?”, dijo entonces. “¿Por qué no decir que hay muchas interpretaciones femeninas que dialogan entre sí, y dejar de hacer una carrera televisada?”.

Finalmente, la intérprete insistió en la necesidad de “reunirse y celebrar lo que hacemos, sin tener que mostrarlo públicamente”.

Y concluyó: “La moda es estupenda y todo eso. Ya nos enteraremos al final de quién ganó o quién no. Pero sería hermoso que eso sucediera a puerta cerrada. Sería una velada completamente distinta”.